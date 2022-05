İmamoğlu yolcu mu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ava giderken avlanabilir. İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

1 Haziran'da Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruşmada karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen TCK'daki 53. MADDENİN uygulanmasını da istemişti. Bu maddeye göre, İmamoğlu 1 yılı geçen ceza çıkarsa yasaklı duruma girecek. Bu ihtimal üzerine İngiliz The Guardian gazetesi, İmamoğlu'na destek mahiyetinde bır haberi dünyaya geçt. Gazete, "DAVADAN ÇIKACAK SONUÇ KARİYERİNİ

BİTİREBİLİR"diye yazdı. İmamoğlu'nu destekleyen yazı, acaba bir büyükelçinin isteğiyle mi yazıldı?

İmamoğlu hakkındakı dava, dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in durumun değerlendirilmesi talebi üzerine, İstanbul savcılığınca açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun, "Ben YSK'ya değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik açıklamalar yaptım" demesi sonrasında Bakan Süleyman Soylu'nun İmamoğlu hakkında ayrıca HAKARET DAVASI açtığı öğrenildi.

İmamoğlu ne demişti? 1 Haziran 2022'de karar verilmesi beklenen davada İmamoğlu, "31 Mart' ta seçimi iptal edenler ahmaktır" seklindeki sözleriyle YSK üyelerine alenen hakaret ettiği ortada.

Gelelim The Guardian'a...

İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la İstanbul kar esaretini yaşarken, balık sefası gündeme düşmüştü. CHP'liler bunun yalan olduğunu iddia etse de, gerçek olduğu kısa süre içinde ortaya çıkmıştı.

Şimdi İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un Guardian'a İmamoğlu haberi konusunda bir ricası olmuş olabilir mi?

Gelelim CHP kulislerine. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylarına tam destek verenlerin, İmamoğlu'nun siyasi yasak almasını istemesi ilk bakışta şaşırtmamalı. Ancak CHP Genel Merkezi'nin 14. katında İmamoğlu'nun siyasi yasak almasını isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu aday olursu, İmamoğlu ve ekibinden, tersi olursa Kılıçdaroğlu ekibinden çok önemli belgeler sızdırılacak. Çünkü FONDAŞ medyada da Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu diye ikiye ayrılmış durumda.

SONUÇ: Türkiye tarihin en büyük seçimine doğru ilerlerke Millet İttifakı birbirlerinden nefret ederken, bir MASAYA oturup kalkıyor. CUMHUR İTTİFAKI ise Türkiye'yi ne kadar güçlü ve bağımsız hale getirelibiliriz mücadelesini veriyor. Aziz Milletimiz de bu iki seçenek arasında gerçeği görüyor.