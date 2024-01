SİYASETİ sembollerin güzelleştirdiğini, heyecanlandırdığı, çok sevildiğinde dilden dile dolaştığı bir gerçektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan yeni "Haydi yeni zafere" marşının da sözleri gerçekten güzel ve anlamlı. Fenerbahçe taraftarının maçlarda severek söylediği 'Çubuklu Asalet' marşının yazar ve bestecisi gazeteci Murat Kaya, Başkan Erdoğan için yeni bir marş yazdı. Bu özel şarkının bir bölümü şöyle:



Bir aşk oldun işledin

Millet gönlüne

Ülken için kükredin

Dünya üstüne Türkiye'nin makus o talihine

Yeni umut getirdin ey şanlı adam

***



Hizmetine şahittir

Bu ehli vatan

Refahı baki kıldın

Güldü Müslüman

İlerle dönme sakın

Kutlu yolundan

Ne mutlu seni bilen

Başkan Erdoğan



***

Türkiye'nin umudu

Solmayan

Milletinin gururu

Korkmayan

Durmak yok yola devam

Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Dik duran Recep Tayyip Erdoğan

Can olan Recep Tayyip Erdoğan

Her zaman

Bağıralım birlikte

Erdoğan

Çünkü seninle güzel

TÜRKİYE



Evet 21 yıldır iktidarda olan Başkan Erdoğan'la güzel Türkiye... Yerel seçim maratonu giderek hız kazanıyor.

Başkan Erdoğan, Büyükşehir adaylarını etkili lansmanlarla tanıtıyor. BÜYÜK ANKARA için yola çıkardığı Turgut Altınok ve ilçe başkanları da görkemli şekilde tanıtıldı.

Ankara'da parola ALTI OK DEĞİL ALTINOK. Turgut Altınok, Ankara'nın evladı. Ankara'yı altın değerli eser ve hizmetler için yola çıktı. 2003 yılında temeli atılan ve Cumhuriyetin 100. yılında açılması planlanan Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Altınok'un en büyük çalışmalarından bir tanesi. Atakule'yi 3'e katlayacak Kule'nin 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yapımı yılan hikâyesine dönen Kule'nin inşaatı Altınok tarafından tekrar başlatıldı. Keçiören'deki sosyal hayatın canlanması amacıyla özel bir projelendirme aşamasından geçen Kule, insan merkezli hizmet veren proje olarak da adından sıkça söz ettirecek Ovacık Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük Lavanta ve Gül Bahçesi içerisine Nilüfer Havuzu inşa etti. Havuz, içerisinde bulunan Koi balıkları ile Keçiören'li vatandaşlara doğayla baş başa vakit geçirmek için otantik bir ortam sunuyor.

İlçede bulunan Kösrelik Köyü'ndeki gölet etrafına Kösrelik Göleti Mesire Alanı yapıldı. Bunun yanı sıra Keçiörenlilerin yaz aylarında vakit geçirebileceği birçok park bahçe yaptı. Gençler için geniş kaynakların bulunduğu kütüphaneler açtı. Ayvalı, Aşağı Eğlence, Etlik, İncirli, Esertepe mahallelerinin ve Hacıkadın Vadisi'nin Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı İmar Planı devam ediyor.

Projenin tamamlanması ile birlikte gecekonduların ve çarpık yapılaşmaların görüntüsü ortadan kalkarak daha modern ve yaşanılabilir bir yerleşim alanı oluşturulacak. Ankara ulaşım dosyasını Turgut Altınok, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile beraber planlanan raylı sistem projelerinin bir kısmını ilan etti. BÜYÜK ANKARA geliyor...



SONUÇ: Turgut Altınok'un Türkiye yüzyıla yakışan Ankara projelerine göre YENİ RAYLI SİSTEMLERLE ANKARA'yı örecek. Sadece ulaşım mı?

Kentin altyapı sorunları da ele alınacak.

NEFES alan bir Ankara Altınok'la gelecek. 5 yıl boyunca Ankara kaderine bırakıldı. Altınok'la birlikte her şey düzelecek.