DERİN ABD-Avrupa tarafından CHP omurgasında kurgulanan Millet İttifakı, 2023 seçimlerınde Başkan Erdoğan'ın BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü durdurmak için her türlü tezgahın merkez karargahı olarak çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD seçimlerine giderken, Biden'ın, 'Erdoğan'ı yıkacağız, muhalefeti iktidara getireceğiz' sözlerinden sonra canlandı. Millet İttıfakı'nda Derin ABD–Avrupa mahfillerinin kaleminden çıkan söylem ve eylemler ağır basıyor.
Derin ABD-Biden'ın Neo-Con beyinlerin verdiği sufleler doğrultusunda hareket ettiği gozlenen Kılıçdaroğlu, bir taraftan güncel ve çözülmesi mümkün olan, hatta çözüm yoluna konulan problemleri manipüle etmeyi, zihinleri karıştırmayı sürdürüyor.
Diğer taraftan, CHP-HDP flörtünü perde gerisinde organize ederken, İP ve Saadet'in CHP'den kaçmaması için yoğun çaba sarfediyor.
Neo-Con stratejistlerinin, HDP SUFLESİ verdiği Kemal Kılıçdaroğlu da dilinin altındaki baklayı çıkardı. Kürt sorunu, tanımlaması altında HDP ile sürdürdüğü perde arkası ilişkiyi ifşa etti.
Derin ABD'nin aparatı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP'nin yakınlaşmanın derecesi, Aziz Milletimiz tarafından net olarak görülüyor.
Perde gerisinde CHP ile pazarlık yapan HDP (PKK) 27 Eylül'de de bir yol haritası açıkladı. HDP-CHP'den çok daha fazla taviz koparmanın derdinde.
Hatta bakanlıklar istiyor. CHP, bu kirli ittifakı gizlemekle kalmayıp perde arkasından da birçok söz veriyor. düşünebiliyor musunuz, teröristlerden emir alan bir partinin üyesi, bakan olacak. Bu tavizi düşünmek bile bu güzelim ülkeye ihanettir.
Atlantik ötesinden gelen sufle doğrutusunda CHP'nin iki önemli ismi Oğuz Kaan Salıcı ve Ünal Çeviköz, aniden Kuzey Irak'a gitti. (Not: Salıcı, 10 Aralıkçı ve HDP (PKK) flörtü uzmanı, Çeviköz de, NATO'cu Kuzey Irak'ta PKK önde gelenleri ile konuştukları iddia ediliyor.
Döndüler, Kılıçdaroğlu, "Kürt sorununda HDP muhatabımızdır" dedi.
Millet İttifakı ortağı İyi Parti de milliyetçi görüşleri ile tanınan Musavat Dervişoğlu da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamayı yaptı.
Belli ki, Derin ABD, 2023 seçimleri doğrultusunda CHP-HDP aşkını tahkim ederken, İyi Parti ile HDP (PKK) arasındakı soğukluğu da gidermek istiyor.
Söz konusu olan, TÜRKİYE'yi bölmeyi, Irak-Iran-Suriye'den çıkaracakları topraklar üzerinde tampon devlet kurmayı hedefleyen ABD, terör örgütü, uzantısı HDP ve Millet İttifakı ile bu planı hayat geçirmeye çalışmaktadır.
Atatürk'ün kurduğu CHP'nin nerelere savrulduğu açısından hazin bir tablo ortada.
Atatürk'ü parti içinde yok eden bu anlayış, Türkiye'yi de bölmek için adımlar atmaktadır.
Hayalleri TÜRKİYE'yi Suriye'den, Irak'tan daha doğrusu Ortadoğu ve Akdeniz'den tamamen koparmak. Bir de bu kirli ortaklığa Millet İttifakı diyorlar.
HADİ ORADAN...
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Derin ABD'den “HDP” suflesi
DERİN ABD-Avrupa tarafından CHP omurgasında kurgulanan Millet İttifakı, 2023 seçimlerınde Başkan Erdoğan'ın BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü durdurmak için her türlü tezgahın merkez karargahı olarak çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD seçimlerine giderken, Biden'ın, 'Erdoğan'ı yıkacağız, muhalefeti iktidara getireceğiz' sözlerinden sonra canlandı. Millet İttıfakı'nda Derin ABD–Avrupa mahfillerinin kaleminden çıkan söylem ve eylemler ağır basıyor.
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