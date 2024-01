CHP'DE Cuma günü yapılan MYK ve Parti Meclisi toplantıları Ekrem'ciler ile Özgür'cülerin birbirini çelmelediği, tehditlerin havada uçuştuğu tam bir meydan savaşına sahne oldu. KUPON BELEDİYELER HARİÇ, adaylar kıran kırana belirlenebildi. Öyle olaylar oldu ki, her biri film ve dizi olacak özellikteydi.



Düşünebiliyor musunuz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin elinde olan KUPON BELEDİYELER İzmir, Çankaya, Karşıyaka, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde aday belirlemek üzere Parti Meclisi'nden (PM) yetki istedi. Bu talebi reddedildi...

Ardından Parti Meclisi, Şişli adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun bürokratı Resul Emrah Şahan'ı aday yaptı. Antalya adayı Muhittin Böcek oylamasında, Parti Meclisi karpuz gibi ikiye bölündü.

Üyelerinin 32'si "Evet" derken, 30'u "HAYIR" oyu kullandı. Böcek devre dışı kalmaktan son anda kurtuldu.



Daha neler yaşandı neler?

CHP'de tartışmalar yüzünden MYK ancak 19.15'te bitti. Ardından 20.00'de başlayan Parti Meclisi, sabaha kadar savaştı. Toplantı sırasında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan adaylıktan çekildi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de CHP'den istifa etti.

MYK Toplantı sırasında dört dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğini söyledi. Toplantı sırasında Hatay ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile birlikte Antalya'nın Konyaaltı ve Mersin'in Mezitli ilçesinde gösterilen adayların da yeniden değerlendirmeye alınacağına yönelik bilgiler kulislere yayıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'de tepkiyle karşılanırken, Tekirdağ'da da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Candan Yüceer'in aday gösterilmesine tepki göstermiş ve bağımsız aday olabileceğinin sinyalini vermişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istediği aday eski İyi Partili Mesut Özarslan Mamak'tan aday gösterilmedi.

Yavaş, bunun üzerine Özarslan'ı başdanışmanlık görevine getirdi. Yavaş uğraştı, didindi Gölbaşı'nda eski MHP'li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Polatlı'da da MHP'den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı, Kızılcahamam'da 2014-2019 dönemi MHP Belediye Başkanı Coşkun Ünal, Beypazarı'da eski MHP Belediye Başkan Adayı Özgür Kasap ve Kalecik'te eski İYİ Parti İlçe Başkanı Satılmış'ı listeye zorlukla aldırdı.



SONUÇ: Düşünebiliyor musunuz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi'nde karşılığı yok. Sürekli tatil yapan ve İstanbul hariç her konuyla ilgilenen Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresine, "Özgür Özel'in son çırpınışları" dediği kulislere yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu, ondan randevu istedi.

Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Tek planı var.

O da seçim sonrası hem Özel'i hem de İmamoğlu'nu saf dışı bırakmak.

Bu konuda akıl almaz planlar yaptığı da kulislerin dillendirdiği bir senaryo.

O kadar çok toplantı yapıyormuş ki, ne mutfağına uğrayabiliyormuş ne de ailesiyle görüşebiliyormuş!

CHP SEÇMENLERİNE SABIR DİLİYORUM.