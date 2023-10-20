DERİN ABD, İngiltere'nin adeta aparatı olan İsrail, Filistinliler'e gaddarca saldırıyor. Filistin topraklarını 1948'den beri işgal eden Siyonist İsrail kana doymuyor.

Gazze'ye de çökmek için soykırım yapıyor.

Filistinliler'i yok etmek için bomba yağdırıyor. Bebekler çocuklar katlediliyor. İsrail'in aşağılık saldırılarını biliyorduk ama artık iyice yoldan çıktı.

Neden bu kadar azdı? İsrail tetikçilik yapıyor. Son gaddar saldırılarda Yeni Dünya Düzeni inşa etmeye çalışan Evanjelist Derin ABD ve Ortadoğu'daki Müslüman dünyayı cetvelle çizen derin İngiltere esas suçludur. Haçlı zihniyet Siyonistleri kullanarak bilinçsiz değil, kendi amaçlarını ve güç merkezi olmak için yola çıktılar. Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra rakipsiz kalan ABD, yeni düşmanlar yaratmak için sinsi ve kirli planlarını devreye sokmaya başladı. (Huntington, 1996).

Akıl hocalarıydı. Medeniyetler çatışması kirli planları içeriyordu.

Haçlı Siyonist akılların yeni düşman olarak Müslümanları hedefe koymaları dünyayı dizayn etmeye yöneldiklerini gösteriyordu. Özellikle 2001'den sonrası yaratılan bu sözde düşmanı, yok etmek için Ortadoğu Coğrafyası yakılıp yıkıldı. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti. İnsanların evleri yerle bir edildi, göçmen durumuna düşürüldü. Buna rağmen başarılı olamadılar.

Çünkü başarılı olması zaten mümkün değildi. Adaleti, eşitliği, insanlığı temsil eden İslam karşında silahla bir yere varamazlardı. Sonrasında başka düşmanlar arandı. Yeni düşmanlar ve korkulacak olan Çin'di. AB ülkeleri ile Çin köprülerini uçurmak Rusya- Ukrayna Savaşı çıkardılar.

Avrupa'yı Derin ABD ve İngiltere'nin kucağına oturttular.

Çin'i kuşatma hareketinde Türkiye'yi ele geçirmek için Başkan Erdoğan'ı yıkmak için çok uğraştılar.

Büyük Türk milletinin birlik ve beraberliğini kıramadılar. ERDOĞAN'I YIKAMADILAR. Çin kuşatmasında yeniden Ortadoğu'ya, Müslüman ülkelere yöneldiler. Haçlıların elinde sözde vaat edilmiş toprakları ele geçireceğini sanan Siyonist İsrail'i bir aparat gibi kullanarak yeniden genişletilmiş Ortadoğu ve Afrika kirli planlarını revize ettiler. Siyonist İsrail'in gaddarca Filistin'e saldırtılması derin ABD, İngiltere ve kucaklarına oturttukları AB'nin yeni dünya düzeni bölgesel dizaynıdır.

Kurgulanmış Ukrayna Savaşı ile Avrupa, ABD'ye istediği üsleri verdi. Almanya ve Polonya dahil silah sistemleri yenileniyor.

Daha önce NATO'ya girmek istemeyen İsveç ve Finlandiya da ABD'nin gözüne girmek için yola çıkarıldı. Yunanistan ve Rumlar da ABD garnizonlarına döndü. Gaddar İsrail derin ABD ve İngiltere'nin kirli planlarına yazıldı. Ortadoğu dizaynına geçtiler. Bu fay hatlarının bir diğer etkisi ekonomik alanda olduğu açık. ABD, Avrupa ülkelerine gaz veriyor. Silah veriyor. Ortadoğu'da tırmanan çatışmalardan ABD silah şirketleri çok memnun. Derin ABD, Avrupa güneyin bilerek girdi. Bir taraftan Hindistan'dan İsrail ve Avrupa'ya uzanan projelerini diğer taraftan Müslüman dünyayı yeniden parselleyecek kirli planlarını uygulamanın peşindeler. Siyonist İsrail ABD'nin İngiliz anahtarıdır.

Derin ABD ve İngiltere'nin yeni dünya düzeni çerçevesinde yarattığı fay hattı, Arktik bölgesinden Hint Okyanusuna tamamlanıyor, ABD'den uzakta, Avrasya bölgesinde çatışmalar tırmanıyor. ABD ve İngiliz donanmaları Akdeniz'e yeniden çöküyor.

SONUÇ

Savaşmanın, bir ahlaki yönü vardır. Haçlı Siyonistler bundan anlamaz. İnsanları ve toplumları bölerek ve birbirine düşürerek güçlü olunmaz.

Tarih göstermiştir ki gerçek güç dünyaya acı vererek değil, insanları kazanarak ve onları yaşatarak oluşturulur.

GÖRÜYORUZ Kİ İstiklal Marşı yazarımız milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un doğru ifadesiyle TEK DİŞİ KALMIŞ BATI MEDENİYETİNİN

VİCDANLARI ÇÜRÜMÜŞ. KALPLERİ KURUMUŞ.

BAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN DEDİĞİ GİBİ DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR. DÜNYA YENİDEN DAHA ADİL BİR DÜNYA OLABİLİR. İNŞALLAH DÜNYAYA ADALETİ. İNSANLIĞI GETİRECEK TÜRK. İSLAM MEDENİYETİ YENİDEN BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞACAKTIR. BELKİ YARIN BELKİ

YARINDAN DA YAKIN ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.