Alman hesabı!

SON gelişmelere bakınca FETÖ kasetiyle devrilen Deniz Baykal'ın yerine getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Derin Almanya desteğini azaltıyor, rotasını ilginç bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevirdiği gözleniyor. Peki biz bunu nereden anlıyoruz!

Derin Almanya giderek artan biçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu allayıp pulluyor.

Cumhurbaşkanı adayı olması yolunda lojistiğini her geçen gün artırıyor. Her desteği her övgüyü sunuyor. "Ne alaka" diyeceğimiz organizasyonlardan davetler gönderiyor.

Nitekim son olarak Almanya'nın MÜNİH kentinde ilginç bir durum yaşandı! Münih'te yapılan Avrupa Güvenlik Konferansı'nda Ekrem İmamoğlu'nu sahneye çıkardılar. Avrupa koridorlarında BÜYÜK ADAM OLMA derslerini hızlandırdılar.

Derin Almanya-Ekrem İmamoğlu ilişkisini önceki günlerde Genel Yayın Yönetmenimiz sevgili Ergün Diler, "NE DER SPIGEL" başlıklı yazısında tam bir isabetle değerlendirmişti: ALMANYA'NIN en etkili dergisi DER SPIEGEL geçtiğimiz günlerde yine Ekrem İmamoğlu'nu sayfalarına taşıdı.

"İSTANBUL'U KOPARDI, ŞİMDİ TÜM ÜLKEYİ Mİ ALACAK" diyerek... Der Spiegel sadece ALMANYA'nın değil, dünyanın en değerli birkaç yayınından biridir. Etkisi, arkasındaki güçten kaynaklanır. İmamoğlu'nu defalarca konuk eden dergi, İSTANBUL'u hep konu yaptı. Erdoğan'a karşı tepkisi hiç dinmeyen DER SPIEGEL...

Ekrem İmamoğlu'yla resim veren İngiliz ve Amerikan Büyükelçileri tartışılırken şimdi de durup dururken Derin Almanya devreye girdi.

Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ne alakası varsa Münih Avrupa Güvenlik Konferansı'nda sahneye çıkardılar. Bu da yetmezmiş gibi liderlerle bir araya getirdiler. Toplantıya katılan ABD Başkan Yardımcısı KAMALA; Fransa CUMHURBAŞKANI Macron, Almanya Başbakanı Soltz ile ayrı resim içinde parlatma operasyonu çektiler.

İmamoğlu'nu daha sonra Alman medyasına çıkardılar, Dolce Wellle tarafından çok geniş bır röportajını dünyaya servis ettiler! Belli ki derin mahfiller İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2023 seçimine hazırlıyorlar.

Türkiye içinde, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında 6 benzemez ismi bir araya getirme projesini yürütürken, yuvarlak masa etrafında buluştururken, Ekrem İmamoğlu'nu da yetiştiriyorlar.

Geçen yılın Kasım ayında Derin İngiltere'nin Chatham House'u ilginç bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu dünyanın çok etkili ekonomik mahfilleriyle Londra'da tanıştırmıştı. Bu sefer Almanya'da Ekrem İmamoğlu, Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile bir araya geldi. Cem Özdemır, Türkiye karşıtlığında sınır tanımıyor.

SONUÇ: Bu günlerde Ekrem İmamoğlu, İngilizler'in ve Almanlar'ın projesini yönetiyor. Belli ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Batı Bloku belirleme çalışmaları içinde. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Cumhurbaşkanı adayımız olarak uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" demişti.

Gerçekten doğru söylemiş! Ortaya çıkan tabloya bakınca CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 28 Şubat ittifakı bir yandan, Ekrem İmamoğlu başka yandan, Washington'dan, Londra'dan, Berlin'den derin planlara girişmişler!