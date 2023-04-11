Atatürk karşıtları CHP’de buluştu

Türkiyemiz tarihi günler yaşıyor. Bir tarafta Barbaros'un torunu Küresel aktör Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nın ilk uçak gemisini hizmete sokarken,

diğer yanda CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 7'li koalisyon, ucube listeleri arasında boğuluyor. Erdoğan liderliğinde Türk Ordusu'nun gücü, Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Kafkasya'ya uzanan ileri üsleriyle, sınırlarının ötesinde siyasi ve askeri etki üretiyor. Türk Deniz Kuvvetleri, bir açık deniz donanması inşa etmek ve açık deniz donanmasını robotik harp yetenekleriyle teçhiz ederek, Akdeniz'den Ege'ye, oradan Karadeniz'e kadar YENİ DÜNYA DÜZENİ'ne hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın, Türk Savunma sanayini son 10 yılda getirdiği muhteşem noktada TCG Anadolu'nun donanma havacılığı kapasitesinin önemli bir bölümü silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) müteşekkil olarak AKDENİZ'DE BİR KARTAL durumundadır. TCG Anadolu'da hem uçak hem de "SİHA gemisi" niteliği ile temel bir donanma havacılığında Türkiyemiz'in bölgesel güç tahkımatını tamamlıyor.

TCG Anadolu aynı zamanda 30 bin tonluk bir savunma diplomasisi aracı. Al Bayrağımız'ı dalgalandıracak uçak gemisi, bundan sonra dünyanın önemli diplomatik enstrümanları arasında olacaktır. Başkan Erdoğan, tarih yazarken CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 7'li koalisyon, NATO'CU-FETÖ'CÜ-ATATÜRK DÜŞMANLIĞI YAPAN İSİMLERLE kirli oyununu pazarlıyor.

NATOCU İSİM: AB'ci, Mandacı içerikli konuşmaları ile CHP teşkilatlarında çok tepki çeken eski Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, liste dışı kaldı. Yerine Nato'cu-Amerikancı E. Washington Büyükelçisi Namık Tan kondu.

Kılıçdaroğlu'nun Amerikalı Danışmanı Daron Acemoğlu ve Alman danışmanı Rifkin de 14 Mayıs'ı bekliyor.

IMF'CİLER: Kemal Kılıçdaroğlu, meşhur IMF'ci Faik Öztrak'ı CHP Genel Başkan Vekili olarak planlıyor, milletvekili listesine koydu.

Meşhur IMF'ci olarak bilinen Selin Sayek Böke'yi de Bakan olarak düşünerek, Milletvekili listesine koymadı.

ATATÜRK DÜŞMANLIĞI: CHP İzmir'de büyük tartışmalar oluyor. İzmir listesinde birinci sıraya konan Yücel Taşkın'la ilgili, ATATÜRK DÜŞMANLIĞI YAPTIĞI MAKALELER dilden dile dolaşıyor. Daha önce FETÖ'CÜ Taraf Gazetesi yazarı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan İzmir liste başına konan Yüksel Taşkın'ın Atatürk'ün kurduğu CHP'nin nerelere savrulduğunu gösteren bir belge. Taşkın'ın elden ele dolaşan CHP'nin İzmirli Ataürkçülerini çok kızdıran makalesi, "Kemalizm için; "en başından beri dışlayıcı", "ırkçılığa yatkın", "azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiş", "Kürt sorununda ırkçı" bölümleri dikkat çekiyor. Şimdi o Atatürkçüler, tıpış tıpış gidip Taşkın'a oy verecek mi?

Yücel Taşkın , 24 Haziran 2018'deyapılan genel seçimlerde deİstanbul 1'inci Bölge'den milletvekili adayı gösterilmiş ancak seçilememişti.

CHP İzmir 2'nci bölge listesinde de çok dikkat çeken bir isim daha var. Hacer Foggo. Kurucusu olduğu vakıf, ABD ve bazı Avrupa devletlerinden aldığı fonlarla çalışmalar yapan Hacer Foggo'nun terör örgütü PKK'nın özerklik kalkışması yaptığı hendek çatışmaları sırasında Jandarma Özel Harekat'a (JÖH) iftira attığı iddia edilmişti. Foggo'nun terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD lehine de paylaşımlarda bulunduğu, PYD Eş Başkanı Salih Müslim için de övgüleri gözlerden kaçmamıştı. Foggo, okulları ve imam hatipleri 'Türk usulü faşizm' olarak tanımladığı bir gönderimde bulunduğu tartışmalara konu olmuştu: "Türk usulü faşizmde çocuklar ya Kemalist bir okula ya da imam hatibe. Şimdi imam hatip yoksul çocuğun seçme şansı sıfır." dediği, daha sonra bazı Twitter paylaşımlarını kaldırdığı konuşulmuştu.

İzmir'de CHP liste dışına atılan isimler Özcan Purçu, Kani Beko, Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Okyay Sındır, Bedri Serter oldu.

SONUÇ: Aziz Milletimiz, 14 Mayıs'ta Küresel aktör MİLLİ VE YERLİ LİDER, BÜYÜK TÜRKIYE yolunda yürüyen Başkan Tayyip Erdoğan ile NATO'CU, IMF'Cİ, gözlerini Washington'dan, Londra'dan, Berlin'den ayırmayan CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li Koalisyon arasında karar verecek.

ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.