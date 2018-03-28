Paraya dikkat
Tek olarak bakıldığında gidilecek MENZİL pek anlaşılmaz. Hatta hiç. Yaşanılan her türbülansın öncüleri vardır. Onları unutmadan ve ıskalamadan GÜNÜ anlamak şart.
Gelin bugün bu yolu deneyelim.
Bakalım gideceğimiz yer neresi?
Bakalım çok önce vizyona sokulan film nasıl bitecek?
Finalde ne olacak?
Sürpriz son ne?
Takip edenler bilir!
ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI
Herbert Reymond McMaster'ın görevden alınacağını öncesinde yazdık!
Trump'ın üzerinden AIPAC ile Pentagon mücadelesini sık sık burada ele aldık.
İşte Pentagon'un çok güvendiği isim olan McMaster neden görevden alındı?
Buradaki hesap neydi?
Bu soruların cevaplarını vererek ilerleyelim...
VE BÖLGEYE GELELİM...
Herbert Raymond McMaster, BAŞKAN Trump tarafından görevden alındı. 9 Nisan tarihinden itibaren John Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanı olacak.
McMaster, Pentagon için çok önemli biri. Bunu bilmeyen yok elbette.
Peki Trump, açık şekilde Pentagon'u hedef mi aldı?
Bu sorunun bir cevabı yok!
Hem evet hem hayır!
Trump hem AIPAC'ı hem Pentagon'u bırakmadan gidiyor!
AKILLICA yani! McMaster'ın yeni ama gizli görevini anlarsak, aslında planın başarılı bir şekilde ilerlediğini görürüz. O zaman sağlıklı değerlendirme yaparız.
OYUNU anlarız!
Londra'da başlayan AJAN KRİZİ yayılıyor! Daha da artacak. Ajan Sergey Skripal yeni dengenin sıçrama tahtası oldu. Pek çok ülke bir anda RUSYA'ya diş gösterdi. Rasyonel bir açıklaması yoktu ama RUSYA'ya birileri mesaj veriyordu.
İTİYORDU! Ve bu tansiyon çok daha yukarılara çıkacaktı.
Çıkması gerekiyordu çünkü!
Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı vuracak. YÜZDE 100'e yakın bir oranda bu olacak! Bunun engellenmesi de neredeyse imkansız. Bugün İran, "ABD'ye teslim oluyoruz" dese bile, işgal operasyonu yapılacak.
Bu operasyonun merkezinde yer alan isim de kimilerine göre dışlanan McMaster.
McMaster çok özel biri, çok etkin adımları var.
Kısa bir süre önce Beyaz Saray'da yani kendini görevden alan Trump'ın evinde çok özel bir toplantı yaptı. O toplantı Beyaz Saray'da olmasına rağmen Başkan Trump'ın bile giremeyeceği bir toplantıydı.
DURUM BU KADAR CİDDİYDİ!
Ve sadece McMaster vardı! İlginç değil mi!
3'lü görüşmede Herbert Raymond McMaster'ın iki çok özel konuğu vardı!
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayed el-Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın en güvendiği iki isim oradaydı!
3'lü her şeyi açık açık konuştu ve karara bağladı!
McMaster'ın görüştüğü isimler Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLARI olarak lanse edilse de gerçek böyle değildi.
O toplantıda yani TRUMP'ın bile giremeyeceği toplantıda NAHYAN ile SALMAN'ın SAĞ KOLLARI VARDI! GİZLİ TOPLANTININ TEK KONUSU: İRAN!
İran'a yapılacak operasyon!
McMaster, İRAN OPERASYONUNUN BAŞINA GEÇTİ.
İRAN için çok özel ve güçlü isimlerden oluşan bir TAKIM kuruldu!
McMaster, İRAN MÜDAHALESİ için 250 MİLYAR DOLAR İSTEDİ.
Bu paranın ilgili hesaba aktarılmasını talep etti...
GARANTİ VERİLDİ.
Para gitti gibi...
Çünkü raporlara göre ABD'nin İran'ı kontrol altına alması için ilk etapta gereken para 250 milyar dolar.
Bu paranın Amerikan hesaplarına yatırılmasından sonra ilk adım atılacak.
Ve muhtemelen İran içinden İsrail'e veya Suudi Arabistan'a karşı bir hamle yapılacak.
"İRAN ÇILDIRDI MI Kİ BÖYLE BİR HAMLE YAPSIN?" diye soracağınızı biliyorum.
O yapmayacak zaten!
Onun adına içeriden yapacaklar var!
Bulundu bile...
Bu hamle İran'dan gelmese de öyle gösterilecek. RUSYA'nın ZEHİRLİ SALDIRIDA BULUNMADIĞI AJANLA İLGİLİ YAŞADIKLARI ORTADA! Siz düşünün neler olacağını...
İRAN OPERASYONUNUN 2018'İN SONUNA KADAR BİTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR.
Planlar böyle!
Uluslararası kamuoyunu ikna etmeye de şimdilik gerek kalmadı. Çünkü Rusya operasyonlarına destek veren ülke sayısı 25'i aştı.
Bir ay içinde bu destek 100'ü bulacak.
Yani AJAN SKRIPAL hikayesi İRAN içindi!
Rusya'yı ötelemek içindi!
Amaç İRAN'dan sonra Rusya'nın da ORTADOĞU ile ilişkisini kesmekti!
Peki ikinci anlamlı soru... Rusya itilince, ötekileştirilince Çin'e yanaşmak için hamle yapmayacak mı?
Doğru soru bu!
Elbette yapacak. Hem de bunu çok isteyecek.
Ama Çin aynı samimi yakınlığı göstermeyecek, gösteremeyecek! Çünkü arka planda ARAMCO KARTI var.
Çin, Rusya ile yakınlaştığı an ENERJİ ile buluşması tehlikeye girer.
Bunu da bilirler.
Bu nedenle istese de bu davete icabet edemeyecek, RUSYA'dan uzak kalacak... Zaten İRAN operasyon ile BUDANACAĞI için iki enerji kartı da ÇİN'den uzakta olacak!
Buna karşı durması ihtimal bile değil!
Zaten İRAN OPERASYONU RUS-ÇİN yakınlığını önlemek için yapılacak...
AJAN KRİZİNİN ARKASINDA YATAN GERÇEK BU! Önce İRAN, sonra da RUSYA ORTADOĞU'dan çıkarılacak. OYUNCU olmaları önlenecek...
Bunlar olduktan sonra "TÜRKİYE'NİN DE GÜÇLEN MESİNİ ÖNLEYELİM" diyenler sahne alacak!
Pentagon'da bunu dillendiren çok kişi var.
Ancak hayat onların dediği gibi olmuyor!
Aksine bu BOŞLUK ANKARA tarafından doldurulacak.
Bu planları bilip buna göre yürümeliyiz.
BAKIN! Pentagon'da çok kişi YPG ile bizi test ettiğini düşündü.
Yürüyüşümüzü, gücümüzü, kabiliyetimizi denemek istedi. ANCAK TÜRK'ün ne yapacağı belli olmaz!
Olmadı da. Şaşırıp kaldılar... Pentagon generalleri yanıldı. MEHMETÇİK şahlanınca kaçacak yer aradılar... Daha da şaşıracaklar...
Çünkü İRAN'ı planlarındaki gibi İŞGAL DE ETSELER, YPG'nin onlara vereceği bir şey yok.
Türkiye, YPG kartını çöplüğe attı.
NET!
İÇ karışıklık isteseler de olmuyor, olmuyor, olmuyor...
Bu nedenle GENERALLERİN de içinde olduğu ekip EKONOMİK SALDIRI planlıyor! BİZİ SINIRLAMAK İÇİN! YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ DURDURMAK İÇİN!
Raporlarda bunlar var!
Bu nedenle bu kartı masaya sürecekler.
İRAN OPERASYONU başlamadan RIZA SARRAF ve HALKBANK kararı açıklanmayacak.
Muhtemelen NİSAN'ı aşacak kararın açıklanması... İRAN için start verdikleri an bunu masaya getirecekler.
Dertleri, planları bu!
Amaçları burada EKONOMİK TÜRBÜLANS meydana getirmek...
İran ve Rusya'yı kenara itip PARA ile bize gelmek isteyecekler.
Ama biz neler gördük neler!
Bunlar artık burada tutmuyor, tutmayacak. Yine bizde yanılacaklar.
İran ve Rusya ne yapar?
Bunu bilemem!
Ama yakında düğmeye basılacağı kesin gibi...
Bölgeye ve ülkemize böyle bakalım...
İçimizdeki çatlak seslere fazla kulak kabartmayalım.
100 yıllık planda geri kaldık mı bir daha iki yakamız bir araya gelmez.
Çocuklarımız için, geleceğimiz için bir ve bütün olacağız... ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNE BAKAMAYIZ YOKSA. AKLIMIZI ÖNE ALIP YÜRÜYELİM...
KARŞIMIZDAKİLER BÖYLE YAPIYOR ÇÜNKÜ!
Durmak yok!
Devam...
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