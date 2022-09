Kızılelma seferi

1915'LERDE Birinci Dünya Savaşı ile kurulan 20'nci Yüzyıl Düzeni sona erdi. İçinde yaşadığımız süreçte 21'inci yüzyıl düzeninin mimarisi ilerliyor. Bu yeni süreci çok iyi okuyan aşkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, ülkemizi bir taraftan BÜYÜK TÜRKİYE yaparken, diğer yandan 21'inci Yüzyıl'ın ÖZGÜL AĞIRLIĞI OLAN BÖLGESEL KÜRESEL AKTÖR KONUMUNA taşıyor.

Başkan Erdoğan'ın 10 gün içinde yeni dünya şekillenmesini bire bir ilgilendiren Doğu'dan Batı'ya gerçekleştirdiği 2 KÜRESEL TOPLANTI, Türkiye'nin dünya çapında geldiği KÜRESEL AKTÖR konumunu gözler önüne serdi.

Özbekistan Semerkant'ta BRICS zirvesine katılan Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne geçti. Erdoğan'ın DOĞU'NUN ZİRVESİNDEN

BATI'NIN ZİRVESİNE yapmakta olduğu sefere KIZILELMA SEFERİ demek, gerçeğin bir ifadesi olacaktır. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadim Türk vatan toprağı Semerkant'ta, zirveye DAMGA VURDU. 21'inci Yüzyıl, Yeni Dünya Düzeni kuruluşunu fırsat olarak gören Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, müthiş jeopolitik-jeoekonomik hamlelerine hız verdi. Ukrayna savaşı jeopolitik hatlarda deprem etkisi yaptı, jeopolilik haritaların değişmesine yol açtı.

ABD (NATO) ile Rusya'nın Jeopolitik Hesaplaşması Asya'ya evriliyor. ÇİN etrafında yeni jeopolitik haritalar şekilleniyor. Bu öyle bir hesaplaşma ki her ülkenin ayrı bir hesabı bulunuyor.

'Asya demek, Türk Devletleri demek' parolasıyla hareket eden Başkan Erdoğan, kardeşimiz Özbekistan'da yapılan BRICS Zirvesi'ni son derece başarı ile değerlendirdi. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın sarstığı ORTA AVRUPA JEOPOLİTİĞİNDE Başkan Erdoğan, ARABULUCULUK KAPASİTESİ ile geliştirdiği çok yönlü diplomasiyi Asya'ya taşıdı. Putin ile sadece Başkan Erdoğan'ın konuşabilmesi, dünya için yepyeni gelişmelere konu oluyor. Dünyanın en tecrübeli 4 liderinden birisi olan Erdoğan şu sıralarda New York'ta. Birleşmiş Milletler Zirvesi için ikili diplomatik temaslar yapıyor. BM Zirvesi'nde yapacağı konuşma, Yeni Dünya Düzeni açısından önemli şifreler içerecek. BRICS Zirvesi'nin gözde lideri olarak çizeceği rotayla, çok kutuplu dünyaya Türkiye'yi küresel aktör olarak taşımakta olduğunu gösterecek. Türkiye'nin bugün geldiği nokta, Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın, Suriye'ye yönelik operasyonlarla, Libya'yla imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan stratejisiyle, Katar ve Somali'de kurulan askeri üslerle, kardeşimiz Azerbaycan'la beraber Karabağ Ermeni işgalinin sonlandırılmasıyla sağlandığı unutulmamalıdır.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın jeopolitik hamlelerle Türkiye'nin rolünü artırırken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTI ARTI HDP MASASI ne yapıyor? Birbirini yiyor. Bunlar mı Türkiye'yi idare edecekler? Azız Milletimiz 2023 yılında, BÜYÜK TÜRKİYE yolunda yürüyen Başkan Erdoğan'la, GÖZÜNÜ ABD-AVRUPA-NATO'dan ayıramayan Kemal Kılıçdaroğlu ve parçaları arasında tercih yapacaktır.

TÜRK MİLLETİ YANILMAZ. BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜYENLERİ MUHAKKAK YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR.