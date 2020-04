Gözlerini para bürüdü

CORONAVİRÜS'ÜN ekonomimize etkilerini silmek için birçok destek paketi ve yasal düzenleme devreye girerken, vatandaşın gelir kaybını önlemeye yönelik uygulamalar da yapılıyor. Bu uygulamaların bir kısmı kamu bankalarının eliyle oluyor. Ancak şu dönemde paraya ihtiyaç duyan ya da borcunu biraz erteletmek isteyen vatandaş, esnaf ve işadamı, yıllarca çalıştığı, para kazandırdığı özel bankalara ulaşamıyor. Ulaşanlar tokat gibi cevaplarla karşılaşıyor.

Bugüne kadar süslü reklamlarla vatandaşın parasını alan, türlü ürünlerini onlara kullandırıp faiz ve ücret geliri elde eden özel bankalar, aynı müşterilerine nedense zor günlerde sırtını çevirdi.



YAŞANANLAR YÜZ KIZARTICI

İki gündür gazetede telefonun başına geçip sizinle konuşuyorum. Anlatılanları not alıyorum ve gazetemizde yayınlıyoruz. Öyle olaylar anlatılıyor ki, sektör adına da utanç verici. Bankalar yıllardır kendilerine para kazandıran insanlara şimdi küçük istekleri için bile yüklü maliyetler çıkarıyor. Kredisini ertelemeye gideni önce reddediyorlar.

Reddedemedikleri olursa da onu 'yeni kazanç kapısı' görüp fırsatçılığa başlıyorlar.





YAŞA GÖRE UYGULAMA

Bankalar, vatandaşın işini görmemek için öyle bahaneler üretiyorlar ki, bunların içinde 'Sen yaşlısın' bile var.



İKİ KERE ZAM: Bir özel bankadan kredimi erteletmek istedim. Taksitim 700 TL idi. Bunu önce 850 TL'ye çıkardılar. Ardından üç ay sonra '1.750 TL daha ödeyeceksin' dediler.



HÂLÂ FAHİŞ FAİZ İSTİYOR: Bir özel bankadan durmadan mesaj geliyor. 'Yüzde 1.75'ten bireysel kredi verelim' diyor.



'YAŞIN ÇOK' DEDİLER: Bir bankaya gittim. Kredi borcumu düzenli ödüyorum ama ertelemek istedim. Bana 'Senin yaşın yüksek, borcunu ertelemeyiz' dediler.



3 BİN TL FAİZ: Kredi borcumu erteletmek için gittim. Aylık taksit 1.680 TL. Toplamda 5.040 TL tutacak olan üç taksit için Temmuz'da 8.100 TL istediler.



YETİM MAAŞIMI ALDILAR: Bir özel bankaya kredim var. Maaşımdan 430 lira kesiliyordu. Son ay maaşımın tamamını aldılar. Ben babamdan yetim maaşı alıyorum. Şimdi parasız kaldım.



7 BİN TL ALDILAR: Bankaya erteleme için gittim. 'MB'sının faizleri uygulanır' dediler. İşlemi yapmışlar, gelen mesajda gördüm. 40 bin liralık borç için 7 bin lira faiz yazmışlar. Vazgeçmek istedim, kabul etmediler.



GECE 01.00'DE ARAMIŞLAR: Bir bankaya erteleme için başvurdum. Cevap gelmeyince aradım. 'Sizi dün gece 01.05'te aradık, açmayınca talebi reddettik' dediler.



İKİ TAKSİT İSTEDİLER: Esnafım. 20 yıldır bir özel banka ile çalışıyorum. Hiçbir sorun çıkarmış değilim. Virüs yüzünden işlerim bozulunca kredi taksitime erteleme istedim. Benden fazladan iki taksit para istediler.



