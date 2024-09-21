Ergün Diler

GELİN bugün içeriden CHP'den AK PARTİ'den başlayıp Amerika'ya oradaki ana ekol'e uzanalım. Sonra yine Ankara'ya park ederiz... Ve belki yaşananlar ile olacak olanları çözeriz!

Ekrem İmamoğlu, önceki gün parti içindeki tartışmalara tepki göstererek, "Zaman önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır.

Zaman hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir.

Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir" dedi.

Ekrem Bey önüne çıkacak zorlukları ve oluşan BAŞKA seçenekleri gördüğü için böyle konuşuyordu.

Açalım...

Kemal Bey, Ekrem Bey'in büyük katkısıyla tasfiye edildi.

ANLAŞMA GEREĞİ Özgür Bey GENEL BAŞKAN oluyor, Tayyip Bey'den sonra CUMHURBAŞKALIĞI için de İmamoğlu'na destek sözü veriyordu. Burada hesaplar içinde olmayan, düşünülmeyen ancak ANKARA'da sanıldığından daha fazla arkasında güç bulacak bir isim vardı. O da MANSUR YAVAŞ'tı. Başkan Erdoğan'ın BEŞTEPE'deki serüvenini belirleyecek olan yine Erdoğan'dı. Erdoğan sonrası için ise AK PARTİ'de de CHP'de de hesaplar yapılmaktaydı. CHP'deki gidişatı bozacak, dengeleri sarsacak isim Mansur Bey olacaktı.

Arkasında DEVLETİN desteğini de bulacaktı. İmamoğlu'nun takılmaları, düşmeleri, oyun dışı kalmaları hep ona yazacaktı.

Yazın bir kenara...

Bizdeki bu sürecin nasıl ilerleyeceğinin Amerika'da seçimleri kimin kazanacağıyla çok ilgisi vardı. HİNDİSTAN yeni merkez olacaksa, yeni ÇİN olacaksa KAMALA HARRİS seçimi bir şekilde kazanacaktı.

Bu TÜRKİYE'nin dengelerinin sarsılması demekti. Trump da favoriydi. Şansı fazlaydı.

Sık sık yazdığım gibi Trump ile Macron'a bayılıyorum.

KÜRESEL DENGELERİ draje draje söyleyebiliyorlar. Trump da geçen gün önemli bir çıkışa imza attı. ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Trump, seçimi kazanamadığı takdirde bunun suçunun Yahudiler'de olacağını iddia ederek "ABD'deki Yahudilerin yüzde 60'ının düşmana oy verdiğini" söyledi. Washington'da düzenlenen İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) Konferansı'nda konuşan Trump, "Seçimi kazanamazsam İSRAİL 2 yıl içinde yok olacak" dedi.

Burada ne demek istedi? Ona bakalım Türkiye'ye gelelim...

Başkan Erdoğan, BUSH ve TRUMP ile iyi çalıştı. Obama ile GEZİ ve 17-25 ARALIK'ı yaşadı. Biden ile istediği ritmi yakalayamadı. Mümkün de değildi bu. KAMALA HARRIS kazanırsa, ara daha da açılacaktı. Çünkü Amerika içinde Obama-Biden-Harris'in dayandığı EKOL'ün kalbinde GERMENLER-DİJİTALTEKNOLOJİ BARONLARI ve SEFARADLAR vardı. Bu ÜÇGENİN en önemli ayaklarından biri SEFARADLAR'dı. Trump da bunların kendisini istemediğini sevmediğini bildiği için SEÇİM ÖNCESİ nüfuslarından çok nüfuzlarına gönderme yapıyordu. Amerika içindeki bu MÜCADELE, ÇİN'in de nasıl şekilleneceğini yenileneceğini değişeceğini haber verecekti.

Tıpkı TÜRKİYE'de yaşanacaklar gibi... BU ÜÇLÜ yan yana omuz omuza verip İNGİLİZLER'i karşıda tutuyordu. ÇİN'e yaptıkları gibi... Başkan Erdoğan ve Türkiye de bu ÜÇLÜ'den GEZİ ile 17-25 ile ayrılıyordu. Ve yollar bir daha hiç birleşmiyordu birleşmeyecekti.

F-16'lardan F-35'lere oradan da PKK/YPG'ye kadar olan eksende devamlı olarak Başkan Biden ile Amerika'nın bu tarafı ile sürtüşme yaşanmaktaydı.

Çıkarlar noktasında ortak bir nokta bulunmuyordu. Bu da tansiyonun yükselmesi anlamına geliyordu. Başkan Erdoğan sonrası dönemde de, KÜRESEL DENGENİN alacağı şekil içeride belirleyici olacaktı. Bundan kaçış yoktu.

ÖZGÜR ÖZEL, İmamoğlu'nun saf dışı kalmasından sonra önüne gelecek fırsatlar için uykuya dalarken, Mansur Bey de bu ÜÇLÜ'den uzakta tutularak Erdoğan sonrası için hazırlanmaktaydı.

GERMENLER DİJİTALCİLER SEFERADLAR doğal olarak nasıl Başkan Erdoğan'ı istemiyorlarsa Mansur Bey'i de istemeyeceklerdi.

Bu CHP içinde de ÇATIŞMAYI kaçınılmaz olarak ön sıralara taşıyacaktı. Bu çatışma 15 TEMMUZ'da temelleri atılan YENİ DEVLETİN kendisini koruma refleksi olarak da görülebilirdi. 15 Temmuz'u yaşayan TÜRK DEVLETİ, BAŞKAN ERDOĞAN günün birinde bıraktığı zaman yerine Biden EKOL'üne yakın bir CHP'liye yer açmazdı. Açmak istemezdi. Doğu Perinçek bunu "CHP kazansa da bu ülkenin askeri polisi iktidarı onlara vermez" sözleriyle açıklıyordu.

Kamala Harris kazanırsa HİNDİSTAN yazdıklarımın da ötesinde bir anlam taşıyacak ve KÜRESEL DENKLEMİN ANA ÜSSÜ olacaktı. Türkiye burada yer almayacaktı. BATI'yı tümden kollarının altına alan Amerika, ÇİN'i modifiye ederek YÜZYILLIK yeni oyunu sahneye koyacaktı. Sadece Amerika değil, Çin de Avrupa da İngiltere de Türkiye de değişmek zorunda kalacaktı. Bizler sadece SONUÇLARLA ilgilendiğimiz için NEDENLERİ görmüyorduk devamlı ıskalıyorduk!

Yıllar önce bir BAKANA "Ne olur üniversiteleri ıslah edin. Siyasete kurban etmeyelim. Yapay zeka diye bir gerçek var sırtımızı dönmeyelim" demiştim.

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, Stanford Üniversitesi'nde "İnsanların neyin geldiğinden haberi bile yok. 2 yıl içinde insanları şoke edecek gelişmeler yaşanacak" dedi. Bu konuşma YOUTUBE'a düştü. Ancak silindi. Şimdi tekrar sahneye konuldu! YAPAY ZEKA bile DENGENİN AMERİKA ile ÇİN arasında tesis edildiğini gösteriyordu. Başkan Erdoğan ülkenin son 20 yılına damga vurdu. Hala tek liderdi, rakipsizdi. BEŞTEPE'den ne zaman gideceğine elbette kendisi karar verecekti. Ancak uzun süre kalması için de DEĞİŞİM şarttı. Bu da görülmeliydi. Biden gelir gelmez BERAT BEY bırakmak zorunda kalıyordu.

Kamala Harris gelirse fırtına çok daha büyük olacaktı.

NET! Yeni dünya kurulacaktı!

NET! Trump'ın YAHUDİLER üzerinden SEFARADLARI eleştirmesi boşuna değildi.

KAYBETMEYİ onlarla yan yana getiriyordu! Bu güç, burada BAŞKAN ERDOĞAN dışında tercihleri görmek isteyecekti.

Bu Başkan Erdoğan'ı değil ancak CHP'yi türbülansa sokacaktı. Mansur Yavaş Bey durduğu yer itibariyle MHP'ye dolayısıyla AK PARTİ'ye bir anlamda Erdoğan'a yakındı.

İmamoğlu ise bilmese de BU MEGA ÜÇLÜ'nün isteyeceği isimdi. Buradaki çatışmalar, yol kesmeler, ön almalar KÜRESEL MÜCADELENİN mevzileri olarak önümüze çıkacaktı. İçeride göreceğimiz her hamlenin dışarıda bir BÜYÜK karşılığı olacaktı.

Başkan Erdoğan da bu dengeleri en iyi bilen isim olarak kendi partisini DEĞİŞTİRECEKTİ.

TASFİYELERE imza atarak yürüyecekti.

Artık zaman daralıyordu.

Herkes değişecekti. İzleyin görün...