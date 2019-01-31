Derin vuruş!
Oyun kurup saldırmıyor mu? CIA destekli operasyonları püskürtmüyor mu?
Bakalım...
Rothschild ailesi, Alman hükümetiyle çok önemli bir anlaşma yaptı.
1875 yılında Baron Albert von Rothschild tarafından, Habsburg hanedanına destek amacıyla yüklü miktarda para ödenerek alınan arazi, büyük anlaşma gereği Alman derin devletine hediye edildi.
Resmi açıklamalarda 3 Alman işadamına verildiği açıklansa da gerçekte olan başka. Alman derin devleti için, 20 Central Park büyüklüğündeki arazinin stratejik açıdan önemi çok büyük. Steve Bannon'ın Avusturya'da attığı adımları bitirecek hamle tam zamanında geldi. Bu anlaşmada verilen arazi, Steve Bannon cephesinde de büyük rahatsızlığa neden oldu. 100 milyon dolar değer biçilen anca stratejik konumu göz önünde bulundurulduğunda ise birkaç milyar dolarlık değeri olan arazi, CIA'nın BND'den atılmasına neden olacak.
Arazinin satışının kesinleşmesiyle BND'den 43 önemli ismin ilişkisinin kesilmesi aslında arazi satışı kadar Bannon'ı kızdırdı.
Kurulduğu günden itibaren CIA tarafından yönetilen Federal Office for the Protection of the Constitution yani Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, artık Amerikan karşıtı oldu. Bu makas değişimi bir süre önce gerçekleşti. Kasım 2018'de Başkanlığına Amerikan karşıtı Thomas Haldenwang, Başkan Yardımcılığı'na ise yine Amerikan karşıtlığıyla bilinen Ernst Stehl ve Türk asıllı Sinan Selen getirildi.
Rothschild ailesinin bu taleplerinin yerine getirilmesiyle birlikte Avusturya'daki arazi de Alman derin devletine teslim edildi. Sadece son 3 ayda, Almanya'da Washington'a karşı yapılan operasyonlar nedeniyle CIA Merkezi Langley'de peş peşe toplantılar yapıldı. CIA Direktörü Gina Haspel ile Steve Bannon'ın yaptığı görüşmelerde de konu Almanya oldu.
Steve Bannon, Sinan Selen'den endişeli. Çünkü Selen'in göreve getirilmesi, Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri konusunda bir canlanma olacağını gösteriyor. Steve Bannon'ın kişisel düşünceleri de bu noktada karışık. Yani bu yakınlaşmanın olmaması gerektiğine inanmakta.
Bunun için de adım atacaklar.
Çalışmaları bu yönde... Yani Sinan Selen operasyonuna karşı mutlaka bir misilleme yapılacak.
Sinan Selen, Almanya- Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğunu, birlikte atılacak adımların iki tarafı güçlendireceğini ancak Almanya'yı Avrupa'nın en güçlü ülkesi yapacağını savunanlardan biri. Deniz Yücel'in Türkiye'de serbest bırakılması için de Sinan Selen'in çok önemli girişimlerde bulunduğu da bir gerçek. Tabii arka planda olduğu için pek bir şey yazılıp çizilmiyor...
Bannon, Türkiye- Fransa, Türkiye- Rusya ve Türkiye-Almanya yakınlaşmasının kendilerinin yaptığı tüm planların yara alması, çöpe gitmesi anlamına geldiğini biliyor.
Ekim 2018'de İstanbul'da Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Angela Merkel ve Emmanuel Macron'ın bir araya gelmesi, Fransa'da Sarı Yelekliler'in 2019'da sokağa çıkma planını öne çekti.
Bu 4'lü zirveden iki hafta sonra Fransa'yı karıştıran Sarı Yelekliler, Pentagon'un mesajıydı.
Ardından Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" açıklaması geldi. Bu tam olarak Pentagon'un talebi olmasa da Bannon, Fransa- Türkiye ilişkilerini bitirecek bir hamle olduğu için sessizce izlenilmesini kararlaştırdı. Öyle de oldu. Macron'ın YPG'yi koruyacaklarını açıklaması, Türkiye-Fransa ilişkilerini 4'lü zirve öncesine çekti.
Şimdi Almanya ile Türkiye'nin arasında geçen yıl olduğu gibi tekrar gerilim yaşanması için önemli adımlar atılıyor. Bu konuda ilişkileri bozacak çok önemli gelişmeler yapılabilir. Hazırlıkların olduğu sızdı. Büyük SIR da değil...
Pentagon, Türkiye ile Almanya ilişkilerini tekrar eski gerilim dolu günlere çekebilmek için hedef isimler üzerinde çalışmakta. Kim zarar görse TÜRK-ALMAN yakınlaşması ortadan kalkar, baltalanır diye beyin jimnastiği yapmakta... Türkiye'yi zorda bırakacak, Almanya'yı sarsacak, mümkünse Fransa'yı da içine alacak bir sorun peşindeler...
Yapabilirler mi? Mümkün mü?
Göreceğiz...
Pentagon ve CIA, Türk- Alman-Fransız ilişkilerini KİŞİLER üzerinden bozmayı düşünürken Rusya ile de sorun yaşanması ilk isteklerinden...
Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozulması için ise Suriye çok önemli. Çünkü Rusya, TürkAkım projesiyle Türkiye ile ilişkilerinde gerilim istemiyor.
Ancak Suriye'de gücünü asla Türkiye'ye kaptırmak istemeyen bir Rusya da var. O nedenle Pentagon, Türkiye üzerinden bazı güçlü ilişkileri bozmak için 2019 yılında önemli girişimlerde bulunacak. Kafalarında bu var!
Almanya da, Fransa da, Rusya da, Türkiye ile yaşanabilecek bir gerilim ihtimalini artık gözardı etmiyor.
Çünkü 3 ülkenin de istihbarat birimleri, Derin Amerika'nın bu konuda hassas olduğunu ve güçlü provokasyonlarla geleceğini biliyorlar. ABD kiminle kavga ederse etsin günün sonunda Türkiye'yi yanında istiyor. Ama bunu da ORTAKLIKLA çözmek istemiyor. Adaletli değil de "Benim verdiğimi kabul edin" tarzıyla iş yapmak istiyor.
Baltayı da taşa vuruyor!
Bu yaklaşım ABD'yi büyük yalnızlığa itiyor...
Bütün bunlar 2019'da yaşanacakların önüne geçemeyecek... Rüzgar sert esecek...
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