Erdoğan’ın müthiş Brüksel seferi

EVET. 21. ASIR TÜRK ASRI OLACAK. Başkan Erdoğan, Dünya jeopolitiğinin önde gelen lideri olduğunu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de müthiş LİDERLER BULUŞMA TRAFİĞİYLE net ve açık gösterdı. Görüşmek için liderlerin ardı ardına Başkan Erdoğan'ı ziyaretleri, 21. ASRIN LİDER ÜLKESİ TÜRKİYE gerçeğini akıllara nakşetti.

Başkan Erdoğan, Brüksel'de ABD Başkanı Biden başta olmak üzere Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi çok önemli liderlerle bölgesel ve küresel meseleleri görüştü.

Yeni Dünya Düzeni'ni kurmaya soyunan Biden ile de başbaşa 1.5 saate yakın bir görüşme yapan Erdoğan, her zamanki gibi netti. Biden da Erdoğan sayesinde Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını biliyor. Geçmişte tüm isteklerini yapan Türkiye'nin artık tarih olduğunu da iyi biliyor. Eğer ABD, Türkiye ile iyi stratejiler geliştirmek istiyorsa müttefiklik jargonuna uygun davranacak. Teröristlere silah verirken "Türkiye ile neden gerilim yaşıyoruz" sorusunu sormayacak.

Bu yazıyı yazarken, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'le görüşmesi yeni bitmişti. Şifrelerini sonraki yazılarımda vereceğim. Başkan Erdoğan, Brüksel'e ayak basar basmaz müthiş bir diplomatik mesajlar vermeye başladı.

Başkan Erdoğan, Brüksel seferinin hemen öncesinde, çekirdek kadrosunu Libya'ya gönderdi. Brüksel sonrası AZERBAYCAN'ın başkentı Bakü'ye gidecek. ORBAN (MACARİSTAN) – LİBYA- AZERBAYCAN'ın paranteze alınmasının stratejik okuması şudur.

'Kuzey Afrika'dan Macarıstan'a, Macarıstan'dan Azerbaycan'a ve Asya'ya Türk devletleri hattında TÜRKİYE VAR'

Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın yüzünü Türkistan bölgesine (Türk Dünyasına) çevirmesini gösteren jeopolitik hamleler ses getiriyor. Son bir yıl içinde, özellikle de Karabağ Savaşı'nda Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında bulundu. Türkistan'daki ülkelerle yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Türkiye'nin desteğiyle, 30 yıllık kördüğüm olan Karabağ sorunu çözüldü. Karabağ zaferi, Türk dünyasının TEK YÜREK olmasında önemli bir süreci başlattı. Bu zafer meyvesini veriyor. Bu bağlamda, TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİ fikri daha güçlü bir sesle dile getirilmeye başlandı. Erdoğan'ın ev sahipliğinde sonbaharda İstanbul'da bir zirve düzenlenecek. Zirveye Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve KKTC katılacak… Bu zirve çok ama çok önemli.

SONUÇ: Budapeşte'den Çin seddine kadar TÜRK DEVLETLERi YEKVÜCUT. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyükler (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR dıye haykırarak sarsan bir Türkiye lideriyle tanıştı. Artık eski Türkiye yok.

Bekleyenlerin ise tedavisi zor...