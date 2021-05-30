BÜLENT ERANDAÇ
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CHP'den kaçış
1) Sonradan gelerek, CHP teşkilat Başkanlığını ele geçiren Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun başını çektiği, eski marksist, sosyalist 10 Aralıkçı olarak bilinen kadronun CHP yönetimini ele geçirmesine gösterilen tepkiler.
2) 10 Aralıkçılar'ın, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile KANKA OLUŞU.
3) 10 Aralıkçı kadronun, parti içinde Atatürkçüleri, Ulusalcıları tasfiye etmesine gösterilen tepkiler.
CHP'nin ÖZ EVLATLARI olarak bilinen Yılmaz Ateş ve eski tecrübeli isimlerin kurmayı planladıkları yeni parti, Ulusal Birlik Partisi'ne yönelik yapılan açıklama, CHP içinde yaşanan depremi net ve açık gösteriyor. Atatürkçüler, ulusalcılar CHP'yi terk ediyor. Neden?
Çünkü partiden gönderilmeleri için operasyon üstüne operasyon yapılıyor.
Canan Kaftancıoğlu'nun ATATÜRK'le sorunu olduğunu anlatmaya gerek var mı? Kaftancıoğlu bunu gizlemiyor ki. Ancak hala CHP'yi Atatürk'ün partisi sananlar bundan nasıl rahatsız olmuyor, ilginç. ATATÜRK'ün partisi CHP'nin PKK'nın siyasi kolu ile yakın olmasından da rahatsız duymayanlar var.
Olayların derinliğine bakarsak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Derin Amerika aparatı FETÖ kasetiyle genel başkanlığa getirilmesinden sonra, partinin nasıl farklı bir kulvara dizayn edildiğini görürüz. ATATÜRK'ün, 'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' temennisine BAŞKANIMIZ ERDOĞAN, net ve açık duruşla destek verirken Kılıçdaoğlu'nun CHP'si Atatürk'ün CHP'sinin karşısına geçerek ABD'nin güdümünde bir Türkiye istiyor. Yazıklar olsun size.
SON SÖZ: Kemal bey, iktidara gelmek istiyor musun? O zaman Joe Biden'a yalvarmayı bırak. Onların istediklerini de yapmayı bırak. ABD'den değil, aziz milletten destek almaya çalış.
Elbette bu senin kararınla olmayacak.
Çünkü seni o koltuğa getirenlere karşı gelmen çok zor. Kemal bey, ortalarda dolaşık bir aday olacağını söylüyorsun sonra sessizliğe bürünüyorsun ya. Bunun kararını sen veremezsin. Seni o koltuğa getirenler ADAYINI belirler ve sana SUFLEYİ verirler.
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