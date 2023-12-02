Genel seçimlerden bu yana birbirlerine devamlı laf çakan, sosyal medya üzerinden birbirlerini suçlayan, özellikle de CHP medyasınca acımasızca suçlanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel buluştu. Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği (ittifak demiyorlar) yapılması görüşüldü. Akşener, CHP'nin işbirliği önerisini pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda görüşeceğini açıkladı. Görüşmeden çıkan ilk sonuca göre, pazarlık için ilk işaret verilmiş oldu. Pazarlığın zemini İP GİK'in vereceği karar sonrası şekillenecek. Görüşmenin ardından basından soru almayan iki genel başkan, detay vermekten çekindi. Çünkü, soru sorulabilseydi Akşener çok zor durumda kalabilirdi. Görüşme öncesi Özel'in, kendisini Genel Başkan seçtiren Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve taktikler aldığı belirtiliyor. Basın toplantısında Özel'in aralarındaki soğukluğu giderme çabası dikkati çekti. Özel'in Akşener'e uzattığı ilk havuç GENEL BAŞKANIMIZ sözüdür. CHP ile İP genel başkanlarının genel seçim sonrası ilk kez buluşması sonrası, akıllarda ilk soru, Akşener'in yine masaya oturup oturmayacağı oldu. İP GİK, pazartesi günü nasıl bir karar alabilir?

1) Ankara-İstanbul'da İP aday çıkarmasın ama karşılığında Ankara ve İstanbul'da mali ve yatırım imkanları çok yüksek ilçelerde işbirliği yapalım. (Örnek Ankara'da Gölbaşı, Etimesgut, Keçiören, Polatlı'da İP adayını CHP desteklesin.

2) İzmir'de İP adayını CHP desteklesin. (İP adayı ve GİK üyesi Ümit Özlale, asla çekilmem. Çekilmem istenirse İP'den istifa ederim resti çekmişti)

3) 'Tüm şehirlerde aday çıkaralım' kararını değiştirmeyelim. Ankara ve İstanbul'da adayı açıklayalım. Böyle bir karar milletvekili istifalarını getirecek. Örneğin Ankara Milletvekili Yüksel Aslan ve 8 arkadaşı istifa edebilir.

İP'te GIK üyelerine bakarsak, çıkacak karar hakkında öngürülerimiz var. Özgül ağırlığı olan iki isim Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu. CHP ile işbirliğine kesin karşı olanlar: Buğra Kavuncu, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale, Kürşad Zorlu, Sedat Aksakallı. Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmama düşüncesinde olanlar, Turhan Çömez, Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır (partiden henüz atılmadı), Ahmet Zeki Üçok. Ortada olanlar Oktay Vural, Ayfer Yıkmaz, Ece Güner, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Yetkin Öztürk, Ali Gökdemir, Erol Karapınar, İmren Tüfekçi, Orkun Kanber, Ayşen kurt, Emin Yetim, Raşit Emir Sürer, İrem Yaman, Fatih Koca, Berna Sukas, Rıdvan Yalçın, Ali Demir, Alparsan Yüce, Tamer Demirer, Selcan Hamşioğlu, Dursun Çolak, Naci Cinisli, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Kuleyn, Cumali Durmuş, Sevinç Çağlayan, Mehmet Aslan, Cem Özdemir, Hayrettin Nuhoğlu, Ayşe Sucu, Hüseyin Özlik, Veysel Gündoğan.

SONUÇ

Siyasette, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak masadan kalkması, ardından dönmesini gördük. İP GİK'ten PAZARLIK MI? İŞBİRLİĞİNE KESİN KARŞI MI kararı çıkacak? Siyasette rahmetli Demirel'in dediği gibi 24 saat uzun zamandır. Pazartesi gününe kadar, arka kapılarda çok görüşme olacak. İP GİK'in alacağı karar, CHP Genel Başkanlığı'na hazırlanan Ekrem İmamoğlu için hayati durum.

Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i kafaya almak için siyasi-iktisadi-diplomatik kanalları kullanacaktır.

Meral Akşener'in kararını, sadece iç siyaset değil, daha çok dış siyaset kanalları (Amerika-Avrupa) belirleyecek diye öngörüyorum.