Bursa nereye koşuyor

Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticilerinden oluşan ekibimizle il buluşmaları çerçevesinde Evliyalar, kültür, tarih ve sanatla öne çıkan yeşil Bursa'dayız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kentin tarihi dokusuna dokunuş yöntemi ve maziden atiye vizyon projeleri Bursa'yı bir başka yapmış. Turkuvaz Medya yazarları olarak Bursa'nın vizyon yatırımlarını bir bir dinledik Başkan Aktaş'tan.

Sonra, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa ile adı özdeşleşmiş olan Bursa ipeğinin tarihi serüvenine sahne olan İpek Atölyesi, Umurbey İpek Üretim Merkezi, Zindan Kapı Müzesi, Mevlevihane, Ulucami ve Koza Han'ı ziyaret ettik. Hanlar Bölgesi projesi hayran bıraktı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tatlı diliyle, kendisinin kentteki en değerli ve vizyon projelerinden biri olan Hanlar Bölgesi'nde heyecanla anlattı yaptıklarını ve yapacaklarını...



Bursa, Devlet-i Aliye Osmaniye'nin ilk başkenti. Ulu çınarının altında Osman Gazi ve Orhan Gazi ile diğer padişahların yattığı yer. Ulu Camii'nde bir Cuma vakti. Emir Sultan'da bir Fatiha, Emir Hanı'nda bir yudum çaydı. Artık daha fazlası var. Başkan Alinur Aktaş'ın kentin tarihi dokusuna dokunuş yöntemi ve maziden atiye vizyon projeleri Bursa'yı bir başka yapmış. BURSA EMİN ELLERDE...