Göklere yazılan tarih

BAŞKAN Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin TUSAŞ'ı ezber bozuyor, denklemleri değiştirecek pojelere imza atıyor. 2029 yılında uçacak ilk savaş uçağımız Milli Muharip Uçak (MMU) yapımı gece gündüz devam ederken, Türk Hava Kuvvetlerimiz'in milli ve yerli ilk HÜRKUŞ-HÜRJET'leri Şubat ayında semalarda olacak. Gerçek bir kahramandı Vecihi Hürkuş. Onun ruhunu yaşamak, onunla aynı şeyleri hissetmek aziz milletimiz için güzel bir duygudur.

Türkiye'nin semalarında Vecihi Hürkuş'un aziz ruhu dolaşıyordu. Artık, MİLLİ VE YERLİ HÜRKUŞ'larımız GÖKLERDE olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, HÜRKUŞ'un teslim töreninde duygusal bir konuşma yaptı:

"Hürkuş uçağımızı Türkiye semalarına uğurlarken burada birkaç hususa değinmek istiyorum. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ Cumhuriyet tarihimizin son derece önemli şahsiyetleri. Yeni nesiller bu isimleri tanımıyorlar. Vecihi ve Nuri bey tüm engellere rağmen çok büyük bir heyecanla Türkiye'de havacılık sektörünün gelişmesi için örnek bir mücadele yönettiler. Zor şartlarda yaşamış olmalarına rağmen bugün ulaştığımız havacılık sanayisine isimlerini silinmez şekilde yazdırdılar."

Gelişmiş ülkelerdeki bilinen en gelişmiş uçaklarla rekabet edebilir nitelikte uçak üretme fikri Atatürk'ün önemli projelerinden birisiydi. Havacılık ve uçak sanayii alanındaki gelişmeleri incelemek üzere Avrupa ülkelerine gönderilen isimlerden biri de Vecihi Hürkuş'tu. Kahramanlar döndü, uçak fabrikası kuruldu. İlk uçak, Türk havacılığının sembol ismi Vecihi Hürkuş tarafından imal edildi. Bir dizi kumpas yaşandı. Aslında engellendi.

Merhum Nuri Demirağ, 1936 yılında Beşiktaş'ta ülkemizin ilk özel uçak fabrikasını kurdu.

Türkiye'nin ilk yolcu uçağı NUD-38 üretildi. Amerika, İngiltere ve Almanlar Türk uçak fabrikalarından rahatsız oldular. Kumpaslara başladılar.

1941-44 yılları arasında ABD'nin Türkiye'ye verdiği 95 milyon dolarlık savaş malzemesinin hibe edilmesi, ne yazık ki yerli uçak yapımında ilgisizliği artırdı. 'İsmet Paşa- Tek Parti CHP iktidarı da THK'nın sipariş ettiği 65 adet uçağın sözleşmesini fesh etti.

Nuri Demirağ'ın uçaklarını almayan 1949'un Hava Kuvvetleri Komutanı bir gaflet ve ihanet açıklaması yapıyordu:

"Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza sipariş verirsem bu millet beni asar."

Ancak eski Türkiye artık yok.

Bu kez engelleyemeyeceksiniz...