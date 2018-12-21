Ortaklık
Bu işe dünya şaşırdı... Bir anda gelişti ve askerlerin, silahların çekildiğini gördük. Olacak iş değildi ama oluyordu! Oluyorsa da arkada başka bir hesap vardı! Olmalıydı.
KÜRT KARTI öyle kolay kolay elden çıkartılacak bir unsur değildi.
Peki, neler oluyordu? Nasıl bir pazarlık vardı? Kim kiminle yürümek istiyordu?
Buna bakmak şart...
Bir de ABD 40 yıllık uyguladığı planından vazgeçmiş miydi?
Geçtiyse de neden?
Financial Times SOROS'u yılın adamı seçti.
SURİYE'de önemli gelişmelerle eş zamanlı bir hamleydi bu!
Soros Pentagon'u, Rockefeller ve DuPont gibi önemli aileleri arkasına alarak şövalye gibi geldi.
AVRUPA'yı resmen dağıttı. SARI YELEKLİLER ile Fransa sarsıldı, Belçika titredi, Hollanda sendeledi.
Almanya'da ise Merkel'e havada "ÖLÜRSÜN" mesajı verildi. Zaten Merkel kafaya gitmeyi koymuştu, görevi bırakacaktı... Soros AİLENİN yani ROTHSCHILDLER'in en önemli silahıydı ama artık onlara karşıydı. Kraliçe Elizabeth de Washington ile yürümek istiyordu.
Bu da netti! AİLE ne yapacaktı.
OPUS DEİ merkezinde ARALIK'ın ilk günü yapılan toplantıda sonuç çıkmamıştı. Ama AİLE pes etmezdi.
YÜZDE 20 ile PENTAGON'u ikna edememişti. ENERJİ ve PARA üzerinde PENTAGON'u ortak olarak görmek istemiyordu.
Ama karşısında da SİLAH LOBİSİ Lookheed Martin vardı. Kararlılardı.
Onlar da geri adım atmayacaklardı...
İLETİŞİM yani pazarlık sürüyordu.
Takip de ediyorduk!
Derken Trump ve Pentagon sürpriz bir çıkışla "SURİYE'den gidiyoruz" dedi. Demek ki eller bazı konularda kenetlenmiş ve ORTADOĞU'dan işe başlıyorlardı!
ABD ya da Trump ne diyordu!
"DEAŞ'I YENDİK. ARTIK SURİYE'DE BULUNMAMIZ İÇİN BİR GEREKÇE KALMADI..." Şaka gibi değil mi! Sanki DEAŞ diye gerçekte bir örgüt vardı. ALGI ile ABD'nin kurduğu, içine başka devletlerin de sızdığı bir organizasyondu bu.
Bittiğine göre görevini yaptı demek ki. Peki DEAŞ gerçekten silindi mi? Bitti mi? Öyle ise YPG neden elindeki DEAŞ'lıları salıverdi. Soru şu! DEAŞ'ın SURİYE operasyonu bitmiş olabilir. Oradaki görevlerini başarıyla tamamlamış olabilirler.
Bu anlaşılır bir şey. PEKİ DEAŞ TÜM GÜCÜYLE AVRUPA'ya GİDİYOR VE AVRUPA'YI DAĞITMAK İÇİN YENİ GÖREV ALIYORSA!
Soros ve arkasındaki güç AVRUPA'yı bir eksen olarak görmek istemiyor.
NET! SARI YELEK ve diğer operasyonlar bu nedenle geldi.
Şimdi DEAŞ da AVRUPA'ya gelirse kimsenin güvenliği huzuru parası ve geleceği kalmayacak. Bu nedenle FRANSA ABD'nin Suriye'den çekilmesine itiraz etti. Rusya da bu kararın doğru olduğunu paylaştı.
Trump'ın seçildiği günden beri süregelen YAPAY TARTIŞMA şimdi anlaşmaya doğru gitmekte.
BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE RUSYA MÜDAHALE ETTİ "geyiği" üzerinde kopan fırtına şimdi ORTAKLIK olarak karşımıza çıkacak gibi... Masadaki pastanın üzerinde de AKDENİZ, AVRUPA, ORTADOĞU yazıyor. Pastanın üzerinde bulunan renkli mumları da üfleyecek olanlar galiba ABD ile RUSYA...
Kavga eden eski dostların kavgası bitti gibi. Perde önünde kıyamet koptu ama arkada eller kenetlendi.
Uzun sürdü ama böyle oldu. YPGPKK artık Rusya'ya emanet edildi.
Rusya artık daha yumuşak bir şekilde YPG'yi koruyup kollayacak. ABD'nin keskinliğinde olmayacak bu iş ama kollayacak. KÜRT KARTINI kimse bir anda kaldırıp atmaz. Hele hele büyük çıkarlar yoksa...
"ABD silahlarını topladı gitti" bir espri sadece! Bir yere gitmezler.
Gidemezler. ORTADOĞU'dan ayrılamazlar. Sadece RUSYA ile ortaklık yapacaklar. Ancak hedeflerinde İRAN var. 2019'da bunu yaşatacaklar. Ekonomik ambargodan sonra silahların da askerlerin de hepsi İRAN için sıraya girdi. Hatta bir anlamda YPG-PKK da İRAN için eğitildi. İKİ BÜYÜK ORTAK HEM AVRUPA'YI HEM İRAN'I DAĞITACAKLAR...
Belki yine perde önünde kavga görüntüsü verecekler ama her yeri paylaşacaklar. YPG kararı buna işaret etmekte. SARI YELEKLİLER ile başlayan ve hala devam eden fırtına DEAŞ'ın yeni tabelayla AVRUPA'yı sallaması ile sürecek.
AİLE, Rusya üzerinden PENTAGON ile el sıkıştıysa bu kaçınılmazdır. Kendi getirdikleri MACRON'un ülkesini bile harcadılar.
Görünen o! AKDENİZ'de de AFRİKA'da da Ortadoğu'da da ortaklık yapacaklar. 1945'ten 1990'a kadar geçen sürenin bir benzeri ile karşı karşıyayız... İran'ı dağıtacaklar, Suudi Arabistan'ı ve İsrail'i de rahatlatacaklar. Almanya ve Fransa'nın zenginliğine konacaklar.
ÇİN'in huzur içinde üretme kabiliyetinin devamı için gerekli adımları atacaklar. AİLE -Washington ittifakı dünyayı yönetecek. Parayı da enerjiyi de silahı da... Ama çıplak gözle bunu görmek hiç kolay olmayacak. PENTAGON istediğini aldı belli ki... Rusya da öyle. Türkiye ise bu denklemin, bu çarkın sağlıklı dönmesi için BÖLGEDE büyük rol alacak. Onlar koca bir geyiği parçalayıp paylaşsalar da önemli bir BUD da bize düşecek...
Türkiye dengenin tam ortasında olacak. Hep yazdım. "BİZSİZ OLMAZ, OLAMAZ" diye...
Olmadı, olamadı. Yapamadılar...
BEKAA SORUNUNU RUSYA ÜZERİNDEN DURDURACAKLAR. BUNU BİZE HİSSETTİRMEYECEKLER. ZENGİNLİKLER ve MASA onların kontrolünde olacak...
DEAŞ da, SARI YELEK de, Kaşıkçı tiyatrosu da, Prens Selman'ın hedefe konulması da, PESCO da, hepsi oyunun sahneleriydi... ORTAKLIĞIN İŞARETLERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK DAHA NET GÖRECEĞİZ...
Suriye'ye operasyon olur mu?
Belki olur ama bütünüyle imha ettirmezler! Değişik bir evreye girildi.
NOT: İki Körfez işgalinin amacı, günümüzdeki planların hayata geçmesi içindi. Eski NATO Komutanı Amiral Stavridis, "NATO yani ABD, Türkiye'yi kaybetmemeli. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması, Washington için felaket olur" demişti. Ancak Stavridis, "Eğer Arap NATO'su kurulmazsa ve İran'a operasyon yapılmazsa, Türkiye daha da güçlenir. Güçlenen bir Türkiye de gelecekte Washington için büyük sıkıntıya yol açar" diye de konuşmuştu! Bu sözleri de unutmamakta fayda var... Londra'yı da ayrıca izleyelim...
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