Kasadaki dosya!
Felix Sater, çok ama çok önemli biri. Defalarca yazdım.
Trump'la da Kushner'le de ortak ve iyi dost. Putin'le de... Felix'in ortağı ve dostu olan Tevfik Arif de önemli bir isim. Arif ile ilgili SAVARONA olayını daha önce yazdım. Kısa bir hatırlatma yapalım yine de...
Yıl 2010... Her şeyin, yani kavganın Türkiye'de ve dünyada başladığı tarih... Türkiye'de başladığı yer ise ATATÜRK'ün de kullandığı SAVARONA...
ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, bir şebekeyi takip ediyor. İnsan kaçakçılığı da dahil... Bu takibin sonucu olarak GÖCEK'te demirli olan SAVARONA'ya baskın yapıyor...
Gemide yaşları 18'den küçük olan yabancı kızlarla eğlenen 8-10 ünlü isim bulunuyor... Hepsi önemli işadamı... Günlüğü 50 bin dolara kiralanan gemide, TEVFİK ARİF de bulunuyordu...
Ama BAŞKA KİMLER VARDI? Bilemedik.
Öğrenemedik. Ama dünya küçüktü. Bazen Göcek'teki dalga Washington'a kadar gidebiliyordu. Gemideki isimlerden biri o zamanlar elbette bu kadar şöhretli değildi. Muhtemelen, ortağı Tevfik Arif'in davetlisi olarak ya orada bulunuyordu ya da uğramıştı. O isim daha sonra ABD BAŞKANI olacak kişiydi!
Yani TRUMP'tı! Aslında ilişki ağı belliydi. Kavga eden iki gücün tomografisi çekildiğinde, ortaya çıkan belge netti! Trump o gün de ondan sonra da hedef oldu.
Dün de yazdığımız gibi KAVGA bir noktaya tırmandı ve akıllı adamlar sahne aldı. Eller şimdilik kenetlendi gibi... O baskından sonra TÜRKİYE'de nelerin yaşandığına iyi bakın... 17-25 Aralık operasyonları, GEZİ, OSLO'nun sızması ve 15 Temmuz hemen aklımıza geliverenler...
O gün de bugün de TRUMP, Türkiye'ye hiç karşı olmadı.
Şimdi bu nottan sonra Amerika'ya geçelim. Oradan aynı hat üzerinden devam edelim...
Başkan Trump'ın ısrarla istediği ve desteklediği isim ANAYASA MAHKEMESİ'ne gidecekti.
Bu isim, dün de yazdığım gibi Trump'ın bile kaderini belirleyecek kadar DERİN bir isim olan Brett Kavanaugh'tu... KATOLİKTİ ama YAHUDİLER'LE denge kurmayı çok iyi biliyor ve ABD'nin güçlü olarak yola devam etmesi için güç oyunlarını son derece başarıyla yerine getirebiliyordu.
ABD adına DERİN MASADA SÖZ SÖYLEYECEK BİR İSİMDİ...
Brett Kavanaugh, onay öncesi SENATO'da sürekli Robert Mueller'le ilgili sorularla karşı karşıya kaldı. Brett Kavanaugh, Mueller'in Rusya soruşturmasını engelleyeceği sorularına bile muhatap oldu! Ancak Kavanaugh, o soruların tamamına diplomatik cevaplar verdi. Ancak geçtiğimiz Cuma günü bu sorunun cevabı da alındı.
Robert Mueller, 2 yıl boyunca Trump'ın Rusya bağlantısını araştırdığı dosyayı, Adalet Bakanlığı'na teslim etti. Cuma günkü bu teslimden sonra Adalet Bakanı William Barr, "Trump ile Rusya arasında bir bağlantı yok. Teslim edilen raporda da bu kesinleşti" dedi. Cumartesi günü Amerika'nın önde gelen yazarları, William Barr'ı eleştirdi.
O isimlere göre Mueller'in hazırladığı raporda, Trump'ın Rusya ile bağlantıları delillerle kanıtlanıyordu. Ancak Mueller, dosyanın tam tersi açıklama yapan Barr'ı yalanlamıyordu. Korkusuz Mueller, neden korkuyordu?
Trump'a yakın isimler hapisteyken neler oluyordu? Mueller korkutuldu mu? Yoksa kimselerin bilmediği başka işler mi oluyordu!
Galiba sahne arkasına bakmakta büyük fayda vardı...
Mueller'in ne yaptığını bilen yoktu... Bilenler varsa da paylaşmıyordu! Mueller'in çıkışını bekleyenler hayal kuruyordu.
Çünkü Mueller DOSYAYI teslim ettikten hemen sonra Brett Kavanaugh ile gizlice bir görüşme gerçekleştiriyordu.
YANİ MUELLER SESSİZ BİR BEKLEYİŞE GEÇİYORDU!
Brett Kavanaugh, Trump'la ilgili dosyanın, ülke için sıkıntıya neden olacağını söyledi. Mueller de ikna olmak zorundaydı ve oldu.
Çünkü karşısındaki güç Brett Kavanaugh'tu. Ülkede ona karşı cinsel taciz iddialarını ortaya atan gazetecilerin hepsi için soruşturma açılmıştı. Hatta gazetecilikle ilişkileri kesilmişti.
Mueller de bir suçlamayla karşı karşıya kalabilirdi. Brett Kavanaugh, Mueller'i ikna ederken zorlandı mı bilinmez ama sonuç Trump'ın lehine oldu. Bu net!
Trump'ın eski danışmanlarından Steve Bannon, "Trump'a tavsiyem, Mueller'i küçümsememesi. Sonuç onu mutlu yapsa da Mueller'e karşı atak yapmamasını tavsiye ediyorum" dedi.
Bannon aslında Trump'ı da Brett Kavanaugh'u da uyardı.
Çünkü Robert Mueller'in kontrol ettiği hukuk firması Kasowitz Benson & Torres'de, Trump'la ilgili çok önemli belgeler var.
Mueller, bir gün gerekeceğine inanarak, Trump'la ilgili çok önemli belgeleri özel kasasına koydu. Kasa nerede? Bilmiyoruz tabii ki... Mueller, şimdilik sessiz kalırken kendisine karşı yapılacak operasyon ihtimalini de engellemek istiyor. Çünkü bugün ABD'de kimin kiminle ittifak yaptığını anlamak zor.
Brett Kavanaugh çok güçlü.
Ancak Robert Mueller'in de gücünü görmezden gelmemeliyiz.
Kasowitz Benson & Torres'de, Amerika Birleşik Devletleri'ni yıkacak büyük bir çöküşe götürecek dosyalar var. Bunu bilmesi gerekenler biliyor!
TRUMP DA BİLİYOR!
Damadı Kushner, Rusya soruşturmasında Mueller'den daha önemli olan Kasowitz Benson & Torres uyarısında bulunmuştu. Çünkü bu güçlü hukuk şirketinde de Kushner'le ilgili çok özel dosyalar var. Kushner'in tutuklanmasını sağlayacak bu belgelerin orjinallerinin şirkette olması, Beyaz Saray'ı hep tedirgin edecek. Bu saatten sonra yapılacak en akıllıca iş MUELLER'in yol haritasına bakmak! Brett Kavanaugh gücüyle Mueller'i "ABD ZARAR GÖRMESİN" diyerek ikna etse de "Trump bir sonraki seçimde yok" sözü verse de tansiyon çok yüksek. Mueller, çok ama çok kızgın...
Susması ABD'nin yara almaması için. Ancak işler karışırsa çarşı da karışır! Trump da Kushner de Ivanka da DOSYALAR üzerinden yara alır. Muhtemelen Mueller de...
Bilinmez... Ancak "Mueller'deki dosyalar, Trump ve ailesini bitirir!" diyen var. Kim bu? Sıradan biri değil! JEFF BEZOS... Mueller'in yakın dostu! Peki BEZOS bunu kime söylüyor! İŞTE O BİLİNMİYOR...
Dönelim 2010'a... Göcek'teki kavga Washington sokaklarında...
Dünya ne kadar küçük değil mi!
İstesek de istemesek de bir şekilde yolar TÜRKİYE'ye çıkıyor...
Bakalım neler olacak! DERİN WASHINGTON, LONDRA ile anlaşarak devam edecek mi?
Birlikte yürümeleri kolay olacak mı? Yoksa DOSYALAR açılacak ve savaş patlayacak mı! Bilinmez...
Brett Kavanaugh ve Felix Sater, dengeyi yaşatacak isimler...
Arkalarındaki güçler ise muazzam!
Umarız BARIŞ ve huzur her yere gelir... Gelmezse tsunami... Her yer için herkes için!
NOT: Göcek'teki baskını JANDARMA yapıyordu... Bu da unutulmasın!
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