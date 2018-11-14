Merkez ülke
Ama savaşın, mücadelenin geldiği yeri göstermekte...
Açalım biraz daha...
Avrupa Ordusu, kime ve neye karşı kuruluyor?
Avrupa Ordusu (PESCOPermanent Structured Cooperation- Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması), Avrupa'nın güvenliği için değil, yeni bir dünya savaşı ihtimaline karşı NATO ve Pentagon'u bitirmek için kuruluyor.
Vietnam Savaşı'nı bitiren adam olarak bilinen Pentagon uzmanı Daniel Ellsberg, "Avrupa Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin sonu olur.
Washington'ın gücü, Pentagon ve NATO ordusunun etki alanı kadar güçlüdür. Kesinlikle Avrupa Ordusu kurulmamalı.
Bunun için tek alternatif var.
O da TÜRKİYE'nin Avrupa Ordusu'nu kabul etmemesi.
Şimdi ABD bu seçeneği kullanmak zorunda" dedi.
Yani merkeze hep yazdığım gibi bizi koydu!
Koymak da zorunda zaten...
Pentagon uzmanı Daniel Ellsberg bu konuşmayı silah lobisinin patronlarına yaptı.
Nerede? Beyaz Saray'a 45 dakika uzaklıktaki bir malikanede. Bu özel konuşma silah lobisinin daha hızlı hareket etmesini sağladı.
O toplantıda olan isimlerden ABD Savunma Bakanı James Mattis de çok daha agresif olmak zorunda.
Şu anda Avrupa Ordusu'nun en önemli gücü Fransa olacak.
Eğer Avrupa Ordusu başarılı olursa Rusya ve Çin de yer alacak. Çin'in yer aldığı Avrupa Ordusu, ABD'nin Asya'dan da çıkartılmasına neden olur.
Birçok Asya ülkesindeki NATO üslerinin de saldırıya açık hale gelmesi demektir bu!
ABD, Akdeniz'de Türkiye ile ortaklığa sıcak bakmak zorunda. Bakmıyorlar ama bakmak zorundalar! Aksi durumda Avrupa Ordusu'ndaki güçlü bir Türkiye, ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN buralarda turistik gezi yapmasına bile izin vermez!
Türkiye, Avrupa Ordusu konusunda hala kararını vermiş değil. Çok ülke de böyle aslında! Eğer Türkiye, Avrupa Ordusu'nu kabul ederse, Türkiye'deki NATO üslerinin 1 yıl içinde boşaltılması gündeme gelir! Bu da bambaşka gelişmelerin önünü açar!
Mattis, Kaşıkçı olayıyla ve Brunson'ın serbest bırakılmasıyla birlikte Türkiye ile yakınlaşmanın sağlanmasına en çok sevinen kişi. CIA Direktörü Haspel'in Türkiye'ye gelmesi, 2019'da Başkan Trump'ın bile Ankara ziyareti konuşuluyor. Bunlar hep TÜRKİYE'nin özel gücüyle özel konumuyla ilgili...
Eğer TRUMP ziyareti gerçekleşirse Türkiye'nin Avrupa Ordusu'yla hareket etme ihtimali çok düşecek.
Ancak böyle bir durumda Türkiye, Avrupa'nın hedefi haline gelebilir. Elbette Türkiye Avrupa'ya asla kabul edilmediğinin de farkında.
Bunun üstüne ne gibi yeni engellemelerle karşılaşacağını da az çok tahmin eden bir ANKARA var.
Şimdi İngiltere'nin de Avrupa Ordusu'na sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Bu da bambaşka bir KART olur! Avrupa Birliği'nin (AB) 23 üyesi PESCO'ya imza atmıştı.
Başta İngiltere olmak üzere Danimarka, Malta, İrlanda, Portekiz ise anlaşmaya imza atmadı. Ancak Pentagon'a göre, İngiltere bu konuda güvenilmez. Özellikle İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın gelecek için PESCO'da olmak istediğini Kraliçe II. Elizabeth'e söylediğini de unutmamak gerekiyor.
Pentagon da ARAP NATOSU'nun bir an önce hayata geçirerek, PESCO'nun Afrika'daki gücünü azaltmak istiyor. Pentagon bunun için yani ARAP NATOSU için çok önemli adımlar attı.
Pentagon, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Umman, Katar ve Kuveyt'in olduğu güçlü bir ARAP NATOSU ile Fransa'nın bölgedeki etkinliğini bitirme planını hızlandırmak istiyor.
Ancak Cemal Kaşıkçı olayı, bu planı biraz zayıflattı. Çünkü ARAP NATOSU içinde yer alacak ülkeler, Kaşıkçı'dan sonra bu toplantının ertelenmesini talep etti. Bizzat Pentagon'a da iletildi.
Pentagon, BEŞGEN binada hazırlanan terör örgütleriyle göstermelik mücadelelerin işe yaramayacağını artık biliyor.
Çünkü yeni kurulmak istenen sistemde bu plan çaresizlik olarak görülüyor.
Bugün BM üyesi yaklaşık 200 ülkeden 190'ı terör örgütlerinin Pentagon tarafından kurulduğunun farkında. 40 yıl önce Pentagon bir terör örgütü kurar ve istediği ülkeye istediği imzaları attırırdı. Şimdi ise bu Irak'ta bile etkili olmuyor. ABD, Irak'ta istediğini alamıyor.
Ülkenin her yerinde bombalar patlatmasına rağmen anlaşmaları imzalatamadı.
Terör örgütleriyle Avrupa'da etkin olabilir mi? Elbette ama Pentagon'un örgütlerle Ortadoğu ve Afrika'da yaptığı saldırılara, Avrupa destek oluyordu. Şimdi Avrupa'daki terör saldırılarına destek olacak bir Avrupa ülkesi bulmak da zor. Şimdi yeni bir MODEL gerekli. Pentagon o yeni modeli bulamadı. Avrupa ise ordu ile buldu. Avrupa Ordusu'nun Pentagon'a mesajı basit. Biz de senin gibi terör örgütleri kurar ve New York'ta da Washington'da da bombalar patlatırız. Amerikan halkına bunu "Avrupa ülkeleri yapıyor" deseniz bile karşılık bulmaz. Aslında Pentagon'un yıllardır kullandığı Bumerang ilk kez okyanusu geçti ve Amerika kıtasına geliyor. Çok özel planların çok özel kişilerle hayata geçirilmesi gerekiyor. Pentagon bunun için çabalıyor.
O nedenle 2019 yılında ülkeler için büyük riskler var. Bu risk ABD için de var, İngiltere için de. Bu iki ülke de risk altındaysa, diğer ülkelerin yaşayabileceği tehlikeleri anlatmaya gerek yok sanırım... Bütün bunlar yazılıp çizilen şeyler. Sadece biz uzağız... Uzak olmak bunların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle olaylara bakmalıyız...
Dönem bu dönem...
ROTHSCHILD AİLESİNİN SAHİBİ OLDUĞU THE ECONOMIST'İN KAPAĞINA İYİ BAKIN...
2019 KAPKARA...
Demek ki işler kötüye gidecek. Dünyada...
Kazanan biz olacağız ama çok acı çeken ülke olacak.
İZLEYİN...
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