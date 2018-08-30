Dört adam
Trump'ı düşünün! Adama kendi ülkesinde BAŞKANLIK yaptırmıyorlar. 28 Şubat benzeri bir OPERASYONLA etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor… Getirildi de… Oradaki kavgayı çözmeden burada olanları tanımlarken büyük zorluk çekeriz.
Ama siz istiyorsanız her şeye CHP'den bakın! Bir şey söyleyemem! Sadece yanılırsınız! Anlamadan günü kapatırsınız!
Açalım ve ilerleyelim… Mücadeleyi görelim… George Papadopoulos, Rick Gates, Michael Cohen ve Paul Manafort, Trump'ın güvenliğini sağlayan 4 kişiydi.
KARAKUTU bunlardı!
Robert Mueller bu 4 isme yoğunlaşmadan önce Michael Flynn'i aldı.
5 kişinin açıklamaları, Trump'ın iplerinin Pentagon'a geçmesini sağladı. Ancak Trump'a en büyük darbe Allen Weisselberg üzerinden geldi. Trump'ın ÖZEL kara kutusu olan ve şirketinin tüm ticari anlaşmalarını yapan Allen Weisselberg, Yeni Dünya Düzeni'nin kurulmasını engelledi. Geçtiğimiz günlerde yazmıştım!
DER SPIEGEL'in kapağı vardı!
TRUMP, CİNPİNG, PUTİN VE ERDOĞAN…
Dünya bu 4 lider üzerinden şekillenecekti. Ama darbe indirdiler. Zaten yıllardır Washington-Ankara-Moskova yeni dünya düzeninin merkezleri diye not düşüyordum. KATOLİKLER bazı başka grupları da içine alarak bunu engelledi… Şimdilik!
ABD Çin arasındaki köprü, aradaki Rusya ve Türkiye'nin taşıyıcılığı yara aldı. O model sıkıntıda… Gerçek olan şu ki; ABD Başkanı Trump'ın kimyası, Tayyip Erdoğan ve Putin'le tam uyumluydu. Allen Weisselberg, güçlü bir Yahudi'dir.
Ancak Pentagon'la yakın ilişkiler içinde olan bir Yahudi'dir.
Weisselberg, Trump'la yaptığı bir görüşmeyi Pentagon'a anlattı.
Trump'ın Erdoğan ve Putin'le yeni bir dünya kurmak istediğini, bunun için Ortadoğu'da farklı anlaşmalar yapacağını ve Akdeniz'de Washington'ın 20 yıllık planlarını bozacağını detaylarıyla anlattı. PENTAGON denilen yapıda KATOLİKLERİN güçlü olduğunu unutmamak gerekmekte!
Trump, güçlü bir Amerika isterken, kararların sadece Pentagon'da alındığı bir Washington'a karşıydı. Pentagon da GÜÇLÜ AMERİKA istiyordu. Ancak Trump bunun herkes için AMERİKAN RÜYASI olmayacağını biliyordu. Hatta en iyi TRUMP görüyordu.
Trump "Her yerde asker olsun" tezine karşıydı. İçeride refahı artırmak niyetindeydi.
Ama bu büyük oyunun bozulması demekti. İzin verilemezdi! Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra kurduğu 65 kişilik ekibinden 43'ü görevinden ayrıldı.
Bazıları Pentagon operasyonuyla görevi bırakırken, bazıları bizzat Trump tarafından gönderildi. George Papadopoulos, Rick Gates, Michael Cohen, Trump tarafından azledildi. Paul Manafort ile Michael Flynn, Pentagon operasyonuyla görevden alındı.
Trump, Manafort'a hâlâ çok güveniyor.
Manafort, Trump'ın Erdoğan ve Putin'le işbirliği yapması için direten biriydi.
O nedenle bugün belki de 100 yılla yargılanıyor.
Trump, Erdoğan ve Putin'le birlikteliğini bir yıl daha taşıyabilseydi bambaşka DÜNYA kurulacaktı.
Ama üzerinde büyük baskı gördü.
Pentagon, kendi kontrolünde kurulan düzeni daha da sağlamlaştırmak istiyor. O nedenle Trump'ın planladığı Yeni Dünya Düzeni'nin gücünü kırdı ama tamamen yok edemedi.
Çünkü Trump olmasa da Putin ve Erdoğan, Pentagon'un düzeninin önündeki en büyük engel.
Trump operasyonuna CIA dahil olmuyordu. Pompeo'nun orada bulunması, eski ekibin önemli birimlerini değiştirmesi bu duruma engeldi.
Ancak sonra Gina Haspel geldi.
Trump'a rağmen geldi aslında.
Sonrasında CIA artık TRUMP ile ilgili DOSYALARA tüm gücüyle giriyordu.
Bunlar çok fazla yazılmıyordu ama CIA, Trump'a karşı çalışıyordu!
Manipülasyon düzeninin önemli parçası Washington Post'a giden imzasız mektup, Gina Haspel tarafından gönderildi.
Rusya'nın seçimlere müdahil olduğu ve Trump'ın Ruslar'la yaptığı toplantıları deşifre eden imzasız mektubun tüm detayları bizzat Gina Haspel tarafından hazırlandı.
İlginç değil mi!
Haspel, Pentagon'a biat etmeseydi, Kongre'den onay alamayacaktı. Bunu aslında Trump da biliyordu. Haspel'i aday göstererek, Pentagon'la bazı konularda anlaşabileceği izlenimi vermek istiyordu ama bu adım Pentagon'da karşılık bulmadı. CIA'in güçlü şekilde Trump operasyonuna girdiğini, arka arkaya gelen salvolardan anlayabiliriz.
Sadece 10 gün içinde Trump'a karşı 7 farklı adım atıldı. CIA, Trump'ı tamamen güçsüzleştirmek ve tam teslimiyet için devreye girdi.
Eğer Trump, CIA'ye direnirse, damadı Kushner ve kızı Ivanka ile ilgili operasyonlar başlayacak.
ŞİDDETLİ ŞEKİLDE HEM DE!
ABD Başkanı'nı hapse göndermek kolay değil ama kızı ve damadı için aynı durum söz konusu değil. Trump da bunun farkında. New York Times gazetesi, Flynn'in, Mueller ile işbirliği yaptığı yazmıştı. Flynn'in de geri adım atması ve teklifi kabul etmesinin nedeni, soruşturmanın ailesine kadar uzanacağıydı.
Tünelin sonu gösterilmişti çünkü!
Askerdi anladı teslim oldu!
Pentagon'un güçlü şekilde adımlar attığı döneme girdik. Şimdi ikinci aşamaya geçildi.
Sonuç aldıklarını açık şekilde ilan edeceği günleri göreceğiz.
Tabii her ne kadar 4 taraftan da sıkıştırılsa da, Trump tam anlamıyla teslim olmadı.
Pentagon güçlü karakteri nedeniyle TRUMP'a destek verip seçtirmişti! Şimdi Pentagon güçlü olduğu için seçtiği kişiyi karakter olarak zayıflatmaya çalışıyor.
Elbette bunun kolay olmadığını da en iyi Pentagon biliyor.
Pentagon 5 kıtada etkinliğini sürdürmek zorunda. Bir kıtada etkinliğini yitirirse, diğer kıtalar içindeki güvenliği de riske girer. O nedenle Pentagon ülkelerin açık şekilde tarafını seçmesini istiyor.
Bunu ABD Savunma Bakanı Mattis'le iletiyor. Bazı ülkeler Pentagon'a biat etse de bazıları direniyor.
O direnen ülkelerle ilgili çeşitli planlar yapılıyor, bazıları başarılı oluyor bazıları beklenen sonucu vermiyor.
Pentagon'un bir özelliği de iletişim yollarını hiçbir zaman kapatmaması. Bugün ABD'nin bazı ülkelerde yaşadığı sorunun merkezinde Pentagon var.
Ancak aynı Pentagon, askeri anlamda o ülkelerle hep açık diyalog kurmayı sürdürüyor. DER SPIEGEL'in kapağını hiç aklınızdan çıkarmayın! Ya 4 LİDER YENİ DÜNYA DÜZENİNİ KURACAK ya da yeni denge her yere acı ve gözyaşı getirecek… Bizdeki DOLAR operasyonu da İPEK YOLU'nda IMF'e teslim olan bir TÜRKİYE meydana getirmek için… Trump kontrol edilir, IMF ile Türkiye istenilen yola girerse Rusya'nın zaten çok bir şansı kalmayacaktır.
Çin de doğal olarak kontrol edilebilir ülke haline gelecektir… KAVGA BU!
BÖYLE BAKIN!
Bunları ben değil, BATI'daki akılı adamlar söylüyor, yazıyor…
NOT: AYNI ABD yakında CHP üzerinde de bir operasyona kalkarsa şaşırmayın… Şimdilik PARA ile geliyorlar ve gelecekler… Her yerden her kanaldan şanslarını deneyeceklerini de unutmayalım… Ayrıca düğüm AKDENİZ'dir! İlk hedefimiz AKDENİZ'dir!
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