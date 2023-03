Kılıçdaroğlu ve HDPKK

DERİN Amerika-CIA'in aparatı Bölücü Terör PKK-YPG'nin SİYASİ KOLU HDP'nin ALTILI KOALİSYON'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karşılığında hangi tavizleri aldığı, siyaset mahfillerinde tartışılıyor.

Artık YEDİLİ KOALİSYON dememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanları ile görüşmeye giderken, HDP Milletvekili Garo Paylan, Kılıçdaroğlu ve yeni yönetimden beklentilerini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun da özellikle HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde yer alan maddelerden çoğuna EVET dediği, vatandaşlarımızı ürkütmemek için, DEMOKRATİK ANAYASA DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM örtüsü altında konuşma yapmayı tercih ettikleri sır değil. Çünkü dikkat ederseniz Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun partilileri, HDP ile ilgili sorulan sorulara cevap vermek yerine kaçıyorlar.

Bilindiği gibi, bu gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz. CHP ile HDP arasında varılan anlaşmalar seçimler öncesinde sızmasa da, seçim sonrası er veya geç ortaya çıkacak.

Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesi sonrası, HDP'nin önde gelen iki isminin yaptığı açıklamalar, arka kapılarda neler konuşulduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu ile yakın ilişkisi olan, sık sık gizli buluştukları basına sızan Ahmet Türk, "ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ" diye konuştu. Peki, bebek katili Öcalan nasıl özgürleşecek? Herhalde, velev ki kazanırlarsa, Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonu, Öcalan'ı ev hapsi tezgahıyla İmralı'dan çıkaracaklar.

Kılıçdaroğlu değil, feriştahı gelse, bunu yapamaz. Aziz Milletimiz buna asla müsade etmez. HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in düzenlediği İktisat Kongresi'nde, SKANDAL LAFLAR etti. Önder, şunları söylemişti:

"(Lozan'da) Misakı Milli'den daha azına razı olunmuş ve bütün Batı'ya biz sizin Ortadoğu'daki hesaplarınızla ilgili değiliz denmiş. Atatürk, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında. Bu benim fikrim. Yani sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz, Osmanlı'dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız demiş ve bunun karşılığında yüz yıllık bir avans almıştır. Biz de ülkeyi bu yüzyıl o lafla buraya getirmişiz." HDP, kirli siyasetini Kılıçdaroğlu ile hayata geçirmek istiyor. Peki İyi Parti'deki milliyetçiler buna ne diyecek? Akşener gibi gözlerini mi kapayacak?

Kılıçdaroğlu gizlice şu sözleri vermiş olabilir mi?

1) ANA DİLLERİN ANAYASAYA GİRMESİ, ANA DİLDE EĞİTİM

2) YEREL YÖNETİMLERE MALİ ÖZERKLİK HDPPKK, yerel yönetimlerde mali özerkliği aldığı takdirde, buradan SİYASİ ÖZERKLİĞE YÖNELECEK. BÖLÜCÜLÜK YOLUNDA YÜRÜYECEKLER.

3) KAYYUM REJİMİNE SON HDP'ye bu taviz Kılıçdaroğlu ve koalisyon liderleri ortak metni ile verildi.

4) BARIŞCI DIŞ POLİTİKA Komşularımız başta olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı, maceracı politikalardan uzaklaşmak. Yani bu madde ile HDPKK, Türk Ordusu'nun, Irak-Suriye'den çekilmesini istiyor.

Amerika'nın Suriye'de PKK DEVLETÇİĞİ KURMASININ ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYOR.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmek için her şeye evet diyebilir. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her adımı da destekleyebilir. Buna şaşırmıyoruz.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun unuttuğu bir şey var. O da AZİZ MİLLET. Her şeyi gizleyen, sinsi adımlarla planlar yapana 14 Mayıs'ta bu millet öyle bir tokat atacak ki, bir daha sinsiliğe kimse kalkışamayacak.