Üç kaos planı
Ne olayları ne kişileri tam olarak öğreniyoruz. Avrupa ve ABD'ye yakın kişiler hemen hemen her partide vardır.
Oldu, olacak da... Meral Hanım da yola çıktı. Yazılıp çizilecek çok şey olsa da şimdi yeri zamanı değil... Erken!
Unutmayın ki Türkiye gibi kritik bir ülke, ABD politikalarından uzaklaştığı an uzaklardan gidişatı durdurmak için birileri devreye girer. Tersi de olur! Avrupalılar'ın da görünmeden müdahale ettiği çok alan vardır...
ABD'nin Ortadoğu'ya, dünyaya bakışıyla Meral Hanım'ın bir farklılığı olacak mı? Kürt meselesinde tutumu ne olacak? Çin konusunda nasıl davranacak? Bilmiyoruz. Düşüncem var ama beklemek durumundayız.
Siyasi arenada, Meral Hanım'la FİKRİ TABANDA yan yana gelen çok isim var! AK PARTİ'de de... Meral Hanım'a destek verenlerin asıl oyununun bu olduğunu düşünmüyorum. Eğer güçleri yeterse kesinlikle başka bir hamle ile geleceklerdir. Başka isimlerle başka kulvarlardan... Zaten asıl ekip kendi arasındaki teması hiç koparmış değil.
Şartlar ağırlaşırsa herkes kendi rolüne bürünecek. Çok isim bizi şaşırtacak!
Asıl "ihanetler" o zaman görülecek!
Neyse...
Bu kadar iç siyaset yeter!
Uzaklarda Türkiye ile ilgili ne konuşulduğunu takip ediyorum.
Ne yazılıyor çiziliyor izliyorum...
Çünkü Trump'ın Amerikası içeride rahatladıktan sonra hamle yapacağı yer ORTADOĞU. Yani bizim merkezinde olduğumuz coğrafya... Yeni TEZLER var! Türkiye ile ilgili. Konuşuluyor bunlar...
Açalım biraz...
Pentagon, Türkiye konusunda 3 plan hazırladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'da etkin olmasını sağlayacak planlar, Trump'ın göreve gelmesinden sonra yapıldı. İtina ile hazırlanan 12 plan, Ocak 20'den sonra ABD-Türkiye ilişkilerinin yaşadığı zorluklar nedeniyle 3'e düşürüldü.
Bütün bu planların tek amacı var.
ABD'nin kendi politikalarına Türkiye'yi de katması. Daha doğrusu Türkiye'nin gücünü kendi hedefleri doğrultusunda kullanması... Planlar bu nedenle yapıldı!
Devam...
Birinci planda, Türkiye'nin Güney sınırında yer alan Suriye ve Irak'ta yaşanacak gerilimle sonuç alınmak istenecek. Son ayları dikkatlice incelersek, bölge en gergin günlerini yaşamaya başladı. Öncelikli olarak Başika, El Bab ve İdlib'de bulunan Türk askerlerinin kayıp vermesi, planın başarısını belirleyecek. Çünkü Türkiye'nin sınır ötesi planlarında yönünü değiştirmek veya gücünü azaltmak için iç kamuoyunun desteği önemli. Eğer Türkiye, Irak veya Suriye'de kayıp verirse, planın ilk etabı tamamlanacak. Dolayısıyla içeriden destek azalacak! İlk adımda kafalarındaki bu! Ardından İdlib'e DEAŞ saldırıları başlayacak. Çünkü Türk ordusunun İdlib'e üs kurma planı tamamlanırsa, DEAŞ saldırılarının çok etkisi olmayabilir. Eğer DEAŞ, İdlib'te Türk ordusuna ağır kayıplar verdirirse, YPG'nin Akdeniz hayali birkaç haftada tamamlanır. Birinci plan YPG'nin Akdeniz'e açılarak, Türkiye'nin bölgesel gücünün elinden alınması. Yani içeriye kapatılması! Masadaki ilk plan bu!
İkinci plana geçelim...
Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanacak.
Ellerinin uzandığı her yerden aynı talebi isteyecekler... Pentagon da askeri ambargo ile kervana katılacak. Şu anda bile bazı adımlar atıldı. Alman merkezli görünse de aslında gizli Amerikan silah şirketi olan Heckler&Koch, TSK için çok önemli.
Heckler&Koch, silah satışını durdurduğu anda TSK güç durumda kalabilir. Hesapları böyle. Bu ihtimal ikinci planın en büyük parçası. Bu plan sonrasında Türkiye'ye karşı diğer şirketlerin de harekete geçmesi ön görülüyor. Türkiye, askeri konularda özellikle son dönemde birçok konuda yerli üretim yapmaya başlasa da hala kritik konularda dışa bağımlı bir ülke olarak görülüyor. Adımlarını buna göre atmaya çalışacaklar...
Bunlar ilk iki plan...
Ama Pentagon üçüncü planda takılı kaldı. Amaçları üçüncü adımı hayata geçirmek. İlk iki planın sonuç vereceğinden emin değiller...
Üçüncü planda ise Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde ayaklanma düşünülüyor. En umut bağladıkları, aslında en imkansız olan!
Ama böyle düşünüyorlar... Pentagon'un en yatkın olduğu plan bu. Ancak askeri düşüncenin çok öne çıktığı Pentagon'da esas gücü temsil eden generaller, bunun iç karışıklığa neden olacağını ardından yaşanacakların ön görülemeyeceğini söylüyorlar.
Direniyorlar! Arap Baharı'nı örnek veren generaller, Amerika için çalışan 3 liderin devrildiğini hatırlatıyor.
Türkiye içinde de sadece Amerika'nın güçlü olmadığını bilen Pentagon, bu planı nokta operasyonlarla hayata geçirebiliriz fikrinde...
Öncelikli olarak Hakkari seçildi.
Çünkü Hakkari'de halk, ayaklanma için hazır. Aylardır bunun çalışması yapılıyordu ve Barzani'nin referandum günü, bu çalışma tamamlandı.
Hakkari'de 21 mahalle lideri, 45 gün boyunca Washington'a yakın bir bölgede eğitim gördü.
Hakkari'den başlayacak ayaklanmalar, Diyarbakır ve Şırnak'ta sürecek.
Pentagon'un bu üç plandan hangisini tercih edeceği hala net değil. Ancak üçüncü planın hayata geçme şansını yüksek görüyorlar.
Hakkari, Diyarbakır ve Şırnak'taki ayaklanmaların, İstanbul Ankara gibi birçok ile nasıl yayılacağının planları da hazır! Pentagon'da buna çalışan koca bir ekip var... Mahalle liderleri, ayaklanma senaryosunu başlatmak için emir bekliyorlar. Hakkari, Diyarbakır ve Şırnak'ta hareketlilik başlarsa, emir verilmiş olacak.
Pentagon, Türkiye'deki Amerikan karşıtlığının, büyük bir ayaklanmadan sonra, yeni akımla birlikte yok olacağına inanıyor. Ve asıl dayandıkları güç ise ORDU İÇİNDEKİ kendi adamları... Sonuçta yıllardır süren ilişki var. Kendilerine yakın isimleri de biliyorlar. Üçüncü plan için de umutlular!
Türkiye'nin ayaklanmalara karşı bir planının olduğu da aslında Pentagon'da konuşulan konulardan biri. Biliyorlar!
Bu işin öyle masadaki gibi kolayca hayata geçmeyeceğini düşünenler de çok. Ama Türkiye karşılarında olduğu sürece ORTADOĞU'da olamazlar.
Bunu kırmak için gelmek zorundalar.
Tabii bazı ayaklanmalar vardır, etkisi güçsüzdür. Ancak ayaklanmalarda öyle ince bir nokta vardır ki insanların mantıklı düşünmesinin önüne geçer.
Kendilerine geldiklerinde ise her yer kan gölüne döner. Bu geçmişte birçok ülkede denendi. Büyük bir çoğunluğu da başarılı oldu.
ABD'nin NATO üzerinden hayata geçirdiği Gladyo yapılanması, ayaklanma zamanlarında kendini gösterir. Dünyanın herhangi bir yerinde ayaklanma olursa, mutlaka en önemli noktalarında Gladyo izlerine rastlarsınız. Türkiye'de eğer ayaklanma planını tercih ederlerse yine onları göreceğiz... Eğer Pentagon masada kurduğu hayali gerçekleştirmek için adım atarsa ikinci adım da İran karışacaktır... Türkiye'de Hakkari, Diyarbakır ve Şırnak için planlanan ayaklanmanın benzerleri İran'da Hamedan ve Zencan eyaletinde düşünülüyor. Hamedan ve Zencan'daki mahalle liderleri daha geniş alanları yönetebilecek isimlerden seçildi.
Onlar da emir bekliyorlar.
Tabii bütün bunlar bizim alışık olduğumuz senaryolar. Türkiye içten çökertilmeyecek kadar güçlü bir ülke.
Denediler yapamadılar zaten. Ama bunları tartışıyorlar. Bilinsin istiyorum.
Rehavet zamanı değil. Türkiye oyunları bozduğu için kendi yolunda gittiği için hedef. Bundan rahatsızlık duymaları nasıl doğalsa bizim de gereken dersi vermemiz son derece doğal! Bakın!
Son günlerde ABD'ye yakın bazı isimler 30 günlüğüne oraya gidiyor.
Giderken de eşe dosta "Ortalık karışacak yokum!" notu bırakıyor...
Ortalık karışmaz ! Karışsa da kimse bir şey yapamaz. Kendimize olan güveni kaybetmeden uyanık olalım... Dünyanın yeni dengesi TÜRKİYE üzerinden kurulacak.
Mücadele etmeden alacağımız hiçbir şey yok. Biz istesek de onlar bizi rahat bırakmayacak...
Çünkü TÜRKİYE özel bir ülke...
Papua Yeni Gine'de yaşamıyoruz...
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- Ergün Diler
- Üç kaos planı
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