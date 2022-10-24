Hamburger savaşları

CHP ile İP arasında ORTAK ADAY BELİRLEYEMEME KRİZİ devam ediyor.

Tartışmaların biri bitmeden diğeri başlıyor.

Altı+HDP masasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında HAMBURGER taşlaması, ilginç taktiklerle sürüyor. İşin manidar tarafı CHP de İYİ Parti de Amerika'yı paylaşamıyor. Ardı ardına Amerika'ya yapılan ziyaretler neticesinde İCAZET ARAYIŞLARI göze batıyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'ye İCAZET ALMAYA GİTTİ.

Alabildi mi, henüz net değil! Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü ise büyük kuşku yaratan Boston- New York-Washington yolculuğu olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını hava yolu ile geçmesi beklenirken bu plan aniden iptal edildi ve kara yolu ile Pennsylvania üzerinden Washington'a geçti!

Ancak Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de kimseye haber vermeden tam bu noktalarda 8 saat ortadan kaybolması yanında götürdüğü gazetecileri bile atlatması, kapalı toplantılara katılması CHP'lilerin ve CHP fondaşlarının, CHP araka bahçesindeki malum STK'ların bile sert suçlamalarına konu olmuştu. Çıkan tartışmalar karşısında bunalan Kemal Kılıçdaroğlu, adeta aziz milletimizin aklıyla edercesine açıklama yapmış, "Hamburger yemeye gittik" ifadeleriyle kendisini savunmaya kalkışmıştı. Bu gelişmelere çok kızan İP'den Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener sağ kolu tokat gibi bir mesaj attı. İP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye İCAZET ALMAYA giden Kılıçdaroğlu, skandal temaslara imza atmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun şüphe uyandıran ABD icazet turunda özellikle ortadan 8 saat kaybolması tartışmaları sürerken, bu sefer IP Genel Başkanı Meral Akşener sağ kolu Ahmet Erozan'ı ABD'ye gönderdi.

İP heyetinin ABD'ye yaptığı turu, iç siyasette geniş tartışmaları beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yanında götürdüğü gazetecilere bile haber vermeden atlatması ardından Pensilvanya iddiası yoğunlaştı.

SONUÇ: HAMBURGER kavgasının arka planında, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in ORTAK ADAY OLMA MÜCADELESİ VAR. Görünen tabloya göre Meral Akşener, KILIÇDAROĞLU'NA GERİ ÇEKİLME OPERASYONU YÜRÜTÜYOR HEDEFİNE ULAŞMAK için. Kılıçdaroğlu'na karşı psikolojik harekat taktikleri uyguluyor. EVET. Altı+HDP masasında bir kavga bitmeden bir yenisi başlıyor. Masa altında kavgalar vardı, şimdi masa üstü taşlamalardan da göz gözü görmüyor.

BUNLAR MI TÜRKİYE'Yİ İDARE EDECEK. HADİ ORADAN....