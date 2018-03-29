Pastayı biz keseriz
Kaç zamandır İNGİLTERE'den başlayan rüzgarın RUSYA'yı etkileyeceğini, ama asıl hesabın İRAN'la olacağını anlatmaya çalışıyorum...
Londra'daki AJAN SERGEY SKRIPAL'in zehirlenmesi sadece bir KURGU!
Devamında hedef ülkelere çökmek için gereken bir zemin oluşturuldu!
Üzerine basarak gidiyorlar ve yakında çok hızlanacaklar. Olayları bilmeyen bazı arkadaşlarımız hala TÜRKİYE'nin verdiği mücadeleyi anlamamak için direniyor. AKIL ALIR GİBİ DEĞİL...
Neyse... Gelin bazı köşe başlarına dokunalım bugün...
Penny Mordaunt....
Kraliçe II. Elizabeth'e bağlıdır. Penny Mordaunt, henüz 30 yaşındaydı. Kraliçe II. Elizabeth tarafından George W.
Bush'un Başkanlık kampanyası için Washington'a gönderildi. Mordaunt, 2003'teki Irak işgali sonrası ABD ile İngiltere'nin ortak adımlarıyla başlayan yakınlığın bir devamıydı... Mordaunt daha sonra İngiltere'ye döndü. Çok önemli liderlerle çalıştı. İran konusunda da uzmanlaşan Penny Mordaunt, Kraliçe II. Elizabeth'in Tahran kararlarında hep etkisi oldu. OLMAKTA DA...
Şimdi Penny Mordaunt'ın İran konusunda olumsuz açıklamalar yapması, İngiltere ile ABD'nin Tahran operasyonunda anlaştığını gösteriyor. Önemlidir çünkü! İngiltere, kendisine yakın olan Ruhani'den sonra seçilecek liderin Washington tarafından engellenmeyeceğinin garantisini aldı.
Kurulan gizli masanın kararlarından biri bu! Plana göre yeni dönemde İran çok hızlı değişecek. Veliaht Prens Salman'la birlikte yavaş yavaş değişmeye başlayan Suudi Arabistan'ın aksine, İran çok hızlı değişecek. Tüm okulların müfredatı İngiltere Eğitim Bakanlığı ile aynı olacak. Eğitim sistemi tamamen Londra odaklı işleyecek.
İran'ın petrolleri ve doğalgazı da tamamen Londra'dan yönetilecek. 5 İngiliz petrol şirketinin 2019 büyüme planları arasında İran petrolleri var.
Penny Mordaunt, hızlı bir şekilde İran petrollerinin İngiliz şirketlerine devri için adımların atılmasını istedi. İşgalle birlikte petrol İngilizler'in statüsüne geçecek. AZ ŞEY Mİ BUNLAR? Penny Mordaunt İran'la birlikte bölgede İngiltere etkisinin hızla artacağını, Kraliçe II. Elizabeth'e anlattı. Bunun da Ortadoğu'da İngiltere'nin gücünü öne çıkaracağını söyledi. Tabii bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir ihtimaldi. Mordaunt'un ekibi çok özel seçilmişlerden oluşuyor.
Bu da ihtimallerin gerçeğe dönüşme olasılığını artırıyor.
ABD ile İNGİLTERE kendi aralarında ANLAŞIRKEN öte taraftan kavgaları da sürmekte. ASIL MERKEZ KİM OLACAK sorusu cevap arıyor çünkü!
FACEBOOK olayı giderek alevleniyor...
Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Facebook'un geleceği büyük risk altında... ABD'de tüketici haklarını korumakla görevli, Federal Ticaret Komisyonu'nun başlattığı operasyonla birlikte, Facebook'un 6 trilyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalacağı iddia edildi. KONUŞULAN PARA DEVLETLERİN BİLE ÖTESİNDE BİR TUTAR!
HALKBANK, Rıza Sarraf, Mike Flynn, Hakan Atilla davaları gibi kavgaya GOOGLE ve FACEBOOK da girdi!
Robert Mueller, Google ve Facebook gibi birçok şirketin aslında Amerikan sistemini, Londra'ya bağlamak için kurulduğu görüşünde. Mueller, Mark Zuckerberg ve Sergey Brin gibi isimlerin yeni model gangsterler olduğunu savunuyor. Ve kavga giderek derinleşiyor.
Ancak DIŞARIDA bu kollar birleşip HEDEFE kenetleniyor!
ŞAKA GİBİ DEĞİL Mİ!
Açalım biraz. İngiltere ayağını kısaca anlattık. Bir de ABD ayağı var...
Madalyonun diğer yüzü yani...
Bütün araştırmalarda PETROLÜN son 40 yılı olduğu açıklanmakta. Yani 40 yıl sonra PETROLÜN yerini başka madenler, enstrümanlar alacak.
NET! Ancak bu zaman diliminde ORTADOĞU eskisinden daha da değerli. Bu nedenle Ortadoğu, Akdeniz, Afrika'da savaşlar yaşanacak. SON PAYLAŞIM İÇİN! Tabii bazı ülkelerin savaşları, denk kuvvetler olarak yaşanması planlanırken, bazıları için rejimin değişmesi anlamına gelecek.
Bölgedeki savaşta en büyük kaybeden İran olacak. Bütün işaretler bu yönü göstermekte. İRAN BÜYÜK HEDEF!
İyi de neden?
Tek petrol üreticisi o değil ki!
Öncelikle bilinmesi gereken şu:
İRAN'IN GAZ VE PETROL ZENGİNLİĞİ ABD'NİN İŞTAHINI KABARTIYOR. OPEC'te Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük ham petrol üreticisi olan İran'ın günlük üretimi 4 milyon varilin üzerinde. Bu da günümüzdeki küresel petrol üretiminin yüzde 8'i civarında. Büyük rakam yani...
Hatta İran bazı günler küresel petrol üretiminin yüzde 10'unu gerçekleştiriyor.
İran'a yapılacak operasyonla birlikte, İngiltere merkezli başlatılan Rusya operasyonu da tamamlanmış olacak.
Çünkü Rusya'nın petrol ve doğalgaz üretimi çok önemli olsa da, İran'a çevreleyen bir askeri operasyon Moskova'nın da içine kapanmasını sağlayacak. AJAN KRİZİYLE Ruslar itilecek ORTADOĞU'dan çıkarılacak, İran da operasyonla çökertilecek...
PLANLARI BU!
Kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin beşte biri (yüzde 21.3'ü) Suudi Arabistan'da (265 milyar varil) 150 milyar varille İran ise hemen Arabistan'ın arkasında yer alıyor. Irak 120 milyar varil, Kuveyt 105 milyar varil, Birleşik Arap Emirlikleri 100 milyar varil ham petrol rezervi ile ABD'nin kıskacında.
İngiltere'nin desteğiyle bu 5 ülke başta ARAMCO olmak üzere dev bir petrol holdinginin içinde yer alacak. BU BÜYÜK BİR KUŞATMA DEMEK!
Tabii buna itirazı olan var! İRAN VE RUSYA! Doğalgaz ve petrolleri olduğu için itiraz etmekteler ve haklılar... AJAN OPERASYONUYLA BAŞLAYAN
FİLM İKİ ÜLKEYİ İÇİNE ALARAK
DEVAM EDECEK...
Türkiye ise bu oyunun ortasında!
Bunu gördüğü için de AFRİN'e girdi!
Yol aldı bayrak gösterdi kılıç çekti!
Çünkü RUSYA ile İRAN sallanınca ortaya koca bir TÜRKİYE çıkacak...
Bu arada bizi bu iki ülkeyle karşı kaşıya getirecek adımlar atabilirler.
Bunu deneyebilirler. Amaçları İran ve Rusya'yı silkelerken bizim de daha fazla yol almamızı engellemek... İKİ ÜLKE KONUSUNDA ABD-İNGİLTERE ittifakı kesin gibi. Bütün işaretler Tahran ve Moskova için zor ve kritik günleri işaret ediyor. Kendi gücüyle bölgede yürüyen TÜRKİYE, yine kendi gücüyle masada yer alacak.
NET! Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var!
Özellikle TÜRKİYE'ye gelen RUS TURİSTLER üzerinde bir operasyon hazırlığı yapıldığı bilgisi sızdı. TÜRKİYE'yi zorda bırakmak RUSYA'nın yardımına koşmasını engellemek için böyle bir tezgahı deneyebilirler. Akıllarından geçtiği SIR değil. Ankara'nın bölgede RUSYA ve İRAN'a vereceği destek maçın sonucuna etki eder! AKSİ durumda İran ve Rusya'nın hızla oyuncu kimliklerinin alınması anlamına gelir!
Bu nedenler İKİ ÜLKE SALDIRI ALTINDAYKEN aramızdaki iletişimi kesecek hamleler gelebilir. KARLOV suikastı gibi. BUNU BİLMELİYİZ.
İRAN ve RUSYA da bilmeli ve bu oyuna dikkat etmeli...
Kim nasıl oyun kurarsa kursun kim kiminle anlaşırsa anlaşsın BİZ OLMADAN OLMAZ OLAMAZ...
İran'la da Rusya'la da kapışsalar gelecekleri yer ANKARA, AKDENİZ DÜĞÜMÜN ÇÖZÜLDÜĞÜ YER ÇÜNKÜ! Enerji güvenliği TÜRKİYE'nin içinde olmadığı hiçbir masada çözülemez.
ELİMİZ ÇOK AMA ÇOK GÜÇLÜ.
Türkiye'nin koltuk kaptığı ve yumruğunu vurduğu masa kazanacak. Bu masayı TÜRKİYE seçer. Zaten teklifler de gelmeye başladı... 40 artı 100 yıllık plan masada. Oyunun kurulduğu oynandığı yer ORTADOĞU. Merkezi de bizim olduğumuz coğrafya. Bunu bilerek gidiyoruz. Gideceğiz. Payımızı alacağız.
Onların verdiğine razı olmayacağız. Zaten bunu EL-BAB'ta ve Afrin'de gösterdik...
Israr ederlerse yine gösteririz... Bizim için sorun değil. Ama MEHMETÇİĞİN girdiği yerde başka ayak izi olmuyor!
Bunu bir daha hatırlasalar iyi olur!
URUMÇİ'den SARAYBOSNA'ya kadar biz varız! Somali'den Moritanya'ya kadar da ruhumuz... KOCA BİR TARİHLE...
Ayağımıza gelecekler. Pastayı biz keseceğiz... Yeter ki bir ve bütün olalım...
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- Ergün Diler
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