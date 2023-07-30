CHP paramparça. Koltuğuna yapışmış Kemal Kılıçdaroğlu, iç ve dış odaklar tarafından ablukaya alındı.

Son iki gelişme Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefesini kesecek özellikte...

1: Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan mekanizmanın önemli adamı CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav sustu sustu, şimdi neden konuşuyor?

2: Kılıçdaroğlu'nu 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı'na, bir zamanlar hükümet yıkan, sonra kurmakla meşhur olan sermaye platformu TÜSİAD enstrümanları getirmişti...

13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu aynı odakla yakın ilişkileri olan gazeteci Zafer Mutlu tarafından götürülme yoluna sokuldu...

Önder Sav, mayıs ayındaki seçim sonuçları ve CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Kılıçdaroğlu'na "YETER ARTIK. İSTİFA ET. CHP'Yİ BİTİRİYORSUN GEREĞİNİ YAP" dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nu kendisinin getirdiğini ve pişman olduğunu da söyledi. CHP'li Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'na gazabı yüksekti.

Şimdi diğer konuya gelelim.

Aslında iki gelişmenin birbiriyle bağlantılı olduğunu biliyoruz.

Zengin işadamlarının okuduğu, ilan vererek ayakta tuttuğu gazetesiyle Zafer Mutlu, beklenen adımı attı.

Ekrem İmamoğlu'na OKSİJEN verdi. Bilindiği gibi Zafer Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun BAKAN yapılmasında, TÜSİAD'ın önemli kanalı olmuştu. O dönemde Aydın Doğan'ın Hürriyet ve TÜSİAD'çı Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'le birlikte Zafer Mutlu kendi gazetesinde "GANDİ KEMAL" ateşini yakmıştı.

Bir de KARAOĞLAN güzellemesiyle TÜSİAD'ın emrini yerine getirmişlerdi.

Şimdi aynı TÜSİAD, Mutlu üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu getirme projesine asılıyorlar. TÜSİAD, ne kadar çok para kazanırlarsa kazansınlar yönetemedikleri hükümetleri istemezler. İşte BAŞKAN ERDOĞAN'la birlikte büyüyen ve bağımsızlığı için mücadele veren Türkiye'yi yolundan çevirmek için yine adım atıyorlar. Ancak artık bu eskisi kadar kolay değil. 13 kez Kılıçdaroğlu üzerinden denedikleri kurguyu, şimdi İmamoğlu üzerinden deneyecekler.

HALA Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamıyorlar. Hem de çok para kazandıkları halde.

Kılıçdaroğlu, eski TÜSİAD'çı Mustafa Sarıgül'le beraber yürüyor.

5 Ağustos'ta da bir hamle içindeler.

Erzincan'a gidecek Kılıçdaroğlu, Sarıgül üzerinden siyasi bir şov başlatacak. Yani Sarıgül de Kılıçdaroğlu'na OKSİJEN verecek.

Yerel seçim mitinglerine başlayacaklar.

İki ilçenin CHP Belediye Başkanı adaylarını açıklayacaklar. Erzincan'ın da derin mesajları şöyle olacak:

Sarıgül'ü İstanbul'a aday yaparım.

Koltuğu asla bırakmayacağım.

TÜSİAD

CHP'nin kaptanı benim, sermayeye karşıyım.

Bana karşı olanları tamamen temizleyeceğim.

Derin CHP'li Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'i de yanıma alarak YEREL SEÇİM mitinglerine başlayacağım.

SONUÇ: CHP'de koltuk savaşı daha da şiddetlenecek. İftiralar ve yalanlar daha da artacak. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yeni takviyeler için mücadele edecek. Gelecek ay başlayacak ilçe kongrelerinde büyük kavgalar yaşanacak. Özellikle İstanbul'daki ilçe kongrelerinde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu savaşı gizli gerçekleri de açığa çıkartacak.

TÜSİAD burada devreye girecek.

Tabii Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kolay kolay bırakmayacağı da kesin. Ancak İmamoğlu, TÜSİAD'ın adayı gibi görünse de beklenmeyen bir hamle ile karşı karşıya kalabilir. Bir anda İmamoğlu'dan vazgeçen TÜSİAD, adı pek bilinmeyen bir CHP'li ismi Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturtur.

Çünkü TÜSİAD'a güvenilmez. Bunu da İmamoğlu acı bir dersle öğrenebilir.