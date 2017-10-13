Savaş ilanı
KOPUŞ bir günde olmaz çünkü. Bu da 24 saatte VİZE kriziyle çıkmış bir sorun değil... Rıza Sarraf'tan koruma polislerine çıkarılan tutuklama kararına kadar gidebiliriz. Onlarca görünen sorun da sayabiliriz. Ama bunlar hep sahnenin önündekiler! Bir de kavganın kaynağı olan noktalar var ki biz bunları görmüyoruz ve konuşmuyoruz... Türkiye çok özel bir ülkedir! Dünya üzerinde aldığı pozisyon çok değerlidir. Avrasya'ya dönmesi, İpek Yolu'nda İngiltere-Çin ekseniyle yürümesi ya da eskiden olduğu gibi Amerika ile ortak hareket etmesi sonucu değiştirir.
Bunu da en iyi egemen güçler bilir.
Bu nedenle Türkiye'yi yanına alan kazanır. Nettir bu!
PENTAGON da bunu en iyi bilenler arasındadır.
Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon'la birlikte Ortadoğu'daki eski gücünü tekrar almak istiyor. Artık sadece İsrail'le yapılan işbirliğinin Ortadoğu'da tek güç olmaya yetmeyeceğini biliyorlar. Trump ile birlikte yeni agresif bir plan hazırlandı. Devrede!
Ocak 2017'de sadece 2 Amerikan üssünün bulunduğu Kuzey Suriye'de bugün 7.
Amerikan üssü de hizmete girdi. Bazılarına göre bu rakam 10'un üzerinde...
Çünkü "Ortadoğu'ya hakim olan, dünyayı yönetir" sözü hala geçerliliğini koruyor. Rusya, Suriye kozunu kaybetmeyerek Akdeniz'de de pay sahibi oldu. Ortadoğu'daki gücünü daha da genişletti. Kremlin'in tek başına ORTADOĞU'yu yönetmek gibi bir amacı yok. Yapamayacağını da biliyor zaten.
Sadece bölgede kendilerinden habersiz karar alınmasının önüne geçmek istiyor.
Yaptığı stratejik hamlelerin tamamı bu doğrultuda! Bakınca görülmekte... Kimi zaman Amerika ile ortak gizli operasyon yapıyor, kimi zaman da Türkiye ile resmi operasyonlara imza atıyor.
Peki Ortadoğu'da başka kimler var?
İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye ve ABD, Rusya'nın dışında var olma savaşı veriyor. Son günlerde iyice açığa çıktığı gibi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu için savaş vermeye başladığını dünyaya ilan etti. Daha doğrusu çok önceleri başlayan savaş şimdi iyice görünür oldu. Tıpkı ABD ile İngiltere arasındaki savaş gibi...
Geçmişe bakın! Yakın geçmişe hem de!
Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünden çıkamayan, UZAK KARAKOL GÖREVİ gören bir Türkiye vardı. Siyasiler, askerler, işadamları bir karar aşamasında iken ilk akla gelen soru "ABD NE DER ?" olurdu!
Böyleydi... Washington dışında bir gelecek görülmezdi. Elbette büyük devletti! Elbette güçleri fazlaydı. Ama biz de onurlu ortaklığı HAK EDEN BÖLGEDEKİ BÜYÜK DEVLETTİK . Anlamadılar!
Ankara ORTADOĞU'ya sessiz kaldığı an kayıp yaşayacağını düşünüyor!
Bu nedenle Türkiye bölgede güçlü olduğunu, güçlü olarak kalmak istediğini göstermek zorunda! SAVAŞIN ANA NEDENLERİ NDEN BİRİ BU!
Türkiye, tarih boyunca Amerika Birleşik Devletleri için değerli olan hiçbir ismi tutuklamadı. Buna yeltenmedi bile. Hatta ABD'ye yakın kim varsa hızla yükseldi, para-pul sahibi oldu. Rahmetli Mahir Kaynak Hoca MİT'teki ilk ABD AJANINI yakalatan isimdi. Başka da olmadı zaten.
Hiç değer görmedi. Çalıştığı yıllar içinde hak ettiği yere gelemedi, getirilmedi...
Ancak son günlerde Türkiye, Amerika için çok değerli olan birçok kişiyi alıyor.
Bunun nedeni çok açık. Türkiye, Ortadoğu'da ortaklığını kabul etmeyen Amerika ile savaşmaya kararlı. Bunu da DEVLETİN en tepesinden gösteriyor!
ABD gibi bir ülkeyle savaşmak için iki önemli şeye ihtiyaç var! PARA VE GÜÇLÜ ORDU!
Pentagon'da anlaşılmayan iki konu var!
Türkiye'deki 2001 krizi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirildi.
Sadece 1 milyar dolarla gerçekleştirilen bu kriz, Türkiye'nin Washington'a bağlı olduğunu da göstermişti.
ABD, son 10 yılda tam 5 kez Türkiye'de ekonomik kriz için hamleler yaptı.
Geçmişte 1 milyar dolarla büyük bir sarsıntı yaşattığı Türkiye'de 10 milyar dolar, 15 milyar dolar ve sonuncusu 21 milyar dolarlık denemeler gerçekleştirdi.
Ama sonuç alamadı! Kriz çıkmadı!
Pentagon bunu önemli ekonomistlerle oturup değerlendirdi. Onlar da işin içinden çıkamadı. Türkiye'ye yabancı para girişinin detayları da öğrenilemedi. Pentagon, 3 ülkeden şüpheleniyor. Katar, Ürdün ve Arabistan. Bu üç ülkeden Türkiye'ye yüksek para girdisinin olduğu resmi olarak kanıtlanmasa da özel uçaklarla bu paranın taşındığı yüksek ihtimal olarak kabul görüyor. Bu Pentagon'un fikri!
Devam...
Ürdün, 11 Nisan 1921 tarihinde "Transjordan" adıyla İngiliz mandası olarak kuruldu. 1946'da bağımsızlığını alsa da hala Kraliçe'nin emirleri geçerlidir. Ürdün, Britanya'nın etkisinden asla çıkamaz.
Bu, ABD ile ilişkilerinde büyük bir sorun yaşayacağı anlamına gelmez. Ancak Ürdün, İngiliz aklı ile hareket eder. Birkaç ay önce Amerikan askerlerinin Ürdün'de kameralar önünde öldürülmesi de ABD'nin yanlış topraklarda güç devşirme girişiminin acı şekilde sona ermesiydi. Pentagon ÜRDÜN'ün de Türkiye'ye PARA desteği sağladığını düşünmekte!
Katar ise şu anda Türkiye için çok önemli. Katar parası, resmi yolla Türkiye'ye giriyor. Son dönemde bu ilişki tavan yaptı.
İki ülke hiç olmadığı kadar yakın ve iç içe...
Katar, Türkiye ile ortak hareket ederek kendini de güçlü hissediyor. Türk askerinin Doha'da bulunması dünyayı rahatsız ediyor.
Arabistan, Türkiye ile iyi geçinirken ABD, Rusya ve İngiltere ile de yakın olmak zorunda. Aksi bir durum Arabistan için büyük bir sıkıntıya yol açar. Suudlar'ın da yanımızda olduğu düşünülüyor! Gizlice!
Şimdi Türkiye ekonomik açıdan güçlü. Ancak askeri konulardaki gücü net olarak bilinmiyor. İçindeki ABD'cileri atan ORDU haliyle korku veriyor. Eskiden GENELKURMAY koridorlarında konuşulanı anında duyanlar şimdi bilgi alamıyor. Sıkıntı bu! Türk askerinin Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzey tarafındaki operasyonları son derece başarılı. Pentagon bunu çok iyi bilmekte!
Buna rağmen Pentagon YPG üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak amacında. Ne zaman deneyecekler bilemem ama plan bu. YPG, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır ötesi birliği konumunda. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye sınırları içinde PKK'lı olarak savaşan teröristlerin tümü, şu anda ana dili gibi İngilizce konuşur hale geldi. Hepsi güçlü ve son derece eğitimli olarak YPG saflarında yer almaya başladı.
Bu da bilinen bir gerçek!
Eğer ABD, Türkiye'ye karşı YPG üzerinden umduğu dersi vermeyi başarırsa, Washington bölgenin tek gücü olur. Ancak ABD, YPG ile büyük bir hayal kırıklığına uğrarsa işte o zaman Ortadoğu, Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir Vietnam olur. GÜÇLÜ İHTİMAL DE BUDUR!
Bölgede karada kimse bizimle boy ölçüşemez.
Savaşı kimse istemez ama kaçınılmaz olduğu an ABD'nin kaybedeceği açıktır.
Bilirler... Tabii 100'ün üzerinde ülkede ÜSSÜ bulunan bir AKLIN bunu bilmemesi mümkün değil.
Zaten dertleri bize zarar vermek ve para akışını durdurmak. Tansiyonun olduğu yere kimse gelmez. Para da... Bunu denemek için çalışıyorlar. Amaç ORTADOĞU'da Türkiye'yi yanlarına almak. Almak için de zarar vermek isteyecekler. Ankara'yı sarsıp söz dinleyen ortak olarak görmek planlarının başında...
Askeri gerginlik ile askeri operasyon ile bütün dostlarımızı etrafımızdan uzak tutmak isteyeceklerdir.
EKONOMİ çöksün diye...
Dün binlerce DEAŞ'lı teröristin Afganistan'a götürülüp getirildiğini yazdım!
Türk askeri İDLİB'e giderken dün DEAŞ ortaya çıktı ve İDLİB'in güneydoğusuna saldırdı! 15 köyü aldı! En az!
Geçen gün yazdım ama isimlerini açıklamadığım 50 büyük işadamının en az 40'ı ANKARA'nın bir ders alması gerektiğini düşünmekte. Kimselerin duymadığı yerlerde son çare olarak bunu görüyorlar. İsimlerini şimdilik yazmasam da ne konuştukları bize kadar gelmekte... Türkiye böyle bir yer! Her şeye rağmen, herkese rağmen ayakta kalacak gücümüz fazlasıyla var. İnanın bunu en iyi PENTAGON biliyor... İçimizdeki yabancılar için söze gerek yok! Zamanı geldiğinde ittifakları ortaya çıkacaktır... Çok sürmez!
NOT: TÜRKİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ KURDUĞU AN Kİ MSE BURALARA GELEMEZ, AKLINDAN BİLE GEÇİREMEZ...
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- Ergün Diler
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