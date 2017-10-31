Gladyo pusuda
Kullanıldığıyla kaldı. Ortadoğu'daki DERİN SATRANÇ devam etmekte...
25 Eylül'deki REFERANDUMDAN önce 31 Ağustos'ta şunları yazdım...
"Barzani, Kuzey Irak'ın lideri olarak bağımsızlığını ilan ettikten sonra Pentagon onu da koltuğundan edecek.
Ancak Pentagon, Barzani olmadan Kuzey Irak'ın Bağdat'tan kopuşunun kolay olmayacağını biliyor. ABD, 2 yıl önce Barzani'nin fişini çekmişti.
Çünkü Türkiye ile olan yakınlık, ABD'yi tedirgin etti. Hazırlanan raporda Barzani'nin bölgede çok güçlü olması nedeniyle, Türkiye ile yakınlığına ses çıkartılmaması gerektiği vurgulandı! Referandum sonrası, eğer 'Evet' oyu fazla çıkarsa Barzani'nin son kullanma tarihi de bitmiş olacak. PENTAGON'un aklında bunlar var... Barzani'nin YPG ile masaya oturduktan sonra görevi bırakmak zorunda kalacağını çok kişi anladı. Yerine gelecek kişi (Yine Barzani ailesinden önemli biri) YPG ile birlikte büyük bir güce imza atacak. Pentagon, bu plana tam destek veriyor. O da görevini yerine getirmek için referandum sonucunu bekliyor.
Masanın bir ucunda YPG, bir ucunda Barzani ailesinden başka biri..." Kuzey Irak'ta durum bu!
Ama dahası var tabii...
Açalım biraz... Amerikalılar'ın kafasında KÜRTLER üzerinde etkisi olan iki isim var! Biri Barzani, diğeri teröristbaşı Öcalan... Pentagon planını bu iki isim üzerine kurdu.
Referandum ile BARZANİ 'nin siyasi hayatı bitti. Kullanıldı ve kenara atıldı.
Güvenilir bulunmuyordu, gaza getirip gönderdiler... Barzani kolay kulvar değiştiren bir isimdi. Bugün sizle yarın başkasıyla olabilirdi! Pentagon da "Şimdi bizimle ama yarın İngiltere ile olmayacağının garantisi yok!" diyerek fişi çekti... Çok iyi takip etmesek de ÖCALAN, ABD ile çok çatışan biri değildi! Belki de hiç!
Barzani'nin Ankara'ya yakınlaşması, Ankara'dan kopartılması, referanduma ikna edilmesi Pentagon'un planının en önemli parçalarından biriydi. Çünkü itibarsızlaştırılmış Mesut Barzani, Pentagon'un gelecek planları için çok gerekliydi. Kürtler üzerinden öne çıkartılacak olan Öcalan, Pentagon'un Ortadoğu'da güçlenmesini sağlayacaktı. Kafalarında bu var!
YPG'nin de Türkiye'ye karşı atacağı adımlar öncesi, bölgedeki algının değişmesi gerekiyordu.
Özel bir plan dahilinde Barzani'nin itibarsızlaştırılmasıyla aynı anda Öcalan'ın Kürtler üzerindeki gücü daha da arttırılmaya başlandı.
Birinci öncelik Avrupa'da Öcalan gösterileriydi. Ki her geçen gün artmakta!
Diğer taraftan YPG kendisiyle savaşır gibi görünen ancak tek kurşun atmayan DEAŞ'ı mağlup etmekte... ALGI İÇİN BU DA GEREKLİ TABİİ ... YPG ve ÖCALAN posterlerini bir daha düşünün! Rakka'yı da!
Devam...
Bir hafta içinde Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Fransa ve Yunanistan'da Öcalan gösterileri düzenlendi. 7 ülkede gösterileri organize eden CIA merkeziydi.
CIA, PKK'yı kurulmasından itibaren yönlendiren istihbarat örgütüydü. Şimdi Pentagon'un arkasında durduğu büyük güçle birlikte CIA, Avrupa'da daha da etkili. 7 ülkede başlayan gösteriler 3 kıtaya yayılacak. Bu da Kürtler'in tek bir amaç altında buluşmasını sağlayacak. Operasyon bu!
Öcalan'la başlayan gösteriler, Türkiye'nin bir daha çözüm sürecini gündeme getirmesini engelleyecek.
Ardından zaten öne çıkmak zorunda kalan milliyetçilik kavramının dozu daha da artacak. ETKİ-TEPKİ denkleminde Doğu ve Güneydoğu'da yabancı istihbarat örgütleri Kürtler'i sokağa taşımak için çırpınacak!
Hedef, politikanın içinde bulunmamış KÜRTLER'i bile kışkırtmak!
Demirtaş'ın hapiste oluşu bile kullanılacak.
Ortalığı karıştırmak, mümkünse ayaklanmaya giden yola taş döşenmek istenecek!
Bir de içeride beslenen GLADYO var! Kürtler'i sokağa çıkarmak için, örtülü eylemler yapmak için sırada bekliyorlar. Bunları ben değil AMERİKALILAR yazıyor, söylüyor!
Eskiden aşina olduğumuz gibi iki mahalle aynı el tarafından kışkırtılır.
Fatura millete, devlete çıkar! Bunu için gizli ve hummalı bir çalışma var!
Avrupa'da PKK'lılar neden Türk mahallerine girmek ve olay çıkarmak istiyor dersiniz!
Neyse...
Kürtler'in bu saldırılara ilk önce tepki vermesi engellenecek.
Ardından YPG üzerinden başlayan saldırılarla birlikte CIA'nın yönettiği Kürt liderler de sokaklara çıkılması yönünde çağrı yapacak.
Geçtiğimiz hafta Washington'a giden KÜRT MAHALLE LİDERLERİNİ
YAZDIM. Götürüldüklerine göre bir görevleri var demek ki! Pentagon- CIA'nın planına göre 2018 yılı sokak savaşlarıyla şekillenecek. Böyle bir Türkiye düşlüyorlar!
Her şey 2018 yılı için hazırlandı.
Türkiye, bu karışıklıkla birlikte bambaşka bir yöne evrilecek. Türk ordusunun da etkili operasyonlarıyla birlikte başlayacak rüzgar, dünya medyasında Türkiye'nin Suriye gibi gösterilmesiyle daha da artacak...
Sonrasında ABD, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya gibi birçok ülke, Türkiye'de yönetime yüklenecek.
Masum insanların ezildiğini söyleyecekler. Dünyayı karşımıza dikmek için çırpınacaklar...
Türkiye'ye yüklenmeye başlanılması ile birlikte YPG daha da şiddetli bir şekilde Türkiye sınırlarına saldıracak.
YPG'de tek hedef var; o da 2018 yılındaki Türkiye operasyonları. Verilen emir böyle! Tabii, bu planın başarılı olması için öncelikli olarak Türkiye'nin ekonomik açıdan da türbülansa girmesi gerekiyor. Bunun planını da yaptılar.
Detaylara kadar çalışıldı! 2018 yılının ilk günlerinden itibaren bu ekonomik baskıyı görmemiz istenecek. Bunu gerçekleştirmek için uğraşmaktalar!
Türkiye'nin bu ekonomik baskıya karşı koyamaması için özellikle Katar, Ürdün ve 2 Türk cumhuriyetinden gelen ve gelecek para desteğinin engellenmesi şart. Çünkü geçmiş 2 yıl boyunca ekonomik baskılar yüzde 20-30 etkisini gösterdi. Ekonomik baskının etkili olması için bu oranın yüzde 60'ı bulması şart. Pentagon-CIA bunu hedeflemekte.
Son birkaç ayda Türkiye'ye giren birkaç milyar dolarlık yatırım Katar, Ürdün ve 2 Türk cumhuriyetinden geldi. Bunun önüne geçilmesi için bu 4 ülkenin Türk bankalarıyla yaptığı anlaşmalar da engellenecek.
O bankalara uygulanacak uluslararası baskılar, 4 ülkenin de Türkiye yatırımlarını sonlandıracak.
Türkiye 2018 yılında Gladyo B, Gladyo C, Gladyo D saldırılarına maruz kalacak. Gladyo B ve Gladyo D zaten Türkiye'de gördüğümüz operasyonlar.
Gladyo C de ekonomik merkezli operasyonlar. Bunun ilk adımlarını bizim de duyacağımız şekilde atmaya başladılar!
Bugüne kadar Pentagon, NATO üzerinden bu 3 farklı Gladyo saldırısını hiçbir ülkeye uygulamadı. Trump'ın akıl hocası olan Steve Bannon'un "Türkiye İran'dan daha tehlikeli bir ülke" sözlerinin arkasında yatan gerçek buydu! Önce TEHLİKELİ ilan edecekler sonra da 3 planla gelmeye çalışacaklardı... Atacakları adımlar bunlar! Yapmak istedikleri belli. Ama bunları daha önce de denediler ve başaramadılar! Şimdi de olmayacak.
Ama gelmekten vazgeçmeyecekler...
Türkiye artık çok ciddi bir risk teşkil ettiği için, Pentagon bu adımı atmak zorunda kaldı.
Pentagon, Ankara'da istediği yönetimi göreve getirmek için bu saldırılara devam edecek! ABD büyük planını başarıya ulaştırması için Türkiye'yi mutlak yanına almak durumunda. Aksi onlar için yıkım!
ABD'nin gelecek 20 yıllık planlarının tümünde ilk hedef Türkiye olarak seçildi. Türkiye'de alınacak başarısız bir sonuç, gelecek planlarının iflasına neden olacak. ABD, bunun olmaması için 4 koldan saldırı planlıyor.
İşte o nedenle ekonomik yaptırımlar, Öcalan'la başlayacak sokak olayları ve YPG desteği adım adım uygulamaya konulmak istenecek!
Hepsinin başarılı olması halinde Türkiye, 60 yıldır olduğu gibi yine Amerikan çizgisindeki rotasına girecek.
Amerikan planlarında bu yolu Öcalan ile kat etmek var! Pentagon'daki diğer bir ekibe göre bu noktadan sonra TÜRKİYE'nin parçalanması istenmekte! Bunun hayata geçmesiyle birlikte Kürt Devleti de kurulacak.
Parçalanmış bir Türkiye'de yönetim de Amerikan çıkarlarına uygun bir isim olacak. Bu isim Türk siyasi hayatına henüz girmedi. Yani hem Kürtler'e düşünülen yerde hem de burada ABD'ye yakın isimler görevde olacak!
Kafalarındaki bu!
Bunlar filmde bile olsa inanılması güç şeyler ama planları böyle.
Bilinmesinde büyük fayda var.
Coğrafyanın getirdiği zorluklarla yaşamalıyız! Bilerek adım atmalıyız...
Düşündükleri KAOS olursa filmin devamı da var! Yazdıkları senaryoya göre sarsıntı yaşayan Türkiye'de suların durulmasıyla birlikte kurtarıcı olarak bir isim Ankara'ya gelecek. Pentagon- CIA'nın elindeki bu zarfta ÜÇ İSİM var! 3'ü de işadamı ve 3'ü de Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Tam bursları ise Lockheed Martin tarafından sağlandı. Şimdi 3 kişiden biri seçildi.
Gerideki iki ismin önemi yok! Şimdilik.
Seçilen için yoğun faaliyet başladı bile...
Karışıklıktan ülkeyi kurtaracak isim olarak hazırlanıyor! Pentagon buna gözü gibi bakıyor! Bir de Lockheed Martin merkezinde bu isimleri bilen birkaç kişi var! Bu plan sadece Türkiye için geçerli değil.
Yeni kurulacak devletler, değiştirilecek liderlerin isimleri de Lockheed Martin merkezinde hazır.
Pentagon bu planları hazırlarken PARAN IN BAŞINDAKİ ismi KATAR 'a yolladılar! Türkiye ile bağlarını koparması için son uyarı niteliğinde... Bannon zaten Türkiye ile Katar'ı bir görüyor. Katar'ı benzin deposuna atılan ŞEKER gibi yorumluyor. Olaya "Aracınız ne kadar güçlü olursa olsun bir parça şeker sistemi kilitler" diye bakıyor! Bannon deyip geçmeyin!
Ekibiyle birlikte ABD'deki en güçlü figürlerden biri! Suudiler'in sahibi olduğu, Körfez'de 12 ülkede yayın yapan gazeteye konuştu! İnternet sitesi neredeyse her dilde çıkıyor. Merkezi Londra'da. ILIMLI İSLAM'la gündeme gelen HANEDAN 'ın sahibi olduğu gazeteye konuşması tesadüf değildir!
Takip edilmeli! Çok dikkatle hem de!
NOT: Barzani ailesinden iki farklı akımın temsilcilerinden biri yeni lider olacak. Öne çıkan iki isim var! Ya Mesud Barzani'nin Amerikan Üniversitesi mezunu oğlu Mesrur Barzani ya da Barzaniler'in kızıyla evlenen Tahran Üniversitesi mezunu yeğen Neçirvan Barzani... Neçirvan, "İSTANBUL SERMAYESİ ile arası en iyi olan KÜRT" olarak bilinir! Bakalım!
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