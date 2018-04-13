Finans war
"Az sonra geliyoruz, inanmazsan füzelerime bak!", "Yakında anlarsın kim olduğumuzu", "Anladığında çok geç olacak" gibi çizgi filmlerde göreceğimiz cümleler. Savaş bile karikatürize edildi. Ancak konu, konuşulduğu gibi değil.
Asıl mesele gözlerden kaçırılıyor. Amaçlar gizleniyor. Oyuncular sahnenin önüne çıkmıyor... Ve kavganın, hatta savaşın olacağı yer ıskalanıyor!
Açalım biraz. Konunun asıl aktörlerine bakarak gidelim. Burada belki yok ama ABD'de olaya bizim gibi bakanlar var. Ve çok önemli detaylar medyada yer alıyor. Adamlar oradan buraya ilgi duyuyor ama bizler sırtımızı dönüyoruz gibi. Bir gariplik var.
Neyse... Adım adım gidelim.
Anlayalım...
Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, United Techologies, Raytheon, Rockwell Collins ve General Dynamics... Bu şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbidir, beynidir.
Paraları sınırsızdır! Çok güçlü yatırım yaparlar. İstedikleri ülkede de iç savaş çıkartabilirler. Hatta bir plan dahilinde birden fazla ülkenin içinde olduğu koca bir SAVAŞ bile kurgulayabilirler.
Bunlar için hiç de zor değil bu!
Bunu geçmişte de yaptılar, şimdi de yapıyorlar.
Şimdi aralıksız TWİT atan Trump bu şirketlerin adayı olarak çıktı. Çıktı ama Trump bir süre sonra gücün kaynağı olarak kendini gördü. ABD'deki akıllı adamlar bu olayı şöyle açıklıyor:
"Dünyanın en güçlü adamı kim diye sorarsanız Forbes listesindeki ilk 100 Amerikan işadamı kendi adını söyler..." Yani bütün ABD'li işadamlarında bu vardır. Trump da bunun kurbanı oldu, silah lobisine savaş açmaya kalktı. Trump bunu denedi ve istedi. Ancak PENTAGON hemen cevap verdi! Hatta açık şekilde tehdit etti! Tarihler 16 Kasım 2017'yi gösterirken, Pentagon resmi Twitter hesabından Trump'a istifa etmesi çağrısında bulundu. Sonra bunun yanlışlıkla olduğunu açıkladı.
Oysa ortada bir yanlışlık yoktu! Mesaj doğrudan adrese veriliyordu.
Bu, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, United Techologies, Raytheon, Rockwell Collins ve General Dynamics Trump'a, "Seni görevden alırız" uyarısıydı. BAŞKAN hemen geri adım atmadı. Hamleleri oldu. Ancak her hamlesinden sonra Özel Savcı Robent Mueller'in aileyi de içine alan soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı.
Trump'ın çok güvendiği isimler tek tek görevden alındı, yerlerine direkt Pentagon'a bağlı isimler atandı.
Sıralı tam listeyi de geçtiğimiz günlerde yazdık...
Peki ORTADOĞU bu kadar karışmışken SİLAH LOBİSİ, SİLAH ŞİRKETLERİ NE İSTİYORDU?
Bunun cevabı bulmazsak etrafımızda ne olacağını anlamamız mümkün değil.
NET! Çünkü bu adamlar milyarlarca dolar kazanıyorlardı. Paraya ihtiyaçları da yoktu! Neyin peşinde koşuyorlardı peki? İşin aslı şu! Bu şirketlerle ne dünya üzerinde ne ABD'de başa çıkabilecek bir oluşum var. Kimse bunlardan daha güçlü değil. Ne Apple, ne Google, ne Coca Cola ne de Microsoft. Silah lobisi düğmeye bastığı an böylesine dev şirketler bile birkaç gün içinde zor duruma düşerdi! Son FACEBOOK olayı ortada.
Mark Zuckerberg belki hayatında ilk kez kravat takmak zorunda kaldı.
"Hata benim" dedi. Af diledi.
Senaryo silah şirketlerine aitti.
Devam...
Silah şirketleri ya da silah lobisi hedefi büyüttü. Daha önce de birkaç kez yazdım. Bu adamlar ENERJİ İŞİNE GİRİYOR. Karar alındı. Yeni dönemin de enerji merkezi Akdeniz ve çevresi... Suriye, İran, Rusya, Türkiye, Filistin, Mısır, Lübnan, Suudi Arabistan, Cezayir, Katar, BAE, tüm Afrika ülkelerinde yaşanan türbülansın tek nedeni silah lobisinin Akdeniz'deki enerjiyi almak istemesiydi. NET!
Trump, Suriye konusunda geçmişte Türkiye ile Rusya'nın istediği adımları attı. Politikası doğruydu.
Aynı şekilde Türkiye ile de yeni ve güçlü adımlar atacak bir ittifak planlıyordu. Bunu da gördük. Ancak bunlar çok ama çok hızlı bir şekilde geri püskürtüldü. Bunu da gördük.
Çünkü PENTAGON alacağı paydan TÜRKİYE ve RUSYA'ya bir şey vermek istemiyordu. İngiltere ve Fransa ile de ortaklık silah lobisi için uygun değildi. Ancak şartlar İngiltere ile önemli bir ortaklığı gösteriyordu, işaret ediyordu. Sırt dönemezlerdi! Fransa ile yapılan ortaklık çok farklı dengeleri içermekteydi.
Bizde yakın zamana kadar yaşanan TERÖR saldırılarının hedefi neydi?
TÜRKİYE'Yİ AZ BİR PAYA İKNA ETMEK... Türkiye bunu kaldırıp attı.
AFRİN'e böyle bakın... TÜRKİYE BAŞ KALDIRDI. "Olmaz" DEDİ.
Olmadı da!
Ancak bu adamlar da planlarından vazgeçmiş değiller. Rehavete gerek yok. Sadece planlarını yeniden şekillendirdiler! TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'DEN UZAK KALMASI VE TUTULMASI İÇİN HER YOLU DENEYECEKLER! Bu plan askeri değil. İşin içinde silah da yok!
Ancak el altında tuttukları DEAŞ var.
Akdeniz KARIŞTIĞI AN BUNLARA YİNE GÖREV VERECEKLER.
Ancak bundan önce görev verdikleri enstrümanlar var! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi döviz kuruyla yola getiremezsiniz" dedi. Haklıydı. Dövizi yani parayı da üstümüze salanlar bunlardı. Bunların emrinde olanlardı...
Bakın bu adamlar en güvendikleri ismi şu an LONDRA'ya gönderdiler.
RUS OLİGARKLARIN çalıştığı bütün bankaları inceliyorlar. İNGİLİZ BANKALARI BUNLARIN DENETİMİNDE ŞU AN! ŞAKA DEĞİL. UGANDA DEĞİL İNGİLTERE İNCELEME ALTINDA... Yanılmıyorsam Sigal P. Mandelker işin başında. Olacak iş değil. Ama oluyor... Türkiye'ye karşı ekonomik bir atak amacındalar.
Olmasa da tutmasa da deniyorlar.
Bu finansal operasyonun hayata geçirilmesi için İngiltere çok önemli bir güçtü. Pentagon'un İngiltere ile yaptığı anlaşmanın önemli maddesi, Türkiye'deki para oyunlarında finans sisteminin de devrede olmasıydı.
Zaten bugün gerçekleşen hareketlerin merkezi ZÜRİH ve LONDRA! Saldırı buralardan geliyor. Ve Türkiye geleceği için bunlarla mücadele ediyor.
Edecek de...
Ancak hiçbiri TÜRKİYE'yi yok edelim, bitirelim, yere serelim diye gelmiyor! Niyetleri bu değil. ASLA VE KAT'a bu değil. Sadece bizi geri itmek, AKDENİZ'den koparmak istiyorlar. SİLAH ŞİRKETLERİ, PENTAGON nasıl Trump'ı tehditlerle yola getirdiyse PARA ile de bizi kontrol etmek istiyorlar. PARA ile uğraşan TÜRKİYE ORTADOĞU, AKDENİZ ve AFRİKA'da sessiz kalacak, geri çekilecek. PLAN BU!
Tabii ABD bu adımları atarken, İngiltere'nin verdiği desteğe Akdeniz'deki enerji dağıtımından önemli bir pay vererek teşekkür edecek. Ancak silah lobisi için önemli bir pay olsa da, Akdeniz'deki petrol ve doğalgazın sadece yüzde 10'unu Londra'ya vermeyi planlıyorlar!
Çünkü silah lobisi, enerji lobisinde de tek güç olursa, finans da bu sisteme dahil olmak zorunda kalacak.
BİLİYORLAR!
Zaten şu an FİNANS SİSTEMİNİ ELE GEÇİRMİŞ DURUMDALAR. BUNU SİSTEM HALİNE GETİRDİKLERİ AN TEK GÜÇ BUNLAR OLACAKTIR. Yapılmak istenen SİLAHIN gücüyle enerjiyi sonra da parayı tamamen ele geçirmek, her şeyi, herkesi kontrol etmek. Bu da AKDENİZ'de olacak işte! İNGİLİZLER ÖLÜMÜ görünce sıtmaya razı oldu. YÜZDE 10'a bile dua ediyorlar. ŞU AN DURUM BU!
Rusya ve İran da askeri operasyonlardan önce kısa bir süre içinde, maksimum 30 günde, köşeye sıkıştırılacak. Ekonomik kroşe indirilecek. İki ülke, ne bir doları ülkeden çıkartabilecek ne de 1 doların girmesini sağlayabilecek.
Bu savaştan önceki son çıkış olarak Rusya ve İran'a sunulacak. DURUM BU! GEMİLERİ, UÇAKLARI, ASKERLERİ AKDENİZ'E YOLLAYAN BUNLAR.
NİYETLERİ DE ORTADA... Türkiye bu planları aşan bir ülke. Rusya'ya da İran'a da benzemez. Bilirler. Bizimle anlaşacaklar. KESİN! Ancak biz yine de oyunu bilelim! Devletimizin milletimizin arkasında duralım. Gerisi kolay... Olaya atılan TWİT'lerden bakmayalım... ATTIRANA VE AMACINA ODAKLANALIM.
- Haberler
- Yazarlar
- Ergün Diler
- Finans war
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Türk gücü 12 Nisan 2018, Perşembe Başkan Trump kendi siyaseti gereği YPG'ye silah vermeyeceklerini söyledi. Irak örneği ortadaydı. Ve haklıydı. Başka...
- Pentagon oyunu 11 Nisan 2018, Çarşamba BİZİM medya kafası biraz çalışan adam buldu mu yok etmek için anında düğmeye basar! Yeter ki vatandaş doğruyu...
- Kimyasal oyun 10 Nisan 2018, Salı Tam klavyenin başına geçmiştim ki TRUMP'ın açıklaması önüme düştü: "ASKERLERLE GÖRÜŞTÜM. 48 SAAT İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ...
- Yeni Gladyo 07 Nisan 2018, Cumartesi Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındaki çatışmanın tavan yaptığı dönemde Londra terör saldırılarına...
- Oyunu bozduk 06 Nisan 2018, Cuma ÇOK değişik gelişmeler, çok değişik pencerelerden yorumlanıyor. Öyle ilginç olaylar yaşanıyor ki ARKA PLANI ANLAMADAN...
ERGÜN DİLER Tweetleri