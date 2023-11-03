CHP'DE sisler daha çok karardı.

Ortalık çok karışık, göz gözü görmüyor. Yarın Genel Başkanlığı kim kazanırsa kazansın CHP'de daha çok sular akacağa benziyor.

Kurultay'da özellikle CHP'nin yetkili organı Parti Meclisi listeleri rekor düzeyde çizik yiyecek. Kemalciler ile Ekremciler'in savaşı bitmeyecek.

Gerçek hesaplaşma 31 Mart 2024 yerel seçim sonrası. Son haftaya girilirken Kılıçdaroğlu, son çıkışta 3 hata yaptı.

Oyları geriledi. Ekremciler oylarını arttırdı. 1363 delege var. 685 oy alan genel başkan olacak. Kemalciler 900 oyla yarışa hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun 3 hatası oy kaybına yol açtı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu tam kuşatmaya aldı. 700 civarına düşen Kemalciler panikledi.

İmamoğlu, İstanbul delegesinin 180 oyunu yığınca 300'lerde dolaşan Özgür Özel, 500'leri geçmiş görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun son çıkış noktasındaki üç hata.

1. Kılıçdaroğlu'nun eski ortakları DEVA ve Gelecek Partili ilçe başkanları ile görüşmesi, onları ayartması hem içten hem dıştan tepki gördü.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin içine Kılıçdaroğlu'nun el atmasına çok kızdılar. CHP içinde de kararsız delegenin bir bölümü kızgınlıkla Ekremcilere yöneldi.

2. Kılıçdaroğlu herkesi çok şaşırttı.

CHP'yi kime devredeceği ile ilgili tuhaf açıklama yaptı. CHP'yi kendi malı gibi gören Kılıçdaroğlu ve kendisinin beğendiği birisini veliaht seçmesi değişimcileri ayağa kaldırdı. Tepkilerin Kılıçdaroğlu oy verecek bir bölüm delegeyi kendisinden uzaklaştırdı.

3. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İBB Başkanı olarak önermesi sonrası Ekremciler coştu. Kaleyi içten fethedecek morali kazandılar.

Bu üç gelişme "değişimciler"e güç kazandırdı.

Son anlarda değişimciler daha çok organize çalışma yapıyor. Ekonomik muslukların açıldığı konuşuluyor. Bir ay önce savaşa önde giren Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve vekaleten aday çıkardığı Özgür Özel ile "BAŞA BAŞ BİR YARIŞ" pozisyonu ortaya çıktı. Evet.

CHP kurultayı öncesi kimse kesin, kendinden emin tahmin yapamıyor.

İstanbul'da İmamoğlu'nun adamı Özgür Çelik'in kazanması meydan muharebesinin yönünü değiştirmiş görünüyor. İmamoğlu'nun İstanbul delegelerinden 185 imza alması dengeleri sarstı. Erdoğan Toprak, eğer Kılıçdaroğlu'nu kafaya alırsa ancak kazanabileceği söyleniyor.

Delegelerin yüzde 80'i kesin olarak kararını vermiş durumda. Yüzde 20 hâlâ arada duruyor. Kılıçdaroğlu, son haftada il başkanları ile görüşerek, belediye başkanlarını marke ederek "yerel seçime kadar buradayım, hesabınızı ona göre yapın" mesajını güçlendirmeye çalışıyor.

İl başkanlarını çağıran Kılıçdaroğlu, son kızlarını oynuyor. Karası görünen ve yandan kaçan delegelerin geri alınmadığı için 10 Büyükşehir belediye başkanının yoğun şekilde Kılıçdaroğlu için yollara düştüğü gözleniyor.

Bilindiği gibi 11 Büyükşehir Belediye başkanından sadece İmamoğlu imza vermedi.



SONUÇ

Yerel seçim sonrası CHP'nin mayısta olağanüstü kongreye kesin gideceği ve kanlı bir kurultay olacağı gözleniyor. Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi devredeceğim" derken kimi kastettiği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu seçim sonrası genel başkan yardımcılarının tamamını değiştirmişti. Doç.

Dr. Yunus Emre'yi genel başkan yardımcısı yaptı. Genel başkan yardımcısı Ahmet Akın'ı ise Balıkesir belediye başkan adayı yapacak. Akın seçimi kazandığı takdirde CHP'de parlayan bir isim olacak. Yerel seçim sonrasındaki savaşa hazırlanan isim de boş durmuyor. Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Gürsel Tekin'i de, İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanma veya kaybetme durumuna göre değerlendirme de kulislerde konuşuluyor. CHP'DE KURULTAY DEĞİL SAVAŞ VAR. HELE HELE YEREL SEÇİM SONRASI İstanbul ve Ankara'yı kaybeden CHP'de kan gövdeyi götürecek.