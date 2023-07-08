Türkiye Yüzyılı

TÜRKİYE ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 27 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Başkan Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sisi'nin Doğu Akdeniz üzerinde birçok derin planı kurgulamış olan Amerika, Almanya, Fransa ve özellikle de Yunanistan'ın moralini bozacağını şimdiden belirtmeliyim.

Türkiye ve Mısır önceki gün karşılıklı büyükelçi atadı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır da Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i tayin etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve mevkidaşı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısında, Mısır'la ilişkiler konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı: "Türkiye ve Mısır, bölgelerinde güçlü ülkelerdir. İki kardeş ülkedir. Bu iki ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve devletimizin iradesi de bu yönde" ifadesini kullandı.

Evet... Türkiye-Mısır ittifakı iki ülke için Doğu Akdeniz'de ve Kızıldeniz'de yeni kapılar açacak. Gelişen Türkiye-Mısır ilişkileri Doğu Akdeniz'deki Batı'nın derin planlarını bozacak. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın, Libya ile deniz anlaşması yapması ve MAVİ VATAN STRATEJİSİNİ devreye sokması DOĞU AKDENİZ'de Batı'nın derin planlarını bozmuştu.

Akdeniz jeopolitiği bağlamında Türkiye için Libya'daki varlığı tarihi, ekonomik ve stratejik hamleleri geliştiriyor. Kahire'nin son 10 yılda Doğu Akdeniz'de kurduğu ittifakları (Yunanistan ve Kıbrıs Rumları) değiştirmesi bölgedeki tüm denklemi yeniden şekillendirebilir. Nitekim, Türkiye ile Mısır arasında, olası bir deniz yetki anlaşması uluslararası hukuk bağlamında bölgesel dengeleri önemli ölçüde değiştirecek.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı hakkına sahip. Ancak bölgede henüz Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilanında bulunmadı. Bu bağlamda Mısır, Türkiye ile imzalayacağı olası bir deniz yetki anlaşmasıyla 11 bin 500 kilometrekare daha, yani Kıbrıs Adası yüzölçümünden fazla, deniz alanı kazanacak. Bir önemli gelişme de Mısır gazını Ürdün, Lübnan ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaştıracak Arap Doğalgaz Boru Hattı Projesi'dir.

Bu seçenekle Mısır hem büyük bir enerji tüketicisi olan Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden Avrupa'ya gazını iletebilir. Türkiye günümüzde, Kızıldeniz jeopolitiğinde önemli bir güç haline dönüştü. Sudan, Cibuti ve Somali'deki etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz Nisan ayından itibaren Sudan krizinin tırmanması Kızıldeniz jeopolitiğinde sarsıntı yaratmış ve bu krizlerin tam ortasında bulunan Mısır'ın izleyeceği politikaları çok daha önemli hale getirdi. Nihayetinde Mısır'ı da rahatsız eden Sudan krizinin çözümü çok önemlidir.

Ankara-Kahire arasındaki ilişkilerin yumuşaması ve yeni işbirliği olanakları tarihi bir fırsat sunmaktadır. Tam bu durumda Ankara-Kahire işbirliği pek çok güncel gelişme ve ortak menfaati içeren BÖLGESEL işbirliğini mümkün kılmaktadır. Mısır ve Türkiye'nin hak ve menfaatleri aynı noktaya çıkmaktadır. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeritlerine sahip ülkeler olan Mısır ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi önemli ve gerekliydi.

Türkiye ile Mısır, aralarında geliştirecekleri iyi ilişki ve işbirliği sayesinde Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz jeopolitiğinde ve dünya enerji piyasasında etkili güç olacaklardır.

SONUÇ: Dünyanın en stratejik konumundaki Akdeniz-Karadeniz'i kontrol eden, Avrupa-Asya-Afrika kıtalarının birbirine bağlandığı bölgedeki Türkiye YAKIN COĞRAFYASI'NDA müstakil bir aktör olarak hareket ediyor. Libya ve Azerbaycan'da da görüldüğü gibi etkili müdahalelerle sahadaki dengeleri etkiliyor ve belli bir yöne çevrime potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkması, Türkiye'nin bölgesel varlığı ve rolünün daha da arttığı bir süreci işaret ediyor.

ERDOĞAN'IN KÜRESEL AKTÖRLÜĞÜ, istikrarlı yönetim, güçlü devlet kurumları, anında gösterdiği refleksleri ve etkili MİLLİ SAVUNMA GÜCÜ sayesinde Türkiye, pek çok bölgesel aktör için vazgeçilmez bir oyuncu haline dönüşmüştür. TÜRKİYE YÜZYILI'NDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYEN BÜYÜK TÜRKİYE, YOLUN AÇIK OLSUN...