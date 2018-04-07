Yeni Gladyo
DIŞ CEPHENİN alev aldığı ve bir türlü sönmediği yangının BUZDOLABINDAN çıktığı ileri sürülüyordu. Mümkün olsa da gerçek sanırım başkaydı! Alevler büyüdü, 79 masum insan hayatından oldu.
Olaydan sonra garip şekilde konuşulan tek konu vardı: BUZDOLABININ MARKASI... HOTPOINT FF175BP modelini dünya tanıdı.
Bütün bina resmen kavruluyordu, geride konuşulan BUZDOLABIYDI!
Oysa CIA merkezli operasyonlar ile Londra rahatsız ediliyor, BÜYÜK DENGEDE rolüne razı olması isteniyordu. PAYLAŞIMDA ÖNE ÇIKMAK İÇİN TERÖR KULLANILIYORDU!
Geçtiğimiz günlerde yine bir facia yaşandı. Bebekler, çocuklar öldü.
Rusya'nın SİBİRYA bölgesinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İnsanlar kaçamadı. Yandılar! 64 kişi hayatını kaybetti. 4. kattaki SİNEMA salonunda büyük can kaybı yaşandı. Alevlerin arasından çıkamayanlar atlayıp kurtulmak istedi. Olmadı. Tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın Moskova'yı sarstı... Başka örnekler de vardı ama bunlar yeterince açıklayıcı...
Derken önceki gün bu YANGIN sahnelerine benzer bir görüntü daha yaşandı! TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'nde yangın çıktı. Koca binayı alevler sardı. Çatıdaki yangın her tarafı kuşattı. İnsanlar büyük bir başarıyla tahliye edildi. Alevlerin görüntüleri LONDRA 'daki yangın ile neredeyse aynı frekanstaydı... İngiltere ve Rusya aynı olaylar karşısında çaresiz kalırken TÜRKİYE öndeydi! Başarılı bir adım atılmıştı. Ama gariplikler ya da tesadüfler bitmiyordu!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisi bilinmeyen bir nedenden dolayı 4 kişiyi öldürüyordu...
Eğitim Fakültesi'ni silahıyla basan kişi rasgele ateş açıyor ve katliam yapıyordu... Olaydan önce ve sonra FETÖ kapsamlı birçok şikayetin olduğu ortaya atıldı. Öldüren de ölenler de birbirlerini FETÖ'CÜ olmakla suçluyordu! Bu sebepten 4 cana kıyılır mı?
BİLEMİYORUM!
Ama şunu biliyorum!
İki gün öncesinde Erdoğan-Putin NÜKLEER SANTRALİN TEMELİNİ attı. Bir sonraki gün ise Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran lideri Ruhani'yi yanına alarak DÜNYAYA MESAJ verdi. ADETA BÖLGE BİZDEN SORULUR DİYORDU...
Bölgede olmak, oyunu kurmak ve bunu hayata geçirmek için çuvalla DOLAR harcayan ülkeler bundan rahatsız olabilir miydi? KESİNLİK LE EVET! Sanırım oldular da... Ancak önceden silahlı HAVALİMANI ve RENİA BASKINI gibi eylemler yapıyorlardı! Ya da polislerimize bombayla saldırıyorlardı. ŞİMDİ İSE PARMAK İZİ BIRAKMAMAK İÇİN HASTANE YANGINIYLA ya da ÜNİVERSİTEDE DEHŞETLE gündeme geliyor olabilirler mi? ÇOK MÜMKÜN! Kitlesel bir terör eylemi gerçekleşse herkesin bakacağı adres belli.
ANCAK farklı klişelerle olunca kitlelerin algılamasında ilk sıraya İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ gelmiyor! Bu iki olaya da böyle bakmakta büyük fayda var!
Unutmayın, TÜRKİYE'nin DIŞ POLİTİKASI MİLLİ VE BAĞIMSIZ OLDUĞU ZAMAN ÇOK KİŞİ RAHATSIZ OLUR!
DÜŞÜNÜN BAKALIM!
Buradan GLADYO'ya geçelim...
Gladyo, NATO'ya bağlı olduğu için 50 yıldır askerlerden seçiliyordu. Şimdi Yeni Dünya Düzeni ile birlikte farklı kimliklere dönüştü. Her ülkeden seçilen işadamları, Gladyo'nun yeni operasyonel birimleri oldu. Sadece Gladyo operasyonlarına mali kaynak yaratması için her ülkede yeni işadamları ortaya çıktı. Buna iyi bakmakta fayda var! İtalya, Fransa, Hollanda, Almanya, Türkiye, İngiltere ve hatta Rusya'da bile bazı işadamları Gladyo'nun parasını sermaye yaptı. Suikastların yerine tercih edilen operasyonlar da değişti!
Ekonomik operasyonlar da yeni Gladyo suikastlarıdır.
Her ülkedeki ekonomik yapı küresel sistem nedeniyle saldırıya açık hale getirildi. Globalleşen dünya ile birkaç şirket orta ölçekli ülkelerde ciddi operasyonlar yaptı, yapmaya devam ediyor.
Tabii içteki kavga da çok öne çıktı.
Çünkü NATO, Vatikan, CIA, MI6, Mafya ve iş dünyasının aynı masada toplanması, dengeleri değiştirdi. Gladyo da kendi içinde bölündü. NATO, CIA ve MI6, geçmişte birçok operasyona imza atarken son dönemde karşı karşıya geldi. Bunu uzun uzun yazdık, hatırlayın!
İngiltere'deki saldırıların belki de tamamı Gladyo operasyonlarıydı. İrlanda, Portekiz ve İspanya ise, Gladyo'ya bağlı işadamlarının operasyonları nedeniyle ekonomik krize girdi. Geçmişte Vatikan, İrlanda, İspanya ve Portekiz'in ekonomik krize girmesini engellerken, yeni model operasyonlara karşı savunmasız kaldı. İrlanda, İspanya ve Portekiz, NATO'nun Katolik dünyasına karşı yeni model işadamı silahıyla yaptığı operasyonlardı.
TÜRKİYE KONUSUNDA DA AYNI MODELİ DENEMEK İSTEYEN ÇOK! Devlet pek çoğunu hemen fark etti. Ancak sonra YABANCI ORTAK masalı devreye girdi!
NATO'nun Trump üzerinden Çin'e operasyon yapması da Gladyo operasyonudur. Çin'in, 1.2 trilyon dolarla en çok ABD tahviline sahip ülke olması önemli. Ancak Çin'in, bu parayı nakite çevirme şansı da yok. Amerikan sistemi buna izin vermiyor. Japonya 1 trilyon 100 milyar, İrlanda 320, Brezilya 280 milyar dolar ABD'den alacaklı. Ancak bu paraların kullanılması bugünkü düzen içinde zor. ABD'nin bugünkü borcu 20 trilyon doların üzerinde. Bunun 13 trilyon doları Amerikan devletinin borcu.
Amerika Birleşik Devletleri, bu büyük borçtan kurtulması için Akdeniz yeraltı kaynaklarının tamamına, Ortadoğu ve Afrika petrollerinin tamamına egemen olmak zorunda. Washington, Pentagon üzerinden tek bir mermi atmadan Suudi Arabistan'ı işgal etti. Eğer tüm Körfez ülkelerini de bu şekilde işgal etmeyi başarırsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu sıfırlanır.
OPERASYON DA BU ZATEN!
Çünkü bölge petrolüne sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran'daki operasyonlarla birlikte enerjinin tek merkezi olur! Bu da korkutucu bir güç demek. Ortadoğu ve Afrika'da yaşanan kaosun, Gladyo operasyonlarıyla daha da artması ihtimal dahilinde. Bunu başarmak artık eskisi kadar kolay değil elbette.
Değişen operasyonel taktikler, Ortadoğu ve Avrupa'nın bazı noktalarında deneniyor.
Bazılarında da büyük başarı sağlandı.
Rusya'ya karşı yapılan operasyonların tamamı Belçika'nın başkenti Brüksel'de planlandı, Washington'daki Pentagon binasında çeşitlendirildi.
Birçok ülkede silahsız işadamı görüntüsünün altında Gladyo üyesi var.
Bunlar bazı dönemlerde öne çıkıyor, bazı dönemlerde geri planda kalıyor. ABD ile İngiltere'nin çatışması, bazı bölgelerde biterken başka noktalarda devam etmekte.
ABD ile İngiltere'nin karşı karşıya geldiği noktalarda, Vatikan'ı da unutmamak gerekiyor. Vatikan'da bir güç, ABD ile ortaklık isterken Gladyo karşıtları İngiltere ile geçici ortaklı peşinde. Gladyo tabanının büyük oranda Katolik olduğunu kabul edersek, NATO ile Vatikan ortaklığı çok daha güçlü.
Ve kolay kolay yıkılmayacak gibi...
İTALYAN ENİ firmasının AKDENİZ'de tur atmasını, RUMLAR adına sondaj yapmak istemesini not edelim! YUNANİSTAN'ın son günlerdeki tansiyonu yükselten tavırlarını atlamayalım... İPEK YOLU'nun SON DURAĞININ VENEDİK olduğu gerçeğini ise hiç unutmayalım! ABD borcunu sıfırlamak için hem İPEK YOLU'nu hem AKDENİZ'i istemekte...
Bunun için de bildik numaralara yenilerini eklemekte...
PARA ve zenginlik büyük!
KABUL. Ama buralar zaten bizim içinde olduğumuz coğrafya...
BİZ OLMADAN OLMAZ!
Bunu herkes anladı. Eğer HASTANE YANGININDA DIŞARIDAN BİR PARMAK VARSA ve BİZİ BU YOLLA KONTROL ETMEK NİYETLERİ
BULUNUYORSA GERÇEKTEN BUNLAR HASTA!
AFRİN daha yeni temizlendi!
ÖZEL DERS VERİLDİ! İsterlerse yenisi de verilir!
Bilseler iyi olur! Biz de YENİ DENGENİN MERKEZİNDE OLDUĞUMUZU UNUTMASAK İYİ OLUR! Günlük kısır tartışmaları bir kenara bırakıp oyunu anlamak için çaba harcamalıyız...
Denizlerimizde sadece balık yok!
ARTIK BUNU GÖRELİM !
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- Ergün Diler
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