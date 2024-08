TÜRK Devleti, Ortadoğu'da her türlü senaryoya hazır. A ve B planları yapılmış durumda. Senaryolar içinde en risklisi BÖLGESEL SAVAŞ çıkması. Bu savaşta Amerika-Avrupa İsrail'in yanında yer alırken Rusya ve Çin'in karşı blok olarak devreye gireceği belirtiliyor. En riskli senaryo üzerinde titizlikle çalışıldığı için bir NATO ülkesi olan Türkiye, BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKMAMASI için çok yoğun mekik diplomasisi yürütüyor. Türkiye, siyonist Netanyahu'nun Gazze'ye başlattığı soykırım ve gaddar saldırıları o günden bugüne çok dikkatle takip ediyor.

Başkan Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu ile 8 aydır her toplantıda, Ortadoğu'da olası her gelişmeye yönelik devamlı çalışıyor. Nitekim Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı her açıklama sıcak gelişmelere göre sürdürülüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na gelen Hakan Fidan, çok kritik zamanların yaşandığı bugünlerde Türkiye için büyük şans.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da hem İslam hem de Batı dünyasını çok iyi bilmesi kritik gelişmeler karşısında son derece önemli yaklaşımlar sağlıyor.

Yaşar Güler'in Genel Kurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na atanması da Ortadoğu'daki gelişmeler karşısında son derece önemli hamlelerin yapılmasına kapı aralıyor.

İran'ın İsrail'e misilleme yapması beklenirken Başkan Erdoğan Pazartesi günü yaptığı Kabine Toplantısı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklama Başkan Erdoğan ile güvenlik kadrosunun çok iyi analiz yaptığını gösteriyordu: "Malumunuz dün Tacisitsan'da Pamir Dağları'nda işgalcilere karşı yürüttüğü cihad sırasında şehit düşen Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu, Enver Paşa'nın şehadetinin 102. yıldönümüydü. Ömrü harp meydanlarında geçen, son nefesini savaş meydanında veren Türkİslam ittihadının büyük mücahidi Enver Paşa'yı bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum." Başkan Erdoğan bu ifade ile Emperyalist Batı'nın 100 yıl önce yaptıklarını hatırlattı, "Bugün de Ortadoğu'da, Müslüman dünyada oynanan oyunları biliyorum" mesajı verdi. Erdoğan ayrıca "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır aşıldı.

Netanyahu yönetiminin kural tanımaz tavrı bölgemizi krizle karşıya bıraktı.

Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Hamas'ın yapıcı politikasına rağmen Netanyahu yönetimi Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yolu deneyecek" dedi.

Başkan Erdoğan bu sözü ile siyonist Netanyahu'nun sinsi oyununu, onu destekleyen Amerika'nın kirli planlarının çok iyi analiz edildiğinin işareti oldu. İran'ın misilleme hazırlıklarını tamamladığı çok kritik bir süreçte Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Mısır'a gönderdi.

Bakan Hakan Fidan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Dışişleri Bakanı ile görüşmesine, özellikle de REFAH KAPISI'NDAN verdiği resme dikkatle bakılmalı. Önemli bir mesaj veriyor. Bakan Hakan Fidan, El Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretiyle ilgili X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fidan, El Ariş Limanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmaları Mısırlı yetkililerle birlikte incelediğini vurgulayarak, "Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumundadır. Fakat burada bulunma amacımız, Türkiye'nin yardımlarını konuşmak değil, Gazze'de yaşanan soykırımı dünya kamuoyunun dikkatine getirmektir" ifadesini kullandı. İsrail'in sınır kapısını kapatması, yardım konvoylarını hedef alması, insani yardım çalışanlarını katletmesi, hasta ve sivil tahliyelerini engellemesi ve binlerce kamyon yardım malzemesinin çürümesine sebep olmasının insanlığa karşı bir suç olduğunun altını çizen Fidan, bunun "sınırın öbür tarafında yürüttüğü soykırımının ilk aşaması" olduğunu kaydetti.

Fidan, "İsrail yönetiminin bu zulmüne dünya sessiz kalmayı bırakmalı, yardımların Gazze'ye engelsiz ve kesintisiz ulaştırılması için daha fazla çaba göstermelidir." değerlendirmesini yaptı. Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin devletiyle, vatandaşıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla sonuna kadar Filistin halkının yanında duracağını, ahlaki ve insani vazifesini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Hakan Fidan'ın Mısır'dan verdiği resim, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ve aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği konu bir bütün halinde değerlendirilince Türkiye'nin her türlü senaryoya hazır olduğu ortaya çıkıyor. MHP Lideri Bahçeli, çok tecrübeli bir devlet ve siyaset adamı.

Dünya olaylarını çok iyi okuyor. Bahçeli önemli bir gelişmeyi dile getirdi: Kudüs Paktı çağrısı: Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır girişimde bulunmalı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Ortadoğu'da barış ve istikrarı sağlamak amacıyla bir "Kudüs Paktı" kurulması çağrısında bulundu. Bahçeli, bu ittifakın Türkiye öncülüğünde, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte oluşturulmasının önemine dikkat çekti.



SONUÇ: Türkiye, İran'ın misillemesinin ardından meydana gelecek olası gelişmeleri detaylarına kadar analiz etti. Her türlü senaryoya hazır. Başkan Erdoğan, "Bölgesel savaş" çıkmaması için tüm temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, savaşın bölgeye yayılmaması için de ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. NOKTA.