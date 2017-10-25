İdlib’in sırrı
Avrupa'nın çeşitli yerlerinde 100'e yakın gösteri düzenlendi. Barzani bunu yapamadı, yapamazdı! Gitti. Öcalan bir kez daha ABD tarafından sahneye itiliyordu... Avusturya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, İtalya, Belçika, Yunanistan, Galler ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde PKK'lılar sokaklardaydı... Ve bu giderek artacak, her yerde sokakları dolduracaklar. Kimse de müdahale etmeyecekti...
Dost bildiklerimiz bile izleyecekti...
Devam...
Pentagon Barzani'yi harcadıktan sonra Öcalan için sahne hazırlıyor. Ama yaptıkları sadece YPG ile buna zemin hazırlamaktan ibaret değil.
Başka noktalarda, başka senaryolar peşinde de koşmaktalar...
Doğrudan silaha dayanan akıldışı yöntemlerle gelmek istiyorlar. Sadece Türkiye değil Katar da onlar için rahatsızlık veren bir ülke...
Pentagon için Katar, Türkiye, Çin ve Britanya var olduğu sürece önemini asla yitirmeyecek. O nedenle Washington'daki ünlü Beşgen binanın çok önemli bir bölümü Katar için çalışıyor. Aralarında Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'ın da olduğu asker, finans uzmanı, CIA ajanı, stratejist gibi çok başarılı isimlerden oluşan 23 kişilik bir ekip Katar'ın zayıf yönlerini belirliyor.
Hedef Katar!
Aslında Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra KATAR'a bir operasyon masaya geldi. Daha öncesinde başlatılan hazırlıklar bile tamamlanmıştı. 20 bin özel Blackwater askeri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde eğitildi.
Ancak bu ekibin, Katar'ın işgalinde başarılı olma ihtimalinin düşük görülmesi nedeniyle operasyon 2018'e ertelendi.
Vazgeçilmedi, ertelendi!
Katar'ın eski bakanlarından Abdullah bin Hamad el Atiye, "Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğünde Katar'ı işgal etme projesi Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'in ülkemize yönelik ekonomik ve diplomatik ambargo uygulamasından önce başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı işgal etmek için Amerikan güvenlik şirketi Blackwater'a ülkesinin kapılarını açtı" dedi.
Operasyon sızmıştı!
Hemen iptal edildi! Ertelendi.
Blackwater askerleri bile hangi amaçla eğitildiklerini bilmezken, içerden bir sızmanın yaşanması Pentagon'u rahatsız etti. Planın 2017 Haziran ayında devreye girmesi bekleniyordu.
Bu iptal olunca, hemen B planı devreye girdi.
Trump'ın Körfez turunda startı verilen B planı ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'a abluka başlattı. Katar'ı terör örgütlerini finanse etmekle suçlayan 4 ülkenin anlaşılmaz isteklerinden biri, amacın aslında farklı olduğunun bir kanıtıydı. 4 ülke de Katar'a, "Türk askeri üssünün kapatılmasını istiyoruz" dedi. Bu aslında ilk planı düşününce anlaşılabilirdi.
Çünkü Türk ordusunun üssünün olduğu bir ülkede, Blackwater'ın darbe yapma ihtimali bir hayli düşüktü.
Öncelikli olarak Türk üssünün kapatılması gerekiyordu. Ancak bu hedefe ulaşılamadı.
Ama tartışmaları, istekleri hatırlayın!
Pentagon, Blackwater üzerinden Katar'ı işgal etme planını 2018'de çok güçlü bir şekilde deneyecek gibi. Katar'ın enerji rezervinin 20 trilyon dolar civarında olduğunu bilen Pentagon, bu büyük gücü mutlaka almak istiyor.
Çünkü Katar'la işbirliği yapan İngiltere ve Türkiye'nin, bu sayede gücünden çok daha etkili adımlar atabildiğini gördü!
Pentagon'un Ortadoğu politikalarının sonunda Körfez'deki en büyük operasyonuna imza atacağı kesin.
Planlarının hepsinde bu var! Karşı taraf da boş durmuyor! Bilinen bir "SIR" bu! Kavga yeni başlamadı, yarın da bitmeyecek!
Blackwater askerlerinin eğitim masraflarının tamamını karşılamayı kabul eden Birleşik Arap Emirlikleri, şu ana kadar 2 milyar dolarlık bir parayı gözden çıkardı.
Birleşik Arap Emirlikleri bu paranın daha da fazla olsa karşılanabileceğini ifade ediyor, hatta garanti veriyor!
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikaları tamamen zıt.
Katar, İSLAM ile yan yana olmaya özen gösterirken ABU DABİ tamamen karşıda!
Bu da ayrılığı getirmekte. Birleşik Arap Emirlikleri İSLAMİ HAREKETLERİ EZMEK İÇİN çok kez CIA ile yan yana geldi.
Ortak çalışmaya imza attı...
Hatta 15 TEMMUZ KALKIŞMASINDAN önce "Eğer darbe başarılı olursa finans ayağını merak etmeyin. Biz varız!" mesajı bile vermiş!
İddia bu, ama çok yerde dillendiriliyor...
Bu garantiyi veren Birleşik Arap Emirlikleri, aslında ABD tarafından işgal edilmiş bir ülke. Yaptıklarına böyle bakmakta büyük fayda var. Gölge CIA olarak adlandırılan STRATFOR'un Ağustos ayındaki raporunda, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi düşman olacak. Türk şirketleri Somali'de özellikle altyapı projelerini almayı başardı. Birçok İslam ülkesinde Türkiye'nin yükselişi, ABU DABİ'yi rahatsız ediyor. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, her alanda birbirlerine karşı adımlar atacak" diye yazdı.
Raporun özü ise şöyle: ABD, İslam dünyasını Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden şekillendirmeyi hedefliyor.
Özellikle açlıkla boğuşan ülkelerden biri olan Somali veya diğer ülkelere, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden girmeyi planlıyor.
Burada da en büyük güç Türkiye.
ABD, Türkiye'yi törpülemek için ABU DABİ'yi kullanacak...
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD'ye teslim olmasının altında yatan gerçekler ise ilginç. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok önemli şeyhlerinin çocukları, Amerika Birleşik Devletleri'nde rehin. Eğitim için bulundukları ABD'den, Pentagon'un izni olmadan çıkamıyorlar. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti gibi olmasına neden oluyor. Bir araştırmaya göre 9, diğer araştırmaya göre ise 17 şeyh çocuğu Amerika'da rehin konumda.
Pentagon'un rehin politikası, 50 yıldır çok güçlü sonuçlar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri de bu rehin operasyonu karşısında beyaz bayrak çekmek zorunda kaldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tüm fonları Amerika'da.
Hatta Amerikan silah şirketlerinin borsadaki hisse senetlerine yatırım yapma zorunluluğu da Trump'ın göreve gelmesiyle hayata geçen önemli projelerden biri.
Pentagon'un emriyle Birleşik Arap Emirlikleri için iki düşman yaratıldı: Katar ve Türkiye...
Birleşik Arap Emirlikleri de ZIT KUTUP olarak hazırlandı. Gerekenleri de uygulamaya başladı. Pentagon önümüzdeki günlerde baskıyı artıracak ve ABU DABİ'nin sesini yükselttiğini göreceğiz. İşe yaramasa da görevini yapacak...
Dönelim Blackwater'a...
Sadece Katar için hazırlandığını da düşünmeyin. Ortadoğu'da birçok küçük devlet için Blackwater planı devreye girecek. Blackwater, adını Academi olarak değiştirdi ama işgal kapasitesi asla değişmedi, değişmeyecek de.
Kullanacaklar...
Pentagon, İPEK YOLU'nu ele geçirmek için Türkiye ve Katar ile mücadele edecek...
Paris St. Germain'in başkanına uygulanmak istenen FİNANS KISKACI bile bu işin kollarından...
PKK da, YPG de, Öcalan da, Rıza Sarraf Davası da açılan savaşın cepheleri...
Hedef Ortadoğu'yu ve İPEK YOLU'nu ele geçirmek.
Mücadele devam edecek...
Yalnız ABD'ye Türkiye'den başka büyük büyük cevap verebilen bir başka ülke yok!
Yolumuza devam ediyoruz.
Bunu da İDLİB'de herkese gösteriyoruz!
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- Ergün Diler
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