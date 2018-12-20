Akdeniz sıcağı
Karışacak da... Peki bunlar nasıl oluyor? Kim parayı veriyor?
Neden veriyor?
Ne amaçla veriyor?
Bunlara bakmadan olan biteni doğru anlama şansımız yok...
SARI YELEKLİLER nasıl ortaya çıkıyor? Motivasyonları ne? Fransa neden SOSYAL MEDYA soruşturması başlattı.
Facebook üzerine neden çullandı? Demek ki karşısında tehlikeli bir oluşum görüyor.
Daha önce görmedikleri bir rakiple mücadele ettiklerini düşünüyorlar!
Açalım biraz daha...
Detaylara girelim...
Pentagon bütçesinden 'kayıp' olarak kapatılan yaklaşık 7 milyar dolar, George Soros'un Sarı Yelek ayaklanmaları ile Blackwater yani Academi tarafından gizli operasyonlarda kullanılacak.
Pentagon'un en aktif isimlerinden olan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, bu durumun üzerini kapatmak için adımlar attı ve resmi olarak artık Pentagon'da kimse suçlanamayacak.
Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler şu anda 6 ülkede başarılı oldu. Yunanistan, Türkiye, Ermenistan, Letonya, Polonya'da da sokak eylemleri için son hazırlıklar yapılıyor.
YANİ BİTEN GİDEN BİR ŞEY YOK! Dikkatli olmakta büyük fayda var. Zor olsa da burada da deneyecekler! NET!
George Soros veya Academi'nin, Pentagon'dan gelen paraya ihtiyaçları var mı?
Elbette yok. Ancak Academi, Pentagon bağlantılı finansal desteklerde çok daha etkili operasyon yapıyor. Blackwater adının değişmesi de aslında günümüzdeki kavgayı işaret ediyor. Blackwater döneminde ROTHSCHILD ailesi çok ama çok etkindi. Erik Prince, ailenin emirleriyle hareket ediyordu. Son dönemde Pentagon'a yanaştığı yönünde bilgiler var. Eğer böyle olmasaydı, finansal destek elbette gelmezdi.
Demek ki o da AİLEDEN KOPTU!Academi ismiyle birlikte tamamen Pentagon'un gizli operasyonlarını tamamlayan birim haline geldi.
Soros, Sarı Yelekliler üzerinden operasyonları yaparken, Academi ise Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki silahlı operasyonlar için hazırlıklarını tamamlıyor.
Özellikle Akdeniz'in geleceğine yön verecek silahlı operasyonlarda birçok ülke hedefte olacak. Fransa ve Rusya ilk olarak menzile girecek ülkeler. Türkiye, AKDENİZ için olmazsa olmaz. Bu nedenle bizim de kapımızı çalabilirler! ÖRTÜLÜ OPERASYONLARLA!
Erik Prince, Yeni İpek Yolu projesi için de çok önemli bir konumda bulunuyor. Patrick Shanahan'la birçok kez bir araya gelen Erik Prince, Yeni İpek Yolu için önceleri Çin'le Rothschild ailesinin üyesi olarak görüşüyordu!
Ancak önümüzdeki dönemde olası bir görüşmede bu kez Pentagon üyesi olarak toplantıda yer alacak. Henüz kesinleşmemiş olsa da Sarı Yelekliler'in Kuzey Afrika ülkelerinde Academi'den önce ortaya çıkma ihtimali tartışılıyor. Açık Toplum Vakfı olarak Kuzey Afrika ülkelerinde yeterli ofisi olmayan Soros, Tunus'taki American Cooperative School of Tunis'i gösteriler için merkez olarak seçti. Cezayir'de minik öğrenciler için açılan Amerikan Uluslararası Cezayir Okulu da lojistik destek için kullanılacak.
Bu plan üzerinde tartışmalar hala sürmekte.
Kuzey Afrika ülkelerinin önemi elbette Akdeniz.
Fransa'nın yani ROTHSCHILD AİLESİNİN AFRİKA'daki gücünü azaltmak birincil derecede önemli.
Kim için?
PENTAGON İÇİN! Soros, geçmişte Rothschild ailesiyle olduğu için buralarda Açık Toplum Vakfı açma ihtiyacı hiç duymadı.
Çünkü Cezayir de Tunus da Fransa üzerinden aileyle hep yakın ilişkiler içinde oldu.
Ancak yeni yıla girerken ittifaklar değişti. Yani Soros bu bölgelere adım attı. Vakıflarıyla olmasa da Soros'un izlerini artık görebiliyoruz. Hem Cezayir'de hem de Tunus'taki okullarda, Açık Toplum Vakfı üyesi öğretmenler görev aldı. AİLEDEN ÇIKINCA KARŞISINA GEÇTİ ve SAVAŞA BAŞLADI.
Arkasındaki güçle birlikte...
Soros, daima eğitim üzerinden ülkelerde etkinlik kurdu. Bu güç her zaman karşılık verdi ve hedeflere ulaşmasını sağladı. Kuzey Afrika'nın Fransa kadar kolay şekilde karıştırılabileceğini düşünenler belki haklı.
Ancak Soros bu konuda biraz tedirgin. Çünkü Fransa için "İstediğimiz anda yönetimde değişiklik yapabiliriz" sözü veren Soros, Kuzey Afrika için pek olumlu konuşmadı ve zaman istedi. Pentagon da o zamanı Soros'a tanımadı.
Kuzey Afrika'daki Amerikan yerleşkeleriyle bu sorunu çözmesini istedi.
Kabul etmek gerekir ki, dünya çok zor bir sürece doğru ilerliyor. Akdeniz'in değerini artık orta öğretim düzeyindeki öğrenciler de biliyor. Bu da bölgenin hep sıcak olacağına işaret ediyor. Suriye konusunda yaşanan gerginlikler dışında bugün bile 40 ülkenin donanmasının bir bölümünün Akdeniz'de olması tabii ki bir plan dahilinde. Avustralya bile Akdeniz'de bir planın parçası olarak bekliyor. Ancak dünyada hiçbir lider Avustralya'ya, "Akdeniz'de ne işin var?" demedi. Bu da Akdeniz için ülkelerin ittifakta olduğunu gösteriyor. Avustralya doğal olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik.
Fransa ise Amerikan savaş gemilerine karşı Akdeniz'de bekliyor. Fransız istihbaratına göre Akdeniz karışmadan önce Kuzey Afrika'da kaos yaşanacak. Bu kaosun nasıl şiddetleneceği konusunda ise farklı yorumlar var. Fransız istihbaratının da özellikle Afrika'da çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bu tahminlerinin de doğru çıkacağı kuşkusuz. 13 Savaş gemisi ile Akdeniz'de bulunan Rusya, Suriye için mi orada? Elbette kendi güvenliği ve geleceği için Akdeniz'de risk alıyor. Türkiye, İtalya ve İspanya'nın da Akdeniz'de olması Avustralya'nın olmasından çok daha doğal.
Akdeniz çok yakında en sıcak deniz olabilir.
SARI YELEKLİLER AVRUPA'yı sarsarak bir anlamda AKDENİZ'den uzak tutmak için çabalıyorlar!
Oyun içinde oyun! Ama bilmemiz gereken şu:
GİDEREK HAMLE ALANLARI DARALIYOR. SICAK GELİŞMELERİN OLMASI AN MESELESİ...
Bizim de içinde olduğumuz coğrafya ısındı, daha da ısınacak... KOZLAR burada paylaşılacak çünkü! Şu an ABD-İNGİLTERE yan yana...
Fransa-Almanya-Rusya ve Çin dışarıda! Türkiye de. Buna kimse razı olmaz. Denge böyle yürümez. Yürümeyecek de...
Gerginlik kaçınılmaz...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aile arasında 19 Aralık 2018, Çarşamba KAVGA sürüyor sürecek de... Gelin size bugün buralarda konuşulmayan trafiği aktarayım. Uzaklarda çok değişik ilişkiler...
- Toplantı 18 Aralık 2018, Salı TÜRKİYE'NİN sınır ötesi operasyonu konuşulurken Erdoğan-Trump telefon görüşmesi gerçekleşirken Avrupa SARI YELEKLİLER...
- Taraf 15 Aralık 2018, Cumartesi OLAN biteni anlamak için çatıda nelerin yaşandığını anlamak şart. Yukarısıyla ilgili bilgiler eksik ve kısıtlıysa...
- Kara yelek 14 Aralık 2018, Cuma GARİP işler olacak. Olmaya da başladı zaten. Önceden yazdık ve izleyeceğiz. Adımlar sıklaşacak. Türkiye de etrafına...
- Facebaak! 13 Aralık 2018, Perşembe MÜCADELE eden güçler durmuyor, durmayacaklar da... Bunu sık sık yazıyorum. Çünkü kavga büyük. Bunu bildiğim ve...
ERGÜN DİLER Tweetleri