Kılıçdaroğlu’nun mavraları

20. yüzyılın ilk yarısından itibaren kullanılmaya başlanan mavra kelimesinin sözlük anlamı "Laf olsun diye konuşan, zaman kazanmaya yönelik çıkışlar yapan" kişi demektir. Mavra yapmak ne anlama gelir? Mavra yapmak, konuşmak için vakit geçsin diye taktiksel cümleler kurmak ve gerçeklerin üstünü kapatma çabası göstermek anlamına gelir. Evet.

Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri MAVRA YAPMAYA çok iyi bir örnektir.

Kılıçdaroğlu, Başkan Tayyip Erdoğan karşısında 13 kez hezimete uğramasına rağmen koltuğunu bırakmama kararında izlediği tavırlarla, koltuğunu 2024'teki yerel seçim sonuna kadar korumak istiyor. İkinci aşamada, 2024 Mart ayında İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıkları'nı aldığı taktirde, genel başkanlığını sürdürme sevdasında. Kılıçdaroğlu'na dikkatle bakınız.

28 Mayıs gecesinden başlayarak, koltuğunu korumayı garanti edecek her türlü tedbiri alıyor. Şu andaki kurultay delegelerini bizzat kendisi belirlemişti. Kontrol elinde.

Seçim hezimeti sonrasında, olağanüstü kurultay taleplerinin artacağını biliyordu.

Ne yaptı? Olağan Kongreler kararı aldırdı.

5 Ağustos'a kadar CHP'nin mahalle delege seçimleri sürecek. İpleri elinde tutacak.

Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığını kendisine bağladı. Başına en has adamı Engin Özkoç'u getirdi. Mahalle, ilçe, il kongrelerini bizzat kontrolünde götürecek. 15 Ekim'de kongreler bitecek.

CHP'nin şu andaki mevcut durumu Kılıçdaroğlu'na sıkıca bağlı! Parti Meclisi kendi kontrolü altında, büyük kurultayı ne zaman yapacaklarına karar verdirme yetkisine de sahip. Büyük Kurultayı, 2024 mart sonrasına, yani 2024 Haziran ayına erteleme yetkisi de Kılıçdaroğlu'nun elinde. Bu kadar DİKTATÖR YETKİ elinde iken, Ekrem İmamoğlu ile istediği gibi oynuyor. Herkes CHP'de değişiklik olacak sanarak konuşuyor, tartışıyor.

CHP'DE YOK ÖYLE BİR DEĞİŞİM.

OLMAYACAK. İmamoğlu'nun yaptıkları da işine geliyor, CHP'nin seçim hezimeti sonrası şişen karnını indiriyor. En yakın arkadaşı Bülent Kuşoğlu ile İmamoğlu'na derin mesajını verdi. "İstanbul'da otur, mahkeme problemin çıkmazsa seni ADAY YAPABİLİRİM. FAZLA İLERİ

GİTME. İSTANBUL'U KAZANMAK İÇİN KAFANI ÇALIŞTIR. BIRAK ANKARA İŞLERİNİ'' denildi. Peki ne oluyor? Karşılıklı yapılan konuşmalar konjonktürel. Esasla ilgisi yok. Kemal Bey ve polit bürosu Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adayı olmasına asla müsaade etmez.

Ayrıca, İmamoğlu, Genel Başkan adayı olma cesaretini gösteremez. Kılıçdaroğlu ve polit bürosu, 5 Ağustos'ta ilçe kongrelerini başlatacak, 15 Ekim'de il kongreleri bitecek.

Büyük Kurultay olacak mı, ertelenecek mi? 4 ay sonra Ekim'de karar veren yine Kılıçdaroğlu olacak. Siyasi gerçekler bu kadar açıkken, Kılıçdaroğlu'nu Salı günü TBMM grubunda müritleri havaya uçurdu.

O da mavralarını yaptı. Perşembe günü de il başkanları ŞOV'u yapılacak. İl Başkanlarına bir deklarasyon yayınlatıp, 'Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile beraberiz' mesajı verdirilecek. CHP TBMM grubunda, Kılıçdaroğlu'nun mavralarından ikisi çok göze battı. 1) '6'lı masaya kurdum, size ne?

İstersem 16'lı masayı da kurarım' diyerek, parti içinde çıkış yapanlara, karnından konuşanlara, İmamoğlu ve onu destekleyen SÖZCÜ-FOX-HALK TV mahfillerine mesaj verdi. 2) Merkez Bankası, uluslararası tefeciler istiyor diyerek faiz arttırma kararı alacakmış. Başka konuları bir yana bıraktık.

BU İKİ KONU TAM BİR MARVA.

SONUÇ: Kemal bey, Kemal bey. Altılı Masa kurgulamasını Derin Amerika-Avrupa yaptı. Seni başına oturttu. O masa, bir Atlantik projesi idi. Taktikleri onlardan aldınız. Yetmedi, ABD'de, İngiltere'de konuştuğun adamların hepsi IMF'in uzantılarıydı. Tefeci onlar. Para baronlarının elemanlarıdır onlar. Ne danıştığını VE NE KADAR PARA VERDİĞİNİ bilmediğimiz danışmanların Daron Acemoğlu, bir IMF'ci.

Yanındaki iki isim Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke çok meşhur IMF'ci. Sağın IMF'ci, solun IMF'ci. İktidara gelseydin, FAİZLERİ YÜZDE 40-50'lere ÇIKARACAKTIN. IMF PRANGALARI TAKACAKTIN TÜRKİYE'YE. Şimdi çıkmış, faizler üzerine ahkam kesiyorsun.

KEMAL BEY, BIRAK BU MAVRALARI...