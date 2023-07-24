Gergin hafta sonu savaşları

CHP'DE, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruma-paylaşma savaşı, arka arkaya yapılması kararlaştırılan cumartesi günkü, Belediye Başkanları toplantısında tırmanırken, pazar günü gerçekleşen PARTİ MECLİSİ toplantısında zirve yaptı.

CHP Meydan Savaşı'nda Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruma-paylaşma kavgası, ÇARPIŞAN 2 CEPHE'NİN birbiri ardına kasetlerle belaltı vuruşlar fırtınasına döndü. CHP'de seçim sonrası başlayan Ekrem'cilerin 'değişim' tartışmaları 'yüzleşmeye' ve ardından tarafların birbirine kırımına doğru yol alıyor. CHP'de kritik PM toplantısı dün saat 13.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapıldı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'nin CHP'ye katılımına dair başlığın da görüşüleceği toplantıda görevden alınan çok sayıda il ve ilçe başkanının itirazları da gündemde bulunuyor. CHP MYK kararıyla görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün itirazları toplantıda görüşüldü. CHP PM'sinin bir diğer başlığı da il ve ilçe örgütlerinin yönetim kurulu üye sayılarının artırılmasına dair oldu.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere yönelik olarak belediye başkanları ile bir toplantıyı CUMARTESİ gerçekleştirdi. Hiçbir danışmanın katılmasına izin verilmedi.

Bu tedbirin video sızıntısı sonrası alındığı kaydedildi. Ancak, içerideki kapışmalardan Cumartesi gecesi müthiş sızıntılar oldu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu video sızıntısı sonrası ilk kez bir araya geldiler. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun geçmişte Kılıçdaroğlu'nun yanında diye bilinen arkadaşları ile bir toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, bu gelişmeye tepki gösterdi, 'etik' bulmadığını, tekrarı olursa 'gereğini yapacağını' açıklamıştı.

SAKİN BİR HAVAYLA BAŞLAYAN TOPLANTININ ilerleyen süreçte ortaya çıkan gerginlikleri, toplantı sonrası sızdırıldı. Kılıçdaroğlu açılışta yaptığı konuşmada, yerini bırakacağı kişiyi de tarif etti. "Partinin ilke ve değerlerine bağlı partiyi ileri götürecek geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" lafını etmesi manidar bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, İmamoğlu'na dolaylı olarak "kirli" dediği şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu, isim vermeden, GİZLİ ZOOM toplantısını ahlaki bulmadığını belirtti. Ayrıca, Belediye Başkanlarının ülke politikasıyla değil, bölgesine yönelmesini istedi. "Bir belediye başkanı partiyi eleştirebilir ama nüfuz edemez" dedi.Kapalı toplantıdan sızdırılan bilgilere göre, İmamoğlu, görüntüleri sızan toplantıya "Etik dışı" denilmesine tepki göstererek konuşmasına başladı. "Etik dışı bulmanızı hiç kabul etmiyorum. Etik dışı olan nedir? Biz partililer olarak içimizde konuşmayacağız da kiminle konuşacağız?

Ben bir daha bir seçimde ikinci parti olmayı içime sindiremem. Kılıçdaroğlu ile görüştüm. "Değişim başlatacağız" dedi, yalnızca MYK'yı görevden aldı. Bu mu değişim? Elbette Türkiye'nin sorunlarını konuşacağım. İnsanlar umutsuz. İnsanlara ne diyeceğiz? Neyi değiştirmeyi taahhüt edeceğiz? İnsanlar bize güvenmiyor. Bunu sorgulamak gerekmez mi? Halka umut veremezsek yerel seçimde hüsrana uğrarız.

Değişimi ve eksiklikleri konuşmadan sadece kötüleyen bir süreçle gidilecek dilde ben yokum." dedi. İmamoğlu'nun konuşmasına çok sinirlenen Kılıçdaroğlu, bir süredir gerilim yaşadığı İmamoğlu'nu hedef alarak, sert çıkış yaptı. "Partide genel başkanlık sorunu yoktur. Sadece 'o gitsin bu gelsin' meselesi olamaz. Ama partinin etinden sütünden faydalanıp şan şöhret sahibi olanların da hakkı değildir. Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışın. Ben de Önseçim olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" dedi. Sızdırılan bilgiye göre, İmamoğlu, sataşma üzerine oturduğu yerden konuştu: Böyle bir üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin.

Aynen iade ediyorum. Ahlaksız, sensin!

Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun. Cumartesi gecesi, Kerimoğlu-İmamoğlu tartışması, yeni bir kasetle tırmandı. Kerimoğlu'nun adaylık çıkışının ardından dikkat çeken bir fotoğraf karesi sosyal medyaya servis edildi.

Kerimoğlu, fotoğrafta 2 genç kadınla yemek yediği görülüyordu. Kerimoğlu'nun ekibine göre, bu belaltı fotoğrafı, İmamoğlu'nun trolleri yayınladı.



SONUÇ: Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısından sonra, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaları iptal ettirdi. İmamoğlu'nun kontrolünde olduğu bilinen Halk TV'de sürekli CHP'nin eleştirildiği savunularak, Halk TV ile 1 Ocak 2023'te imzaladığı sözleşme sonlandırıldı. KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'SİNDE OYUN, HİZİP, KUMPAS BİTMEZ. DEVAM EDECEK.