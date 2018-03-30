Büyük plan
DERİN ilişkilerin içinde yürüyor.
Ellerindeki PETRODOLARLAR da operasyonlara hayat veriyor. Salman'ın ABD'deki izlerine bakınca yoruldum.
Önemliydi ama yorucuydu. Çünkü çok ilginç bir trafiğin içinde yer aldı. Sadece kimlerle görüştüğüne baktığımızda bile fotoğrafı görebiliyorduk! Sayalım isterseniz...
Başkan Trump ile bir araya geldiği zaten bilinmekte. Pence ile de... Ama başkaları da vardı!
Savunma Bakanı Mattis, eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaşlı kurt Kissinger, Condoleezza Rice, Senatör Chuck Schumer, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Oprah Winfrey, Michael Bloomberg, Bill Gates, Elon Musk, Tim Cook, eski Bakan John Kerry, CIA eski Başkanı David Petraeus ve medya devi Rupert Murdoch ile bir araya geldi... Bin Salman ayrıca AIPAC, Başkanlar Konferansı, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, ADL, AJC ve B'nai B'rith de dahil olmak üzere pek çok Yahudi kuruluşla, isimle buluştu. Temas sağladı... Yani son zamanlarda ABD ile İNGİLTERE anlaştı yorumlarını yapanları HAKLI çıkardı. Görüşme trafiğindeki isimler İKİ DEV'i temsil ediyordu çünkü... ABD içinde ÇATIŞAN AIPAC ile PENTAGON'u kapsayan alanların içindeydi! Bu da hiç küçümsenmeyecek işaretti!
Bütün bunlar olurken İRAN OPERASYONU giderek dillendiriliyor. Yazan çizen çoğaldı.
"Kim yapacak?" "Nasıl yapacak?" "Neden yapacak?" gibi soru çok!
Aynı şekilde RUSYA ile ilgili çok ciddi iddialar DERİNLİKLERDE konuşulmakta... Öyle böyle değil.
DİPLOMATLARIN SINIRDIŞI EDİLMESİ zincirin ilk halkası olarak görülmekte. İkinci adımda RUS BANKALARININ hedef olacağı konuşulmakta. Sonra Ruslar'la iş yapan şirketlere sıra geleceği öne sürülmekte...
Zehirlenen bir ajan operasyonundan nerelere geldik değil mi! Şaka gibi ama dünya hep böyleydi, biz bilmiyorduk.
Peki İRAN ve Rusya hedef olacaksa bunu kim yönetecek!
Dün de altını çizmeye çalıştığım gibi bunun için McMaster görevde.
Çeşitli temasları var. Çeşitli ekiplerle oturup kalkıyor. Daha da ötesi Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın İran planı hazır. Hayata geçip geçmeyeceğini göreceğiz ama plan masada! NET! 9 Nisan itibariyle BOLTON'un gelmesinden sonra İran'a yoğunlaşacak olan McMaster'ın Lübnan'daki ekibinin de raporu tamamlandı. İran'dan önce Lübnan Hizbullah'ı operasyonla bitirilecek.
Lübnan'daki Hizbullah, bugün için tamamen İran destekli. Bu mümkün mü? Evet! Bir de biz gözden kaçırsak da İran'ın SURİYE'de büyük yara aldığı SIR değil! Suriye'deki en güçlü kolu, operasyonlarla çökertildi.
Çünkü Suriye'nin Lübnan sınırından Hizbullah'a büyük destek yağıyordu.
McMaster'ın planına göre Pentagon merkezli bir Hizbullah operasyonuyla İran savaşın içine çekilecek.
Aynı anda Suriye'deki İran güçleri de hedef olacak.
McMaster'ın en güvendiği komutanlardan olan Doğal Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral James Jerard, Hizbullah operasyonunun merkezinde yer alıyor. "Suriye'de 4000 ABD askeri var" diyen ve eleştiri oklarını alan James Jerard, McMaster'la sürekli görüşüp, plan üzerinde değişiklikler yapıyor.
Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri için iki konuda çok önemli.
Birincisi, İran'la olan yakın ilişkileri...
İkincisi AKDENİZ kapısı... Öncelikli olarak McMaster, İran'a direk askeri operasyon seçeneğini istemedi.
O nedenle birkaç planla başlayacak sürecini finalini askeri operasyonla yapacak.
Lübnan'ın AKDENİZ KIYISI ABD için çok önemli. Burayı istiyorlar. Israrla hem de! Tabii bir de İSRAİL'in güvenliği meselesi var.
ABD İsrail'in güvenliğini öncelikle sağladıktan sonra AKDENİZ için birçok KAPI almak amacında...
Washington, LÜBNAN kartından sonra İRAN'ın sessiz kalmayacağını, kalamayacağını biliyor.
Planlarını buna göre yapıyorlar...
Bu nedenle Tahran'dan da geleceklerdir!
İçeriden ve dışarıdan yani! Biz bilmesek de İRAN'da tarihte hiç bu kadar CIA ajanı olmamıştı.
Resmen her yerde varlar! 400'ün üzerinde CIA ajanı İsfahan, Şiraz, Kerec ve Tahran'da alt yapıyı tamamladı. Farsça'yı çok iyi konuşan CIA ajanlarının birçoğu İran sınırları içinde doğdu. 20 yılı aşkın süredir belki de bu görevi bekliyorlardı. Şimdi o görev için geri sayım başladı. Tabii bir de İRAN istihbaratı içindeki CIA ajanları vardı...
Çok özel yetiştirilmiş İranlılar, bugün sessiz şekilde Washington'ı Başkent Tahran'da inşa etti.
Tahran'daki üniversiteler, hep CIA'nın hedefinde oldu. ABD'de yaşayan İranlılar'dan yola çıkan CIA ülkede büyük bir güç haline geldi.
Birçok İranlı mühendis, aslında Washington'a bağlı.
Artık hayatta olmayan ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Zbigniew Brzezinski, 2013 yılında Pentagon'a özel bir rapor hazırlamıştı.
Raporda "İran'ın Amerikan çıkarlarıyla aynı çizgiye gelmesi için Obama'nın nükleer anlaşmasının geçerli olması şart! Aksi durumda askeri operasyon kaçınılmaz..." demişti!
Şimdi o raporun detaylı şekilde tekrar incelendiği ve ikinci seçeneğin masada olduğu anlaşılıyor. İran'ı çevreleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin dahil, Asya'yı kontrol edeceği görüşü hakim.
McMaster da planlarında İran'la birlikte Asya'da hakimiyet öngörüyor!
Kolay mı? Hiç değil. Planları bu ama takıldıkları çok alan var! Mesela IRAK'taki referandum İRAN OPERASYONUNDAN sonra olacaktı. Ama öne çekildi.
Ya da çektiler! Plan bozuldu.
Suriye'deki karışıklık ve Irak'taki kaos bu plan için olmazsa olmazlardan!
Bahar aylarının çok sıkıntılı geçeceği söylenmekte. Raporlarda bunlar var. Detaylarıyla... Uzun zamandır kendi kabuğunda olayları izleyen İRAN da hazırlık yapmakta gibi... Bütün bu planlar İPEK YOLU ve YENİ DÜNYA DÜZENİ için... Kim ne alacak hala net değil. Herkes rolünü oynuyor.
Ama kesin olan bir şey var ki o da ABD-İngiltere arasındaki sıcaklığın, yakınlığın giderek arttığı... Bu dengede kendinden en emin ülke TÜRKİYE... Oturduğumuz yerde bile kazanacağımız dönemdeyiz. Bize herkesin ihtiyacı var. Bölgedeki trafik biz olmadan yürümez. Biliyorlar...
Resmen KÖPRÜYÜZ! İstediğimize geçit veriyor, istemediğimize DUR diyoruz. AZ ŞEY Mİ BU! Bunu yapacak başka güç yok!
NOT: ABD Başkanı Donald Trump'a dava açılabileceği haberi geldi. Özel Savcı Robert Mueller'in, bu konuda birçok Cumhuriyetçi Kongre Üyesi ile görüştüğü ortaya çıktı. Kongre üyeleri, dava açılması halinde Trump'ı savunmayacaklarını söyledi. "ABD İngiltere pazarlığında TRUMP harcanacak mı?" sorusunun cevabını şimdilik bilen yok! Ancak bu soru yavaş yavaş sorulmalı...
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