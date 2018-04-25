Truman ittifakı
Bunu artık anlamış olmamız gerekmekte.
Eğer anlamayan, ıskalayan varsa yakın zaman içinde SİYASETTE yaşanacak gelişmelere ayrı bir mercekle baksın.
Kimin kimle olduğu net olarak ortada.
Göremeyenler anlayamayanlar daha da iyi fark edecek. Az kaldı yakındır...
Şimdilik içerideki türbülansa girmek istemiyorum. Peşrevler atılsın iş güreşe geldiği zaman bakarız. Şu an için ittifaklar kuruluyor, meydana gelen çatlak sesler bastırılıyor bir çıkış aranıyor... Yazacak konuşacak zamanımız olacak. Ama şimdi erken...
Gelin dışarıdan bakarak içeriye yönelelim...
Hem olacakları anlarız, hem önceden görmenin keyfini çıkarırız...
AİLEDEN yani ROTHSCHILDLER'den Pentagon'dan Beyaz Saray'dan Buckingham'dan yola çıkalım...
FİLM BURALARDA DÖNÜYOR ÇÜNKÜ!
Beyaz Saray'la Rothschild ailesi, Pentagon'la Buckingham Palace'ın beraber yürüdüğü ya da ortak anlaşmalar yaptığı biliniyor! SIR değil.
Temmuz ayında Trump'ın Kraliçe II. Elizabeth'e gidecek olması, Washington'daki belli gücünü korumak isteyen akıllı başkan profili aslında.
Trump'ın, Kraliçe ile yakınlaşma çabası, Rothschild ailesiyle beraber yürüdüğü içindi.
Şimdi aileyle çatışan Kraliçe II.
Elizabeth'le aynı fikirde olma ihtimali yok.
Bu taşların şimdiki dağılmış hali...
Taraflar net!
Oyun devam ediyor.
Buradan AKDENİZ'e gelelim... Düğüm burada çünkü!
İç siyaset de burada kilitleniyor ve kilitlenecek...
Pentagon, Akdeniz'i Rothschild ailesine bırakmamak için önemli bir adım attı.
ABD'nin en etkili uçak gemisi USS Harry Truman, 19 Nisan'da Akdeniz'e giriş yaptı. Nedeni çok açık.
PENTAGON, Rothschild ailesine ait enerji gemilerini engellemek için bölgede kalacak. Pentagon'a yakın kaynaklar, belki 1 yıl boyunca USS Harry Truman'ın Akdeniz'de kalacağını söylüyor.
Akdeniz, İpek Yolu için çok önemli.
Ancak bilindiği üzere enerji yataklarına da ev sahipliği yapan Akdeniz eşsiz bir bölge.
AKDENİZ ÖNEMLİ!
YAZDIK. Ancak ERMENİSTAN'da çok önemli... Hem de TÜRKİYE ve SURİYE kadar...
Çünkü Ermenistan İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri.
Ayaklanmaları bu gözle izlemek gerekiyor. Armen Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanı olması önemliydi ve oldu. Ayaklanmalar Serj Sarkisyan'ın Buckingham Palace kararlarını alması için gerçekleştirilecekti.
Ancak Serj Sarkisyan'ın attığı adımlar, ayaklanmaların Buckingham Palace tarafından çıkartılmasını sağladı.
Plağın diğer yüzü devreye girdi yani!
Ülkede iki grup da sokağa çıkmak için hazırdı. Ermenistan'da eğer Serj Sarkisyan görevi bırakmasaydı "HATA BENDE. ÇEKİLİYORUM!" demeseydi, ayaklanmalar ülkenin her noktasında yaşanacaktı.
Ağır tehditler alan Serj Sarkisyan siyasi hayata veda etmek zorunda kaldı.
AĞIR TEHDİTLER VARDI. ÖYLE BÖYLE DEĞİL.
Dayanamadı çekildi gitti.
Kalsaydı da gidecekti...
Tabii Serj Sarkisyan aileyle bağları güçlü olan bir liderdir.
Eşi Rita Aleksandri, Rothschild ailesi tarafından okutulmuştur. Belki Serj ile evliliği de planlıdır.
Bunu bilemeyiz ama gerçek olan Serj Sarkisyan'ın Rothschild ailesiyle olan yakınlığıdır.
Ermenistan'da kendisine karşı başlatılan ayaklanmaların engellenmesi de Rothschild ailesinin ülkedeki gücüyle olacaktı.
Ama olmadı. AİLE ERMENİSTAN'da kaybeden taraf oldu.
USS Harry Truman'ın bölgede olması, Rothschild ailesine karşı en ciddi uyarıdır.
Suriye'deki gerginlik gerekiyordu.
Bu gerçekleşti. 3-5 füze atıldı, açıklamalar kesildi.
USS Harry Truman'ın bölgeye gitmesi için bir bahane gerekiyordu o da gerçekleşti.
Amaç gövde gösterisiydi.
Rusya garip bir şekilde davranıyor!
Hala olayı anlamış değil.
Sanıyor ki, USS Harry Truman Suriye'ye operasyon için gönderildi.
Evet Suriye sınırına kadar yaklaşan USS Harry Truman'ın tek bir görevi var. O da ailenin enerjiye ulaşmaması. NET!
Rothschild ailesinin uçak gemisi yok. Birçok lideri de oyun dışı bırakılıyor.
Eğer Pentagon ve Buckingham Palace, aynı hızla devam ederse aile için zor günler kapıda. Ancak AİLEYİ tanıyanlar da "NE YAPAR EDER KESİNLİKLE ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARTIR" diyor...
Ailenin önemli isimlerinden Nat Rothschild, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'ın yakın arkadaşıdır. Macron asla aileye karşı gelmez. Macron, Trump'la yakındır ama Pentagon'la uzaktır.
Macron'ın Suriye konusunda Trump'la aynı düşünmesi, Pentagon'la aynı fikirde olduğunu da göstermez.
Ailenin bugün için elindeki en güçlü isim Macron.
Ancak Fransa'da büyük bir sıkıntı var.
Bugün seçim olsa, Macron'ın kazanma ihtimali hiç yok. Destek yüzde 24'e indi.
Öte taraftan ABD-İNGİLTERE AKDENİZ'i alırken, almak isterken dışarıda kalmak istemediler.
Çift taraflı oyundu Fransa'nınki! Bu nedenle aile, hızlı adımlar atmak zorunda.
Bunu başaramadığı anda Fransa'da yeni dönemde Macron olmayacak.
Tekrar Hollande tarzı bir isim Elysee Sarayı'na geçtiği anda ailenin Fransa macerası da biter.
Aile Fransa üzerinden Pentagon'a karşı büyük bir güç yakalamış durumda. En azından Afrika ve Ortadoğu'da, Fransa ile bayrak göstermek isteyecekler.
Muhammed Bin Selman'ın ABD'den sonraki ilk durağı Fransa'ydı. Selman'a güvenmeyen ABD ve İngiltere, Fransa'da çok önemli tavizler verdiğine inanıyor.
Öncelikli olarak Suudi petrolün Avrupa'daki temsilcisinin Fransa olma ihtimali de var.
Bu ihtimal varsa, Selman'ın önü kesilir.
Bunu Selman da iyi biliyor.
Ancak Fransa, Yemen'de çok güçlüdür.
Yemen, Arabistan'ın başına dert olur.
Bunu ABD de önleyemez.
Çünkü Yemen, Fransa için stratejik bir konumdadır, Suudi Arabistan'a karşı bir güçtür.
Her ülke kendi planını uygulamak ister.
Ancak bu plan başka ülkenin planıyla çakışırsa, işte o zaman problem başlar.
Bugün Afrika, Ortadoğu ve Asya için bu durum geçerli.
Özellikle Ortadoğu'da birçok ülke karşı karşıya geldi.
Aynısı Asya ve Afrika için de geçerli.
Tam bağımsızlık yerine ortaklık bugün için daha önemli bir seçenek.
Çünkü Afrika ve Ortadoğu'da ABD de dahil hiçbir ülke tek başına istediği planları uygulayamaz.
20 yıl önce bu olabilirdi. Bugün için imkansız.
İŞTE BU NEDENLE BİR TAKIM ORTAKLIKLAR TÜRKİYE'DE SEÇİMLE ZAFER KAZANMAK
İSTEYECEKTİR. HEDEF TÜRKİYE GİBİ KİLİT ÜLKENİN İSTENİLEN ÇİZGİYE GELMESİDİR.
GETİRİLMEK İSTENMESİDİR.
Dünyanın pek çok yerinde bu kavgalar olurken TÜRKİYE'deki rüzgarların kaynağını YERLİ mi sanıyorsunuz!
YOK DEĞİL TABİİ Kİ! Dünya üzerindeki güçler burada da bilek güreşi yapmak isteyecektir.
Ki işaretleri fazlasıyla var.
ERMENİSTAN'ı neden yazdım!
AKDENİZ'i neden!
Suriye'yi Arabistan'ı Ortadoğu'yu...
Hepsinin sonucunda topun dolaşıp döneceği ve geleceği yer TÜRKİYE...
Türkiye olmadan hiçbir plan yerli yerine oturmaz. ADAMLAR BUNU BİLDİĞİ İÇİN BURALARI KONTROL ETMEK
İSTEYECEKLER...
Mesele bu!
Gerisi teferruat...
Ama unutmayın Türkiye her şekilde kazançlı çıkacak.
Kim nereden gelirse gelsin ANKARA ile oturmak zorunda...
Bu kural bu DEVLET yaşadığı sürece değişmez...
DEĞİŞMEYECEK DE...
BİLELİM...
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- Ergün Diler
- Truman ittifakı
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