TÜRKİYE'NİN özellikle son dönemdeki etkin dış siyaseti birilerini bir hayli rahatsız etmiş durumda. Çünkü Ortadoğu ve özellikle Kuzey Afrika'da istedikleri planları gerçekleştiremiyorlar. O nedenle hedef oluyoruz. Maalesef Cuma gecesi de bunu gördük, yaşadık. Vatanımız ve milletimiz için canını veren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemizi sürdüren kahraman asker ve polislerimizi Allah korusun. Sözün bittiği yerdeyiz.

Türkiyemiz'i yasa boğan hain terör saldırıların arkasında aparatları PKK-PYD'yi tetikçi olarak kullanan DERİN AMERİKA'nın olduğu bir gerçek.

Bugün, daha çok Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren PKK terör örgütünün ABD'nin paralı uşağı olduğunu, ABD'nin emperyalist amaçları için kullandığı bir maşa olduğunu herkes görüyor. Aralık ayının sonlarında, 12 askerimizi şehit verdiğimiz kalleş PKK saldırılarında da aynı derin güçler vardı. Güvenlik uzmanları, saldırının Aralık sonundaki saldırıların devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Birkaç gün önce Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekâtı için, "Bunun ilk adımları 2017'de atıldı. Taburlar Irak'ın kuzeyine girerek üs bölgeleri oluşturdu.

Esas operasyonlar 2019'da başladı. Terör örgütünün bölgede yerleşik hale gelmesinin önü üs bölgeleriyle engelleniyor.

Mağaraların içerisine telli haberleşme sistemleri bile kurmuşlar. Mağaralarda 6-9 aylık yiyecek ve mühimmat stoklamışlar. Her yeri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklamışlar" dedi. Evet, orada olacağız. Çünkü ülkemiz, SINIR ÖTESİNDEN başlıyor.

TÜRKİYE büyüyor, güçleniyor.

Bölgede etkin hale geldikçe, Derin Amerika devreye giriyor. Derin ABD aparatı PPK-YPG'nin aralık saldırısından, birkaç gün önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Corella'nın Suriye Kamışlı'da teröristleri ziyaret ettiğini biliyoruz.

ABD, artık bölgede eskisi kadar etkin değil. Çapulculara devlet kurdurma vaadi ile ortak bir noktada ilerliyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ asla bir terörist devlete izin vermeyecek.

Bunu Washington da biliyor.

Onlar bu kirli adımlarla, Türkiye'yi yönetebilecekleri ortam yaratmak istiyorlar. Boşuna çabalıyorlar.

Efsane Albay Mithat Işık "Batılı güçler, Türkiye'nin bölgede aldığı inisiyatiften rahatsız. Ordumuz bu yıl, her kış boşalttığı geçici üs bölgelerinden çekilmeme kararı aldı.

Terör cephesi, kar ve tipiyi fırsat olarak gördü. koalisyondan eğitim, silah, cephane ve teçhizat alan teröristlere kesintisiz uydu desteği sağlanıyor. Uydudan verilen koordinat ile Zap, Hakurk, Gara, Metina'daki üs bölgelerine sızıyorlar. Aldıkları talimat ve uydu verileri ışığında saldırıyorlar" dedi. Evet son saldırıda da bu kirli desteğin olduğunu anlıyoruz.

Washington'ın olduğu her yerde kan ve gözyaşı var. Bu 100 yıldır böyle.

ABD'nin demokrasi anlayışı, "Ben ne dersem o demokrasidir" saçmalığıdır.

Bunu kabul etmiyoruz.



SONUÇ: TÜRKİYE'yi böyle saldırılarla yıldırıcaklarını düşünüyorlar. ASLA BU OLMAYACAK. Türkiye Yüzyılı, asla geri adım atılmayacağı dönemi işaret ediyor. Tüm kirli ittifaklara rağmen Türkiye özellikle bölgesinde EN ÖNEMLİ AKTÖR olmaya devam edecek. Türkiye'nin GAZZE konusundaki dik duruşu da saldırıların derinliklerinde yatan planlardan biridir. BAŞKAN ERDOĞAN liderliğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın çok önemli işlere imza atıyor, atmaya da devam edecek. DERİN Amerika'nın tüm kirli planlarını bozduk yine bozacağız...