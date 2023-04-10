Altılı Masa’da büyük pazarlıkların hikayesi

CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Altılı Masa'da öyle pazarlıklar yaşandı ki, çok partili demokrasi demokrasi olalı böyle bir rezaleti görmedi. Bakanlıkları, milletvekillerini, illeri Kılıçdaroğlu ve yavruları paylaştı. Sabahlara kadar 'asansör ve fermuar modelleri' pazarlığı sürdü. Pazarlıklar yüzünden, CHP parti meclisi sabaha kadar toplanamadı. Sert tartışmalar yaşandı. Özellikle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile telefonla onlarca konuşma yaparak, kontenjanları arttırma mücadelesi verdi.

Aylardır, ALTILI MASA liderleri, birbirinin yüzüne gülüyor, arka kapılarda paylaşma kavgası veriyorlardı. Sonunda, 7'li bir koalisyon ucube modelinde anlaşabildiler.

Sıra Milletvekilliği pazarlığına geldi. Afra tafra ile havalar atarak AK Parti oylarını tırtıklamak için Davutoğlu ve Babacan ayrıldılar. Ayrı ayrı partiler kurdular. "Kendi logomuzla seçimlere gireceğiz" diyerek, aylarca hava attılar. Sonunda CHP'ye eklemlendiler. Logolarının, partilerinin isminin listelerde görünmesinden taviz verdiler. CHP'ye sığındılar. Neden? Yüzde 1/1.5 oyları ile barajı geçemezlerdi. CHP'ye yamanarak baraj sıkıntısını çözeceklerini düşündüler. Altı partinin 4 lideri yakın adamlarını CHP listesinden kesin seçilecek yerlere koydurdular.

Kılıçdaroğlu, yavrularına 20'şer milletvekili kontenjanı vererek ortak aday olmuştu. Milletvekilliği paylaşımına geçilince söz verdiği 20'şer'lik kontenjandan vazgeçti. Yavrularına '4'er kontenjan vereyim' deyince kıyamet koptu. Yavrular, 'arttır diye' bağırmaya başlamışlardı.

Asansör modeli Babacan ve Davutoğlu'na 10 kesin kontenjana çıktı. (GG. DEVA. SP.

DP toplam 30 kesin kontenjan aldılar) Akşener'in bir ARA oyları yüzde 12'lere çıkmıştı, bir anda yüzde 6'lara, 7'lere düşünce panik yaşadılar. CHP ile fermuar modeli ile sıkıntıyı aşmaya çalışıyorlar.

Pazarlıklar sonucu iller, koltuklar paylaşıldı.

Evet. Demokrasi demokrasi olalı böyle pazarlıkları inanın görmedi.

DEVA kurucusu eski Adalet Bakanı Sadullah Aygün, Hatay birinci sırada olacaktı. Son anda Ankara CHP listesi kesin seçilecek yere kondu.

İP'te 25 vekil liste dışı kaldı, 11'i aday gösterildi. 9 ilde CHP ile ortaklığa gitti, aday çıkarmadı. İP Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ikinci sıralara konulan milletvekilliği başvurularını geri aldı. Eski Büyükelçi Kamil Erozan listeye konmadı. İdris Naim Şahin'i Ordu listesi başına kondu. Parti içinde büyük tartışmalar oldu. Eski Bakan Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'dan seçime girmedi. Ankara'dan listeye konarak kesin seçilme imkanı sağlandı. İP'den sonra CHP de milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. CHP'de, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır'dan HDPKK'nın isteği üzerine İstanbul'a kaydırıldı. HDPKK ile çok yakın ilişkileri yürüten Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır listesi başına kondu.

Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'da liste başı oldu. Adları bakanlık için geçen Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel ve Bülent Kuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu MYK üyeleri ise aday gösterilmedi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın İstanbul'dan, DP adayı Cemal Enginyurt İstanbul'dan, GP Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı da Ankara'dan aday gösterildi.

İP'den GİK Üyesi Berna Sukas ve Ahmet Ersagun Yücel de CHP listelerinde yer buldu. İstanbul'da E. Büyükelçi Namık Tan liste başı olurken, Ünal Çeviköz liste dışı bırakıldı. CHP'de, parti içi hizipler çekişmesi sonucu, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam liste dışı kaldı. Özellikle Levent Gök, merhum Baykal ile Kılıçdaroğlu'nun buluşmasını sağlayan bir isim olduğu dikkatlerden kaçmadı.

SONUÇ: Aziz Milletimiz, 14 Mayıs'ta Bakanlıkları, milletvekilliklerini, illeri paylaşan, velev ki iktidara gelirlerse ilk anda 3 bin yüksek bürokratı kıyıma uğratacak Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan DERİN AMERİKA-AVRUPA PROJESİ İLE BÜYÜK TÜRKİYE DİYEN, KÜRESEL AKTÖR RECEP TAYYİP ERDOĞAN arasında seçim yapacak.