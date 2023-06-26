CHP, şamar oğlanına döndü

CHP'YE gelen vuruyor, giden vuruyor. Sözcü (Yılmaz Özdil- Fatih Portakal), Halkçı TV, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel vuruyor, Abdüllatif Şener ayrılıyor vuruyor, CHP'den milletvekilleri çıkaran Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, adamlarını alarak kaçıyor. Emek hırsızlığı laflarıyla vuruşuyorlar. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı.

Hiç kendisinin suçu, hatası yokmuş gibi CHP'yi ve CHP'nin arka bahçesini öyle bir tokatladı ki sormayın. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu morarttı. Attığı tokatların izi çıkmadan, CHP arka bahçesindeki kalemler, TV'ler Akşener'e saldırmaya başladılar. Kılıçdaroğlu'nun omurgasındaki 6'LI MASA dağıldı.

Birlikte yola çıkanlar, birbirini yemekte.

14 ve 28 seçimlerinde ALLAH TÜRKİYE'Yİ KORUDU. EĞER Kılıçdaroğlu'nun kumpanyası tesadüfen iktidara gelseydi, hem milletimiz hem devletimiz perişan bir tablo ile karşılaşırdı.

Kılıçdaroğlu'nun yanındaki diğerlerine göre daha ağırlıklı olan İYİ Parti kurultayında Akşener, ipleri kopardı. Çok gergindi. Sık sık masayı yumrukladı. Siniri yüzüne de yansıyordu. Siyaseti yakından takip eden bir doktor arkadaşım, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in durumunu, tek kelime ile yorumladı. 'Kılıçdaroğlu ve Akşener'in durumu, tam bir TÜKENMİŞLİK SENDROMU'.

Başkan Erdoğan karşısında, 13. kez kaybetmiş 'ne yaparsak yapalım olmuyor' duygusu içindeki özellikle CHP-Kılıçdaroğlu tükenmişlik sendromu yaşıyordu. Aynı hastalığı Akşener'de de görüyoruz. Kılıçdaroğlu, agresif hale gelmişti. Kendisini kontrol etme yeteneği azalmıştı. Etrafındakilere karşı sabırsızlığı artmıştı. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek yerine başkalarını suçlamaya başladı, onları yetersiz görüyordu. Akşener de, Kurultay'da, isim vermeden parti içindeki bazı isimleri, 'Saygısızlar' diye suçladı. Evet. Akşener'in, 'Ödünç 15 CHP milletvekili pişmanlığı, CHPHDPKK aşkı'ndan rahatsızlığı. Bundan sonra hayatta size başarılar' sözleri tartışılmaya devam edecek. Peki, Akşener'in derdi ne? Konuşmasının satır aralarına bakınca, belli ki, Meral Akşener ve İYİ Parti kendilerine yeni bir yol tutma eşiğinde. Tatlıoğlu:

Vekil alınması CHP'nin bize ipoteği oldu. İyi Parti kurucusu ve E. Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Akşener'in konuşmasıyla ilgili "Alışamadık" yorumunu paylaştı. Millet İttifakı'nın bittiğini ancak önümüzdeki yerel seçimlerde sadece sınırlı iş birliği olabileceğini söyledi Tatlıoğlu, 'CHP ile ilişkilerimizde beraberlik parti irademiz üzerinde ipotek konulmasına yol açtı.

Artık bu ipotek tamamlandı' dedi. Daha önceleri Kılıçdaroğlu'nu, 'Kazanacak aday değil' diye yorumlamış İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da, 'CHP'yle sürekli iş birliği içinde olmak partiler arasındaki farklılıkları gözden kaybediyor, oysa İYİ Parti ile CHP rakip partiler.' dedi.

SONUÇ: Akşener konuşmasında yeni yol haritasının şifrelerini verdi.

Müstakil siyaset yapacak. Dün beraber olduğu bugün karşısına çıkacağı partilerin tabanlarına yönelecek. CHP'nin rahatsız olan kesimlerini, Babacan ve Davutoğlu'nun yanına çekemediği muhafazakar ve milliyetçi kesimleri, İYİ Parti'ye çekme taktikleri yapacak. Yerel seçimlerin başlamasına kadar, İP'in anketlerde yükseldiğini göstermeye çalışacak. Oyunu arttırabildiği taktirde, 'Artık ittifak yapmak isteyen bize gelecek. İstediklerimizi verecek' havası yaratılacak. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında, belediye pazarlık masası Kasım ayında TEKRAR KURULACAKTIR. MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL'İN DEDİĞİ GİBİ, DÜN DÜNDÜR. BUGÜN BUGÜNDÜR. Kılıçdaroğlu'nun da, Akşener'in de derdi KOLTUKTUR.