Saldırı yakın
Birçok ülke lideri de bunu fısıltıyla konuşuyor.
Artık bunun sessiz olmayacağı, savaşın taraflarının açık şekilde kararlar aldığını görünce 'Karanlık' değil 'Çok karanlık' bir yıl yaşayacağımız kesinleşti sanki. Gidişat hiç ama hiç iyi değil!
Reuters ajansı, ilginç bir haber servis etti. Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu deldikleri ilan edildi. Daha önce de deliniyordu. Ancak bu kez farklı yol izlendi. INSTEX adlı bankacılık ödeme sistemi ile ilk para transferinin gerçekleştiği açıklandı.
Derin Amerika'ya, Pentagon'a veya Washington'a karşı Rothschild ailesinin en güçlü adımlarından biriydi bu. Her ne kadar dünyada transferle dolaşan her dolar ailenin kontrolünde olsa da bu sistem Amerikan derin devleti tarafından da izleniyordu.
Bunu Rothschild ailesi de biliyordu. Bu özel sistemin ilk konuşulduğu toplantı, Paris'te oldu. Hatırlayın, o toplantıyı da toplantıdaki konuşmaların bir bölümünü de yazdık. 19 Kasım tarihinde Rothschild ailesinin önemli isimlerinin buluştuğu toplantıda, finans sisteminin dahi çocukları da vardı.
O toplantıda Commerzbank'ın eski Direktörü Per Fischer'da önemli önerilerde bulundu.
Bunlardan biri de INSTEX sistemiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin takip edemeyeceği bu sistem, İran'ı kurtaracaktı. İran'la ticaret yapan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de sistemde olması, Derin Amerika'yı köşeye sıkıştırabilirdi. Fransa ve Almanya, sisteme o gece dahil oldu. İngiltere'de bir sorun vardı. Kraliçe II. Elizabeth, Rothschild ailesiyle sorunlar yaşıyordu. O nedenle Trump gibi çelişkili kararlar alıyordu. Bir tarafta Rothschild ailesini gözden çıkartamayan, diğer tarafta Washington'la karşı karşıya gelmek istemeyen Kraliçe II. Elizabeth de INSTEX'e onay verdi. Yani İngiltere de AVRUPA'nın, Rothschildler'in yanında yer aldı.
Kraliçe Elizabeth bu kararı 10 Aralık'ta verdi. Çok geçmeden Londra'da SARI YELEKLİLER görüldü. 4 gün sonra Londra da karışıyordu.
Sarı Yelekliler'in içindeki bir grup, Buckingham Sarayı'na girmek istedi. Bu olaydan biraz geriye doğru sarkarsak yönetimi Rothschild ailesinde olan Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, Frankfurt'taki merkezine baskın yapıldığını görürüz!
O baskının temel nedeni Deutsche Bank'ın, INSTEX sisteminin de merkezi olmasıydı. Ancak el konulan sistemlerin hiçbirinde INSTEX yoktu. Bu sistem, Fransa'da HSBC'de hazırlandı. Zaten iki ülke de DERİN ABD'nin hedefiydi... Ortadaydı.
Deutsche Bank operasyonu yanlış istihbarattı. Sonuç da çıkmadı. Günlerdir Derin Amerika, INSTEX sisteminin açıklanmasını bekliyordu ve açıklandı.
Bu sistemi yönetecek kişi ise Per Fischer, yani 19 Kasım'da Rothschild ailesine bu sistemi anlatan finans dâhisiydi.
Rothschild ailesi Fransa üzerinden operasyonlara devam ederken, La Parisien dergisinde görev yapan Ava Djamashidi ve Nathaniel Schuk'un yazdığı "Madame La Presidente" adlı kitabın piyasaya çıkış tarihi öne çekildi ve INSTEX sisteminin açıklandığı anda, kitap piyasada oldu. La Parisien, Washington'a da karşı Rothschild ailesine de... Bu kitap, Fransa'da dengeleri tamamen Macron aleyhine çevirecek. Çünkü kitapta, Emmanuel Macron'ın eşi First Lady Brigitte Macron'un, ülkedeki birçok bakanı atadığı detaylı şekilde kitapta yazıldı.
Brigitte Macron'un sadece bakanları ataması değil, İran ambargosuna karşı çıkan ekibin de lideri olduğuna dikkat çekiliyor. Şimdi Fransa'da zaten kaos içindeki siyaset, yeni bir boyut kazanacak.
Macron'ın bir daha seçim kazanma ihtimali kalmadı. O nedenle Rothschild ailesinin çok önemli kararlarının hızlı şekilde Elysee Sarayı'nda alındığını göreceğiz. INSTEX sistemini de bu projenin dışında saymamakta fayda var.
Derin Amerika'nın kırmızı çizgisi ortada. İran'la bu kadar ciddi yakınlaşmanın elbette sonuçları olacaktır. Bunun Almanya, Fransa ve İngiltere de farkında. Ancak İran'la karşı karşıya gelmek de Almanya, Fransa ve İngiltere'nin çıkarına değil. Bu ülkenin çok önemli şirketleri yıllardır İran'la çalışıyor. İran'ı oyun dışına itmek sadece ABD'nin işine yarıyor. İngiltere, Washington'ın dayatması ve CIA'nin balon yayınları nedeniyle bir anda Rusya ile karşı karşıya geldi. İngiltere bunu istemese de mecbur kaldı.
İran demek Rothchild demek, Rothschildler'in Çin'i koruması demek... Irak ve Afganistan'a ÇİN'in enerji hattını kesmek için girildi.
17-25 operasyonunun nedeni de bizim İran'a finansal açılım sunmamızdı. Hakkımızdı ama anlayan var mıydı!
Derin ABD şimdiye kadar yaşamadığını yaşıyor ve birden çok güçlü rakiple mücadele ediyor. PETROL trafiğini ARAP NATO'su ile kontrol edebilirse elindeki para ve silahla saldıracaktır... Kime, nasıl? Buna kafa yormakta fayda var... Asıl hedef Çin'e darbe indirmek. Rothschildler'e de tabii. Ama ilk büyük adım nereden gelecek!
Karşılarındaki doğal ittifakı dağıtmak için hedef neresi seçilecek! Düşünelim. Bence bu maçın sonucuna etki eder...
2019 böyle bir yıl... Maalesef...
NOT: Macron da Merkel de gidiyor! Aile ile yani Rothschildler ile arası iyi olan Trump da mecburen Pentagon'un yanında yer almak zorunda kalıyor.
Bunlar dengeyi değiştirecek hamleler... İzleyelim...
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