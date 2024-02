ANKARA ÇANKAYA OLALI BÖYLE BİR SİYASİ PAZARLIK GÖRMEDİ. CHP'nin KUPON Belediye olarak görülen Ankara Çankaya'da bekleyiş devam ediyor. Geçen Cuma günü yapılan Parti Meclisi'nde anlaşma olmadığı için Çankaya sonraki haftaya bırakılmıştı.

KUPON Belediyelerin paylaşımda anlaşma olmadığından CHP Parti Meclisi, 12 Şubat Pazartesi gününe ertelendi. Bu ertelemede CHP-HDP/ DEM arasında yapılan İstanbul pazarlığının da bitmemesinin de rolü bulunuyor. CHP Çankaya Belediye Başkan Adaylığı için 24 aday belediye başkanlığı için başvuru yapmışken, 3 ismin çekişmesi sert gelişmelere yol açtı. EVET. ÜÇ BAŞLI CHP'DE ÇANKAYA HALA paylaşılamadı.

ÇANKAYA için Eşbaşkanlar Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları gırtlak gırtlağa mücadele ediyor. CHP'lilerin paylaşım kavgaları yüzünden ANKARA ÇANKAYA OLALI BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİ.

SON OLAYDAN BAŞLAYALIM.

Çankaya Beledıye Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu, CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'yi isterken, Özgür Özel de avukatı- Parti Meclisi üyesi Hüseyin Can Güner için bastırıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'ndan adaylık için ayrılan Bekir Ödemiş'i istiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da mevcut Başkan Alper Taşdelen'ı ısrarla desteklerken, sağ kolu Eren Erdem'in Özgür Özel'in adamı Hüseyin Can Güner'in aleyhinde konuşunca, ortalık tam karıştı. Güner, isim vermeden Erdem'e çok sert bindirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı Eren Erdem, bır türlü açıklanamayan Çankaya Belediye Başkan adaylığıyla ilgili iddiada bulunmuştu.

Hüseyin Can Güner'in CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Eren Erdem, "Sırf kişisel yakınlıktan ötürü, Çankaya'da aday adaylarının iradesi, örgütün ve partililerin iradesi hiçe sayılıyor" iddiasında bulunmuştu.

Eren Erdem'in bu paylaşımına Hüseyin Can Güner isim vermeden çok sert bindirerek, "Geçmişi belirsiz, kirli bazı isimler tarafından yürütülen sistematik saldırılara bugüne kadar yanıt vermedim. Kişiliği, kimliği, mesleği, geçmişi belli olmayan, AJAN KILIKLI SAHTEKARLARA inat bundan sonra da doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğim" suçlamasında bulundu.

Güner, devamında "CHP'nin Gençlik Kollarında yetişmiş, partimde birçok kademede görev almış, parti ahlakını edinmiş ve hiç çiğnememiş biri olarak, 'Ajan kılıklı sahtekarlara inat...', partimde edindiğim her dostluğu, yoldaşlığı önemsedim. Siyasete Veli Ağbaba ile başlamadım, ama iyi ki Veli Ağbaba ile tanıştım ve onlarca/yüzlerce partilimiz gibi onunla da yol yürüdüm. Bunu hiçbir menfaat, çıkar ilişkisi ya da beklenti ile yapmadım. Bundan sonra da hiçbir beklenti ile yapmayacağım" ifadesini kullandı.

Alper Taşdelen'in yeniden aday gösterilmeyeceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor. Gül Çiftçi ile Hüseyin Can Güner, adaylık için adları öne çıkan isimler.

Ancak "Eğer MYK üyelerine adaylık yolu açılırsa, başka MYK üyelerine de bu yol açılır" gerekçesiyle, kulislerde Çiftçi ve Güner'e karşı üçe bölünmüş CHP'de tartışmalar sürüyor.

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel anlaşamadıkları takdirde, "Sürpriz bir isim aday gösterilebilir.

Mesela bir Ankara milletvekili de aday olabilir" yorumları yapılıyor. Bu ismin de Ankara Milletvekili Murat Emir olduğu fısıldanıyor.

SONUÇ

Özel'in adamı Güner'in çok sert bindirmesine Kılıçdaroğlu'nun adamı Eren Erdem'in vereceği cevabı, Çankaya Krizi'nin kanatlar arasında birbirlerinin ayaklarını kaydırmaya kadar yol açacağı konuşuluyor.

Geçen hafta, HDPDEM Parti ile seçim iş birliği görüşmeleri henüz tamamlanmadığı için CHP'nin İstanbul Esenyurt ve Adalar'da aday açıklaması Cuma'ya bırakılmıştı.

Kandil eşkıyalarının Başak Demirtaş'ı tehditle adaylıktan vazgeçirmesi sonrası, HDP-DEM, İstanbul adayı cumartesi açıklayacağından pazarlıklar hızlandı.

İmamoğlu DEM'in desteğini almak için çıldırıyor. Örtülü taviz vermenin yollarını arıyor.