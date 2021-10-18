BÜLENT ERANDAÇ
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Bidenopolis!
Neden acaba! Biden'ın geçmişine bakarsak, günümüzdeki eylem ve laflarını daha iyi analiz edebiliriz. Yunanlılar Biden'a BİDENOPOLİS derler!
Biden, 36 yıl boyunca aralıksız senatörlük yaptı. Bu dönemde Adalet Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını yürüttü.
Senatoda 36 yıl temsil ettiği Delaware eyaletinde Yunan asıllılarının sayısının fazla olması ve Biden'ın Yunan tezlerini devamlı desteklemesi, Türkiye düşmanlığının arka planında yer alıyor. Bu nedenle Yunanlılar Biden'a BİDENOPOLİS ismini verdiler.
Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a askeri müdahalesinden bir yıl önce senatör olan Biden, uzun yıllar boyunca Türkiye'ye Kıbrıs'tan çekilme çağrısı yaptı. 1987 yılında da Birleşmiş Milletler'in (BM) bu doğrultuda aldığı karara uymadığı için Türkiye'ye yeniden ambargo uygulanmasını öngören kanun taslağını hazırlayan ve Kongre'ye sunan isimlerden biri oldu.
Biden, bu görevleri sırasında TÜRKİYE'yi yakından ilgilendiren birçok konunun içinde yer aldı. NATO-2030 Stratejisi'ne göre Washington, dünya güvenlik politikasında değişikliğe gitti.
Rusya ve Çin düşman olarak potaya yerleştirildi. Bu stratejiye göre Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi yapılacak. Rusya buna şiddetle karşı çıkıyor.
ABD, Rusya'yı sıkıştırmak için gözünü Karadeniz'e dikti. Savaş gemilerini geçiremiyor.
"Bunu nasıl aşarım"ın derdinde. ABD;
Polonya, Ukrayna üzerinden çevreleme yapmaya çalışıyor. Romanya ve Bulgaristan'ı NATO üyesi olarak Rusya'yı Doğu Avrupa'dan ve Karadeniz'den sıkıştırıyordu. Bunu Yunanistan'ı da devreye sokarak çevreleme çapını genişletiyor. BÖYLECE ABD-NATO, YUNANİSTAN -GÜNEY KIBRIS- MISIR- İSRAİL HATTI'NDA YENİ BİR GÜNEY KANAT OLUŞTURMAK İSTİYOR. Ancak Türkiye, ABD'nin prangalarına izin vermiyor.
Bu yüzden de ABD, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin liman, ada, kara parçalarını kullanıyor.
Türkiye'nin bağımsız duruşu emperyalistlerin planını bozuyor.
Yunanistan ve Rum Kesimi üzerinden oynanmak istenen oyunu yerle bir ediyor.
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