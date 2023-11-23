SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Bursa nereye koşuyor
BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

23 Kasım 2023, Perşembe

HABERİ
SESLİ DİNLE

Bursa nereye koşuyor

Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticilerinden oluşan ekibimizle il buluşmaları çerçevesinde Evliyalar, kültür, tarih ve sanatla öne çıkan yeşil Bursa'dayız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kentin tarihi dokusuna dokunuş yöntemi ve maziden atiye vizyon projeleri Bursa'yı bir başka yapmış. Turkuvaz Medya yazarları olarak Bursa'nın vizyon yatırımlarını bir bir dinledik Başkan Aktaş'tan.
Sonra, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa ile adı özdeşleşmiş olan Bursa ipeğinin tarihi serüvenine sahne olan İpek Atölyesi, Umurbey İpek Üretim Merkezi, Zindan Kapı Müzesi, Mevlevihane, Ulucami ve Koza Han'ı ziyaret ettik. Hanlar Bölgesi projesi hayran bıraktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tatlı diliyle, kendisinin kentteki en değerli ve vizyon projelerinden biri olan Hanlar Bölgesi'nde heyecanla anlattı yaptıklarını ve yapacaklarını...

Bursa, Devlet-i Aliye Osmaniye'nin ilk başkenti. Ulu çınarının altında Osman Gazi ve Orhan Gazi ile diğer padişahların yattığı yer. Ulu Camii'nde bir Cuma vakti. Emir Sultan'da bir Fatiha, Emir Hanı'nda bir yudum çaydı. Artık daha fazlası var. Başkan Alinur Aktaş'ın kentin tarihi dokusuna dokunuş yöntemi ve maziden atiye vizyon projeleri Bursa'yı bir başka yapmış. BURSA EMİN ELLERDE...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Gizli plan 19 Kasım 2023, Pazar Dip dalgaları 18 Kasım 2023, Cumartesi Erzurum'un çehresini değiştiren başkan 16 Kasım 2023, Perşembe Kazan kaynıyor 12 Kasım 2023, Pazar
Nescafe 3ü1 Arada ulusal promosyonunda ilk ayın kazananları belli oldu!  İşte asil ve yedek talihliler...
Nescafe 3ü1 Arada ulusal promosyonunda ilk ayın kazananları belli oldu
ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Gelirlere memur zammı! %49.46 - 52.83 artışa göre emekliler ne kadar alacak? Tazminata yeni tavan
Gelirlere memur zammı
Otobüste kadın kavgası: ’’Göğsümü patlatıyo ya’’ VİDEO HABER
Otobüste kadın kavgası: ''Göğsümü patlatıyo ya''
BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
SON DAKİKA