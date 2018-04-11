Pentagon oyunu
Yeter ki vatandaş doğruyu görmesin anlamasın! Bu bilinçli operasyondur!
Yıllardır yapılır. VASATLARIN EGEMENLİĞİNDE KOCA KOCA YILLAR GELDİ GEÇTİ... Şükür şimdi çok şey yazılmakta çizilmekte...
Konumuz medya değil dünyayı anlamayan medya! Hiç anlamadılar ve anlatmadılar.
Şimdi içinden geçtiğimiz dönemde çekilen sancının ana nedenlerinden biri bu!
Neyse...
Takip edenler biliyor! Kaç zamandır TRUMP-PENTAGON ÇATIŞMASINI YAZIYORUM.
Biliyorum bu konular buralara yabancı.
TELEVOLE yapmak ve kolayı seçmek varken neden bu işlerle ilgileniyordum.
Böyle istedim! Ülkeye hizmetin yolunun, KARAR MERKEZLERİNİ iyi okumaktan geçti ğini biliyordum çünkü.
İyi okuduğumu söylemek istemiyorum.
Sadece çaba harcıyorum... Biliyorsunuz zaten... Gelinen ve gidilecek noktada yazdıklarımız gerçekleşecek. Çünkü karşımızdaki adamların ne yaptığını ne yapmak istediğini biliyorum.
BAŞKAN TRUMP'a bakın! Son derece doğru biri! Sevilen biri! Ama Pentagon kuşatması altında.
ÇELİŞKİ BÜYÜK.
İki gün önceye gidin! ABD Başkanı Trump, Suriye'ye operasyon sinyalini verdi. Kiminle peki? YENİ ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN
BOLTON'la birlikte! Bolton'ın göreve getirilmesi Irak ve Ortadoğu'nun tekrar 2001-2004 yılına döneceğinin ilanıydı. Ancak bizim medya bununla ilgilenmiyordu! Garip! Bolton çok derin stratejileri olan, bölgede çok özel kişilere ulaşan, yönlendiren biridir. Trump, Bolton'ı isteyerek o göreve getirmedi.
"Yakında Suriye'den çıkacağız" diyen Trump'tan, "48 saat içinde Suriye'ye operasyon düzenleyeceğiz" Trump'a geçtik! Bu cümle her şeyi anlatıyordu aslında!
Gazeteci olarak şunu biliyorum! TRUMP PENTAGON'DAN
BÜYÜK DEĞİL.
GÜÇLÜ DE DEĞİL.
Çok büyük gücü olsa da büyük değil! Bu nedenle Pentagon, Trump'a sürekli operasyon yapıyor.
Son operasyon ise en güçlü ve sarsıcı sonuçları olacak türden. Trump'ın kadınlarla olan ilişkisi gündemde. Bir kadın ismi öne çıkmış durumda... Stormy Daniels...
Trump'ın avukatının, kadının susması için ödeme yaptığı iddiası var! Trump bu soruya "HAYIR BÖYLE BİR ŞEY YOK!" diye cevap verdi. Başkan Trump ayrıca "Michael Cohen'a sormanız gerek. Benim avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun" dedi. Bu soru, Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasından hemen sonraydı. Bu açıklamanın bir bedeli olacaktı. Trump, Suriye'ye operasyon yapmakta direndiği için kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki bürosuna ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları baskın yaptı.
Peki bu neden şimdi yapılıyordu?
Cevabı basitti! Trump'ın PENTAGON EMİRLERİNDEN ÇIKMAMASI İÇİN! Eğer Trump denileni yapmazsa AVUKATI üzerinden Trump'ın yalan söylediği ortaya çıkarılacaktı! Bir ABD BAŞKANI yalan söylemeyeceğine dair İncil'e el basarak yemin ettiğinden bu yalanın resmileşmesi anlamına gelecekti. Sonra ne mi olacak? Trump'ın başkanlıktan azil süreci başlayacak.
Bunu ne Pentagon ister ne de Trump.
O nedenle Trump, artık Pentagon'un kuklası olacak. OYUN BAŞINDAN BERİ BUYDU ZATEN!
Pentagon ise şimdi büyük planı Suriye ile uygulamaya başlayacak.
Suriye'ye operasyon yapan sadece ABD olsa, Rusya'nın belli ölçülerde cevabı olabilir. MÜMKÜN! Ancak ABD, İngiltere ve Fransa'nın operasyon yaptığı bir ülkede, Esad rejimini destekleyen bir Rusya ihtimali zor.
Elbette yüksek sesle açıklamalar dillendirilecek ama sonuç değişmeyecek.
Suriye'nin işgalinden sonra Rusya ve İran'a yapılacak operasyonlarla birlikte, petrol fiyatları da 100 doların üzerine çıkacak. Bu operasyonlarda kasa görevi görecek Suudi Arabistan'ın maddi zararı da 100 dolara çıkan petrol fiyatlarıyla belli ölçüde azaltılacak.
Zaten VELİAHT SALMAN neredeyse dünya turuna bu nedenle çıktı. Sözleri aldı. Karşıdakiler de DOLARLARI!
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hızlı kabine değişiklikleri, Özel Savcı Robert Mueller'in kıskaçları, Pentagon'un belli merkezlerdeki üslerini güçlendirmesi, YPG'nin özel silahlarla donatılmasının tek bir amacı vardı; o da Suriye'yi Washington sistemine ışınlamak.
Defalarca yazdım!
Suriye ile birlikte Akdeniz'de oyun tekrar kurulacak. Akdeniz'de olmayan bir Rusya, uluslararası ambargolar ve çöken bir İran'la birlikte bölgedeki yeni düzen hayata geçmiş olacak. Burada Çin'in nasıl bir rol alacağı bilinmiyordu.
Ancak Çin de bu denklemin içinde yer almak zorunda kalacak. Çünkü Akdeniz'i kontrol eden sistem, Çin'in o tarihi projesinin tekrar hayat bulması için kumandayı da eline alacak. Çin için Rusya ve İran çok önemli mi? Enerji kaynaklarında sorun yaşamadığı sürece hiç değil. İran'dan Çin'e giden enerji, Suudi Arabistan'a devredilecek. Arabistan, Çin'in petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılamak için elinden geleni yapacak. Suudi Arabistan bölgenin dizaynı için hatırı sayılır rol almış durumda! O dizayn için Veliaht Prens olarak Muhammed bin Salman gerekiyordu, öyle de oldu.
Suriye'deki iç savaşın başladığı günden beri bölgede olan ama sessiz kalan Fransa da artık açık şekilde pastadan pay talep ediyor. Belli ölçülerde pastadan pay da verilecek.
Ancak pastanın yüzde 70'i ABD ile İngiltere arasında paylaşılacak. Bu yüzde 70'in çok büyük kısmı da Pentagon'a gidecek. İngiltere de bunun farkında ama şu an için Washington'la birlikte hareket etmekten başka şansı yok. Ajan Skripal olayı, İngiltere'nin koşulsuz olarak ABD ile ortak hareket etmesi için kurgulanan bir oyundu. Oyun çok başarılı ilerledi ve Londra, Washington'a yaklaştı.
Akdeniz, yeni sistemin başlangıç noktası olurken Türkiye ne olacak? ABD ile İngiltere, Türkiye ile masaya oturmak istedi. ANCAK ÖNERDİKLERİ DOYURUCU DEĞİLDİ! TÜRKİYE BUNUN ÜZERİNE AFRİN'E GİRDİ. PAYINI ALACAĞINI İLAN ETTİ.
Uzun süredir ABD-Türkiye karmaşasının tek nedeni PASTADAN ALINACAK DİLİM KONUSUNDA ANLAŞMA OLMAMASI... Türkiye hala eski talebini istiyor. Hatta bunda direniyor.
Ve direneceğini de gösteriyor! İLAN DA ETTİ. Washington hedefe giderken hep bir yerde takılıyor! ANKARA hep karşısına çıkıyor. Onca operasyona rağmen güçlenen dik yürüyen ve hakkını isteyen bir ANKARA oldu karşılarında.
Bunu da Tayip Bey'den başkası yapamazdı! Türkiye 'AZ'a razı olsaydı bugün ne ESAD vardı ne de AKDENİZ hayali kuran RUSYA!
Amerika Birleşik Devletleri TÜRK ASKERİNİN HIZINA ve İMHA GÜCÜNE ŞAPKA çıkardı.
Söylemezler ama gerçek böyle. Ellerinde kalan tek koz yapabilirlerse masada bizi razı etmek için EKONOMİK TETİKÇİLER...
Ancak İngiltere, Türkiye konusunda hala ABD ile aynı düşüncede değil.
Kıbrıs'ta çözüm için ABD ile görüşen İngiltere, Türkiye'nin de masada olmasını istedi. ABD, Akdeniz konusunda Türkiye'yi masada istemiyor. Yani Ortadoğu masasında Türkiye ile pazarlık yapan ABD, Akdeniz masasında Türkiye ile ortaklığa karşı çıkıyor. BİZİM DENİZLERİMİZDE ZENGİNİLİĞİ
SERVETİ ALACAKLAR AMA BİZ OLMAYACAĞIZ... KAVGA BU! ANLAŞILMASI GEREKEN BU! MÜCADELEMİZ DE BU!
ABD'de TÜRKİYE'nin önemini bilen çok akıllı adamlar var. RUSYAİRAN konusunda tereddütsüz her yolu deneyecek olan bu isimler konu TÜRKİYE olunca duruyor... AKDENİZ'e koca sınırı olan, merkezinde KIBRIS gibi bir değeri taşıyan TÜRKİYE'NİN OYUN DIŞINA İTİLEMEYECEĞİNİ GÖRÜYORLAR. HER AKILLI İNSAN GİBİ...
AJAN SKRIPAL KRİZİYLE RUSYA'yı ardından da İran'ı bölgeden atacaklar. Ekonomik saldırı altında olsak da bu kalıcı ve iz bırakıcı olmayacak.
Çünkü bize ihtiyaçları var. İngiltere ABD'ye boyun eğerken TÜRKİYE konusunda hala dirençliler! Bu iyi! Çok iyi. Trump'ın gitmesi ya da kullanışlı hale getirilmesi de ABD-İNGİLİZ ortaklığının sonucu. Trump masadaydı.
PENTAGON ALDI!
Konu bu!
Hal böyleyken bütün siyasi partilerin, kurum-kuruluşların ve milletin olayı anlaması ve buna göre davranması şart.
İçeri bakınca bazıları başka havada.
OLAY MİLLİ BİR OLAY! Şimdi yan yana omuz omuza durmazsak ne zaman duracağız. Aklımızı başımıza alalım. 2018'de YENİ DÜZEN KURULUYOR. DİŞİMİZİ SIKALIM PAYIMIZI ALALIM. YARINLARA YELKEN AÇALIM.
Bizsiz yapamazlar. Bunu bilin! Aksini söyleyeni de yanınızdan kovun!
TÜRKİYE HER ŞARTTA KAZANACAKTIR...
Eskiden düşer neden düştüğümüzü bilmezdik! Şimdi oyunun farkındayız.
Bu da bizi hedefe götürecek.
RAHAT OLUN!
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- Ergün Diler
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