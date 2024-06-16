MUHAKKAK dikkatinizi çekmiştir.

İtalya ve İspanya Türkiye'ye yaklaştı. İtalya Başbakanı Meloni ve İspanya Başbakanı Sanchez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdıkça daha çok seviyor. Türkiye ile daha yakından ilgileniyor. Özellikle Erdoğan, Meloni ve Sanchez, AKDENİZ ülkeleri olarak BARIŞ ÜÇGENİ oluşturuyor. Başkan Erdoğan, Meloni ve Sanchez ile birlikteliği ilmek ilmek örerken, Avrupa Birliği HASTA ADAM POZİSYONA DÜŞTÜ.

Avrupa Faşizme kayarken, adeta 1930- 1940'lı yılları hatırlatıyor. Bu Avrupa, unutmayalım 1930'lu yıllarda HİTLER'İ, MUSSOLİNİ'yi çıkarmıştı. Avrupa faşizme kayarken, Türkiye DEMOKRAT yapısını tahkim ediyor. Faşizme kayan Avrupa'nın Türkiye'de demokrasi, insan hakları, özgürlük laflarını artık çöp tenekesine atıyoruz. Başkan Erdoğan'ın sadece iki konuda gösterdiği BARIŞ ADAMLIĞI, Avrupa'ya kapak olsun...

1) Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için gösterdiği çabalar, İstanbul'da son anda İngilizler'in havaya uçurduğu barış masasının dağıtılması bir ders niteliğindedir.

2) Siyonist Netanyahu'nun masum Filistinli kardeşlerimize vahşetini, soykırımını önlemek için, İNSANLIK DERSİ veriyor... Başkan Erdoğan İNSANLIK DERSİ verirken, HASTA ADAM AVRUPA ne yapıyordu. Dili vardı konuşmuyordu, kulağı vardı duymuyordu. Gözü vardı görmüyordu... İNSANLIKLARI BİTMİŞTİ.

Avrupa Birliği HASTA ADAM durumuna düşerken, Başkan Erdoğan, AB'nin iki en önemli ülkesi İspanya ve İtalya'ya gidiyordu.

AB'den soğumuş Meloni ve Sanchez, Başkan Erdoğan'a daha çok sarılıyordu.

Başkan Erdoğan, Türk ve İspanyol liderleriyle buluştuğu ve Türkiye'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de katıldığı toplantıda AB üyeliğimize İspanya hariç taş koyanlara çok iyi ders veren bir konuşma yaptı: "Türkiye ve İspanya birbirine güvenen ve özel ilişkileri olan, dost ülkelerdir.

Avrupa Birliği'ne yönelik samimi adımlarımız, salt kendi çıkarını düşünen birtakım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor.

AP seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve endişeyle izlenen aşırı sağın yükselişi bu durumu körükleyecek. Katı vize uygulamaları, gümrük birliği anlaşmasının yenilenememesi durumları da mevcut.

İspanya'nın bize verdiği samimi desteğe müteşekkirim. Bu olumlu adımların artarak devam edeceğin inanıyorum.''



NEREDEN NEREYE?

100 yıl, devletlerin yaşam sürecinde asırların uzunluğu, insan yaşamındaki saatlerin uzunluğu kadar. Öyle sanıldığı kadar da uzun bir süre değil. Bir asır önce Türk-Osmanlı devleti için haçlı siyonistleri bizim için "Hasta Adam" tanımlaması yapıyorlardı. 100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti sapasağlam kalktı.

Başkan Erdoğan liderliğinde, Avrasya'nın parlayan yıldızı... Dünyanın 16. "Büyük" ve "Önemli" devleti... AVRUPA nereye geldi? HASTA ADAM. Yeni bir hayat öpücüğü, yeni bir elektroşok beklemek durumundalar. Zaman içinde keser de, sapı da döndü. Hasta adam olmak sırası bu lafı üreten Avrupa'ya geldi. Tedaviye ihtiyaçları var. Dağılabilirler... Kıta Avrupa'nın yeraltı kaynakları bitmiş tükenmiş durumda. İkinci Dünya Savaşı sonrası sömürgecilik kavramı son bulduğundan, Avrupa'ya dünyanın her yerindeki sömürgelerden akan para ve zenginlik de son buldu. Son birkaç asırdır sömürülmüş ve yaşamları ellerinden alınmış insanların ahıyla gelen zenginlik de bitti.

AB seçimleri, üye devletlerin AB içindeki göreceli etkisini de etkileyecek. Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron'un maruz kaldığı ezici seçim yenilgisi ve gelecek ay yapılacak erken seçimlerden sonra aşırı sağın önderliğindeki bir hükümetin olasılığı, Fransa'nın AB düzeyindeki etkisini zayıflatacak. Aşırı Hıristiyan partiler Avrupa'yı sarsmaya devam edecek...



SONUÇ: AVRUPA BİRLİĞİ FAŞİZME KAYIYOR. TÜRKİYE, DEMOKRAT BİR ÜLKE. HASTA ADAM AVRUPA'YA DERS VEREN HAMLELER YAPIYOR. SİYONİST NETANYAHU'NUN VAHŞETİNE KARŞI İNSANLIK DERSİ VEREN, KÜRESEL VİCDANI CANLANDIRAN BAŞKAN ERDOĞAN/TÜRKİYE, ARTIK HASTA ADAM AVRUPA'YA YOL GÖSTEREBİLİR. AVRUPA'NIN ENERJİ VANALARI ERDOĞAN'IN ELİNDE. ARTIK,

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYE OLMASINA İHTİYAÇ KALMADI. ANKARA KRİTERLERİ YENİ DÜNYANIN YOL HARİTASINDA BAŞROL OYNAYACAKTIR. 500 MİLYONLUK 7 DEVLET-BİR MİLLET, TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ YENİ BİR GÜNEŞ OLARAK PARLAMAKTADIR.