Mayın Tarlası

DERİN Amerika-Avrupa tarafından Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan altısı masa üstünde, ikisi altında, HDP-PKK ve FETÖ'den oluşan masa dağılma noktasına geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu masası, tam bir MAYIN TARLASI GÖRÜNÜMÜNDE. Her gün bir mayın patlıyor. CHP'nin etkili isimleri, Gürsel Tekin, Nevaf Bilek mayınları patlamıştı. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun BEYNİNİN YARISI CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu mayını öyle bir patladı ki, Altılı Masa'da göz gözü görmüyor. Toz duman içindeler... CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu "Kılıçdaroğlu aday olmazsa 6'lı masa dağılır" sözleriyle, Kılıçdaroğlu'nun gözdağına tanık olduk, Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e bel altı vuruşunu Kuşoğlu gerçekleştirdi.

Kuşoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile danışmadan bu konuşmayı yapması söz konusu olamaz. Görünen son durum şu.

AYNI İPTE KILIÇDAROĞLU İLE

AKŞENER VURUŞUYOR. Altılı Masa HA YIKILDI HA YIKILACAK NOKTASINA geldi. Altı artı HDP Masası 'ortak aday' belirleyemiyor ama birbirini yemekte yarışıyor. Gürsel Tekin depremi yaşanırken, terörden yargılanan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP'nin fondaş medyasına gönderdiği mektupla, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan etti. Bir tarafta CHP-HDP, diğer tarafta IP-Saadet- Gelecek-Deva -DP olmak üzere ikiye bölünüş hızlanacak.

CHP'li Kuşoğlu'nun gözdağından sonra Ali Babacan pazartesi, Davutoğlu ise çarşamba günü, Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere aradılar. Kemal CHP dışındaki beş parti, Kemal Bey'i desteklemiyor. MUHAFAZAKAR bir aday çıkarmanın hazırlıklarını yapıyorlar.

Meral Hanım ve çekirdek kadrosuna yönelik sert sözlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ORTAK ADAY olarak MASADAN çıkması zor görünüyor.

CHP İÇİ SAVAŞ

CHP'li Gürsel Tekin'in, 'Genel Başkan adayı olabilirim' açıklaması, parti içindeki gizli savaşı ortaya çıkardı.

Gürsel Tekin, adaylık konuşması ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine hazırlanan Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı hizbine de hodri meydan çekmiş oldu.

CHP'de bütün İPLERİ ele geçiren 10 Aralık Hizbi'nin yıldız ismi Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın ekibi Muharrem İnce'yi de yemişti. Nitekim, Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık çıkışı ile vites büyüttü. İç dünyasındaki 10 Aralıkçı hizbe karşı kızgınlığıyla hemen atak yapıp, Genel Başkan adaylığını açıkladı.

Hatırlayalım. Gürsel Tekin'le Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu arasında İstanbul İl Başkanlığı'ndan bu yana derin mücadele var. Daha sonra, Salıcı yerini Gürsel Tekin'i sevmeyen Canan Kaftancıoğlu'na bırakıp, milletvekili ve CHP'nin kilit teşkilat başkanlığını ele geçirince Gürsel Tekin ve adamlarını hem genel sekreterlikten hem de CHP içindeki mevzilerden kopardı... 10 Aralık hizbi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığında en çok destekleyen, körükleyenlerdir. Neden?

Kemal Bey'in yerine Oğuz Kaan Salıcı'nın getirilmesi için tahkimat yaptılar. Yıldızı söndürülmüş Gürsel Tekin de, bir çıkış yaparak CHP Genel başkanlık mücadelesin geçti. Genel Başkan adayı olacağını belirterek, CHP'nin kontrolünü ele geçirmiş Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu hizbine hodri meydan çekti. CHP içinde Salıcı ve 10 Aralıkçıları sevmeyen milletvekilleri ve teşkilatçılar, Tekin cephesine yığınak yaparlarsa CHP yangın yerine dönecek.

SONUÇ: Aziz Milletimiz görüyorsunuz. ALTILI MASA'NIN altı da üstü de bir alem. CHP'nin içi de bir alem. Bu alemlerin içine düşen yandı. YENİDÜNYA DÜZENI KURULUYOR. TÜRKİYE'NİN

ÖNÜNDE BÜYÜK FIRSATLAR

VAR, BAŞKAN ERDOĞAN

ÖZBEKİSTAN'DAN AMERİKA'YA

GEÇİYOR. KÜRESEL LİDERLİK

YAPIYOR. ALTI ARTI HDP-PKK

MASASI BİRBİRİNİ YİYOR.

Birbirini yiyen altı artı HDP-PKK masası ve yangın yerine dönmüş bir CHP Türkiye'yi idare edebilirler mi? Allah korusun, daha iktidara gelmeden birbirini yiyenler, yarın TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİNİ DE YEME

TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKMAZ MI?