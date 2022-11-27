Kılıçdaroğlu sonrası senaryolar

TÜRKİYE çok partili siyasi hayata geçtiğinden bu yana 72 YILDIR CHP tek başına iktidar olamadı. NEDEN ACABA? Cumhuriyet'in ilk kurulduğu 1923'ten 1945'e kadar, Türkiye'de tek parti iktidarı olarak CHP'yi görüyoruz.

1946 yılında ilk kez çok partili seçime gidilmiş, bu seçimlerde AÇIK OY GİZLİ SAYIM garabeti yaşanmış, CHP "şaibeli seçim"le iktidara çökmüştü.

1950'de yapılan seçimlerde Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in Demokrat Parti yüzde 53'le iktidar olmuştu. İsmet Paşa'nın lider olduğu CHP ve arka bahçesi demokratik yollardan iktidara gelememenin acısını askeri cunta ve sivil oligarşinin kanatları arasında 27 Mayıs 1960 darbesine giden yolların taşlarını döşedi ancak iktidara tek başına yine gelemedi. 27 Mayıs darbesinin mekaniğini çalıştıran CHP-İsmet paşa darbe sonrası seçimlerde tek başına iktidar olamadı. İsmet Paşa askerlerin desteği ile koalisyon hükümeti kurabildi.

1961'den sonra da günümüze kadar da CHP iktidara gelemiyor. Bazı koaljsyon hükümetleri marifetiyle ancak bir kaç kez iktidar ortağı oldu. Örneğin, CHP'den kaçan DSP'yi kuran Bülent Ecevit'ın koalisyon olarak göreve gelmesi de dikkat çekicidir. Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılında Derin ABD aparatı FETÖ'nün bir kaset operasyonuyla CHP'nın başına oturtuldu.

O günden bu yana yapılan seçımlerin hepsinde Aziz Milletimıiz CHP'ye iktidar olacak oylarını vermedi, vermiyor.

Neden?

Her şeyden önce Kemal Bey duruşu, söylemleri ve açıklamalarıyla seçmene hiç mi hiç güven vermiyor. Onun yöneteceği ülkenin felaketten felakete sürükleneceği inancı, hemen her yurttaşta egemen.

Bu yüzden de Millet İttifakı'nda başta Meral Akşener'in İyi Partisi ve diğer ortakları onun Cumhurbaşkanı adayı olarak sunulacağı bir seçimi başlamadan kaybedilmiş olarak görüyor.

CHP'nin içinden ilginç fısıltılar geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olsa da kazanamayacağı öngörüsü sadece İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de değil, CHP derinliğinde de kabul gördüğü ortaya çıktı. CHP içindeki hiziplerin iki senaryo üzerinden Genel Başkanlığı ele geçirme planı üzerinde çalıştıkları duyuluyor.

Birinci senaryoda Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa, Genel Başkanlıktan ayrılacak ve parti içinde hamleler gelecek.

İkinci senaryoda Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamaz.

Genel Başkanlığa devam edemez. Bu düşünce doğrultusunda Kılıçdaroğlu sonrası "CHP'ye hakim olalım" diyenler de sinsi sinsi adım atıyor.

Öncekı günlerde basına sızdı, İstiklal Caddesi'nde kalleş PKK saldırısı ve Suriye'de kahraman Türk ordusunun müthiş harekatı dolayısıyla CHP içindeki bir KAVGA üzerinde durulmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki ajans ve beyin takımı GENEL BAŞKLANLIĞI ele geçirme planları ortaya çıktı. Bu hazırlıklar sırasında İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞU için çok sert bir kavganın yaşandığı basına sızdı.

Imamoğlu'nun Belediye bünyesinde oluşturduğu, alternatif il yönetimi oluşturduğu, bu sopayı göstererek Kaftancıoğlu'na, "Ya benımle ol, ya da karşı karşıya geliriz" dediği ve çok sert bir karşılık aldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu sonrası GENEL BAŞKANLIK için planları ilerletmiş olan 10 ARALIKÇI HİZBİNİN yıldız ismi Teşkilat Başkanı OĞUZ KAAN SALICI'nın beyin takımında bulunan Canan Kaftancıoğlu'nun, kapıyı vurup çıktığı konuşuluyor. İMF'ci FAİK ÖZTRAK, ÖZGÜR ÖZEL, ENGİN ALTAY ekipleri birbirlerini kolluyorlar, teşkilatlar üzerinde temaslarını hızlandırıyorlar.

CHP'den büyük ölçüde Oğuz Kaan Salıcı ekibi tarafından tasfiye edilen Ulusalcı-Atatürkçüler'in de Aslı Baykal'ın sert çıkışları sonrası Denez Baykal'ın gözünün içine baktıkları ıfade ediliyor.

SONUÇ: CHP'DE HİZİPLER BİTMEZ. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayak oyunları asla ve asla bitmez.

NE DE OLSA CHP, BİZANS OYUNLARINI çok iyi bilen İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN GÜNÜMÜZDEKİ GÖRÜNTÜSÜDÜDÜR.

İşte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi Türkiye'yi idare edecek?

HADİ ORADAN.