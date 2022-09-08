Kızıl elma

BAŞKAN Tayyip Erdoğan -Türk Devlet Aklı, Eylül ayında müthiş bir KIZIL ELMA seferine çıktı.

Özellikle BAŞKAN ERDOĞAN'ın Özbekistan'da yapılacak BRICS zirvesine katılması, Çin lideri Şi Cinping ve Rusya lideri Putin'le yapacağı görüşmeler, sadece 2022 yılını değil, 2030'ların koordinatlarını da belirleyecek.

Bu gelişmeler, YENİ DÜNYA DÜZENİ kurmaya yönelmiş başta ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Avrupa liderlerinin uykularını kaçıracak, nefeslerini kesecek özellikler içeriyor.. Başkan Erdoğan'ın KIZIL ELMA çantası ve olası yansımalarını analiz edelım.

1) Türk malı KIZIL ELMA İNSANSIZ UÇAK Samsun'da Teknofest'te ilk kez sahneye çıktı..

2) BALKANLAR DOSYASI... 6 Eylül 2022 Salı Günü Bosna Hersek, Sırbistan gezisi başladı.

3)BRICS DOSYASI. 15- 16 Eylül 2022 Özbekistan'ın SEMERKANT kentinde BRICS (Şangay Beşlisi) zirvesine katılacak.

● Türkiye'nin üyeliği ve YENİ DÜNYA DÜZENİ konuşulacak.

4) BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER GENEL KURULU DOSYASI. 29-30 Eylül'de Başkan Erdoğan, BM genel kurulunda konuşacak.

Özbekistan'ın canlandırdığı ruhla dünyanın mağdur ve mazlum insanlarının çektiği sıkıntıları gündeme getirecek. Eylül ayı çok özel bir dönemin işaret fişeği olacak. nımız Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da ilk kez sahneye çıkarılan KIZIL ELMA İNSANSIZ UÇAK yanındaki konuşması da Avrupalı liderleri hoplattı. Yunanistan mesajı alındı.

Avrupa medyasını izlediğimizde, TÜRKİYE'nin artık oyun kurucu olduğunu kabul ettiklerini görüyoruz.

Evet, TÜRKİYE eski TÜRKİYE değil. Soğuk Savaş zihniyetinin ve blok çatışmasınıın işaret fişekleri patlatılırken, Bölgesel Güç, Küresel Aktör konumundaki Türkiye'nn lideri Başkan Erdoğan'ın hamleleri daha çok ses getirecek. Batı'nın güçlü üyesi TÜRKİYE'yi Çin ve Rusya'nın BRICS ÜYESİ yapma arzuları jeopolitik gelişmelerin kolonlarından birisi olacak. Türkiye, AK Parti iktidarı öncesinde, etrafında olup bitenlere seyirci kalıyordu. Şimdi değişen dünyanın önemli oyuncularından biri olarak yerini her geçen gün güçlendiriyor.

Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de, Afrika'da Ortadoğu'da, Asya'da BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü görüyoruz.

Şimdi savunma sanayi alanındaki büyük kazanımlarla birlikte her bölgede olan etkinliğimiz artıyor.

ABD de Avrupa da bu konuda rahatsız.

Küresel kriz nedeniyle bizde de yaşanan sıkıntılar en kısa sürede aşılacak. Çünkü Türkiye büyük düşünüyor. Sessiz, içine kapanık Türkiye özlemi olan ALTILI MASA ile HDPKK birlikte yürüyor.

Siz bakmayın Meral Akşener ve yardımcılarının HDPKK'ya karşı şv açıklamaları. Birlikte yürüyorlar, bunun açığa çıkmasından korktukları için KAVGA görüntüsü veriyorlar. Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'la kahvaltı planları yapıyordu.

Demirtaş HDPKK'nın ta kendisi değil mi? Kandil'in emirlerini uygulayan Demirtaş, Meral Akşener'le aynı masada oturmaktan rahatsızlık duymuyor. O nedenle çakma MİLLİYETÇİ açıklamalar, Meral Akşener'in partisinde bile karşılık bulmuyor. Çıkar ilişkileri nedeniyle herkes verilen görevi uyguluyor.

SONUÇ: Yeniden savaş çığlıklarıının atıldığı Balkananlar da, ABD ile Çin'in iki kutuplu dünya kurdukları bir süreçte dünyanın mağdur ve mazlum ülkelerinin sesi olarak BAŞKAN ERDOĞAN var.

İşte o ERDOĞAN'ı yıkmak için çabalayan sözde muhalefet partileri HDPKK ile birlikte yürüyor. Aziz Milletimiz ise hepsini görüyor.